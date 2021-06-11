سر خلطة تبييض البشرة:بطريقة لن تصدقيها وبخطوات سهلة للغاية لعام2021

سر خلطة تبييض البشرة هي من أسرار الشعب الياباني، وقد تم انتشار هذه الخلطة في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، حيث تحب كل سيدة وفتاة بأن تهتم بجمال بشرتها، لقد جئنا لكي سيدتي بسر العظيم الذي يجعل بشرتك منورة كالبدر، وهى عبارة عن كريم طبيعي بدون مواد كيميائية تضر بشرتك وبعيد عن مستحضرات التجميل المنتشرة، وتعد هذه الخلطة بمثابة كريم الأرز المطحون ويمكن إضافة له زيوت طبيعية، ومن السهل عمل سر خلطة تبييض البشرة بالمنزل وبمكونات بسيطة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا أعزاءنا على طريقة عمل سر الخلطة لتبييض البشرة بطريقة جهنمية من خلال موقع ثقفني الإخباري ونتمنى لكم الاستفادة.

سر خلطة تبييض البشرة

تعتبر خلطات التبييض من الأمور الهامة التي تهتم بها النساء والفتيات وخصوصا المقبلين على الزواج، وسوف نتناول في الخطوات التالية على مكونات الخلطة الطبيعية.

كريم الأرز والنشا الطبيعي

يعتبر كريم الأرز والنشا من الوصفات اليابانية التي لها تأثير قوي في تنظيف البشرة بطريقة فورية.

مكوناته

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل كريم الأرز والنشا الطبيعي وهى كالتالي:-

نصف كوب أرز مطحون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة متوسطة من ماء الورد.

كوب كبير من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة التحضير ثم استخدام الخلطة الجبارة للبشرة بنتائج مضمونة وهى كالآتي:-