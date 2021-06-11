اقوى كريم مزيل عرق طبيعى معجزة مفتح ومرطب ومعطر رائع للأبطين من اول استعمال

اقوى كريم مزيل عرق طبيعى ، مع دخول فصل الصيف تقوم الفتيات بشراء أنواع عديدة من كريم مزيل العرق ومعظمها يؤدي إلى غمقان البشرة والمناطق الحساسة التي يتم استخدام هذه الأنواع بها ولكن لما لا تقومين بتحضير كريم مزيل العرق الخاص بك في المنزل وباستعمال المكونات الطبيعية التي تفيد بشرتك والجلد أكثر من ذلك، سوف نقدم إليك اليوم مجموعة من أفضل طرق تحضير كريم مزيل العرق في البيت.

اقوى كريم مزيل عرق طبيعى

أصبح من السهل الآن على كل فتاة أن تقوم بتحضير مزيل العرق الخاص بها في البيت بالاستعانة بالمكونات الطبيعية التي توفر لها الاستفادة من جميع عناصرها وفوائدها للبشرة ومنها:

يعتبر من أفضل الكريمات التي يمكن أن تستخدمينها لإزالة رائحة العرق والجسم الكريهة ويتم تحضيرها كما يلي:

8 قطرات من زيت اللافندر.

4 قطرت من زيت الشاي.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

100 جرام زبدة كاكاو.

ملعقتين كبيرتين بكينج بودر.

ضعي وعاء معدني متوسط الحجم على نار متوسطة يضاف له زبدة الكاكاو وتركيها حتى أن تذوب وتصبح مثل الزيت.

بعدها ترفع من على النار وتترك جانباً حتى أن تصبح باردة ومن ثم يضاف لها كل المكونات التي سبق وقمنا بذكرها.

اخلطي المكونات مع بعضها بشكل جيد ثم تحضرين علبة كريم تكون مستخدمة من قبل نظفيها جيداً وضعي بها الخليط.

ثم يترك داخل الثلاجة لبضعة دقائق حتى يتماسك ومن ثم اخرجيه واستخدميه كما تشائين.

تحتوي ماء الورد على كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى حيث أنه يعطي للجسم رائحة متميزة ويمكن باستخدامه تقومي بتحضير أفضل أنواع كريمات إزالة العرق، فقط اخلطي 4 ملاعق صغيرة شبة مطحونة و6 ملاعق صغيرة من بودر والأطفال يضاف إليهم مقدار مناسب من ماء الورد وقطرات من المسك الأبيض اخلطي المكونات جيداً ليصبح لديك خليط كريمي يستخدم بعد الاستحمام تحت الابط وعلى الجسم.