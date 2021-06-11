كريم الأرز السحري لتفتيح البشرة وعلاج التجاعيد والهالات السوداء

يعتبر كريم الأرز من أقوى الكريمات الطبيعية لتفتيح البشرة ، ويعطى نضارة وحيوية ويقاوم علامات تقدم العمر، كما أنه يعالج حبوب الوجه وحروق الشمس، يحتوى أيضاً على فيتامينات مغذية للبشرة مثل فيتامين E، استخدام الكريمات الطبيعية يحافظ على البشرة من المواد الكيميائية، حيث تعانى معظم السيدات والفتيات من مشاكل البشرة مثل الهالات السوداء والبثور، وخاصة مع حدوث تغيرات هرمونية فى الجسم أثناء الحيض وفترة المراهقة، ولذلك يلجأوا إلى شراء مستحضرات التجميل غالية الثمن، لكى يحصلوا على بشرة صافية وجميلة، ينصح معظم خبراء التجميل باستخدام المواد الطبيعية المفيدة للبشرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الأرز السحري لتفتيح البشرة وعلاج التجاعيد.

مكونات كريم الأرز السحري

يحتوى الكريم على مواد طبيعية مفيدة للبشرة تمنحها النضارة، وسوف نتعرف على مكونات عمل الكريم وهى كالتالى:-

4 ملاعق كبار من الأرز.

4 أكواب من اللبن.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب.

ملعقة صغيرة جل صبار.

2 كبسولة من فيتامين E (تركيز 1000).

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كريم الأرز السحري تتم باتباع الخطوات الأتية:ـ

نضع 4 ملاعق كبار من الأرز مع 4 أكواب من اللبن على النار. نترك الأرز على النار حتى النضج التام، ثم نضيف ماء عند الحاجة. نقوم بضرب المكونات فى الخلاط لنحصل على قوام مثل الكريم، ثم نصفى الخليط. ثم نضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون على الخليط، حيث يعمل الليمون كمادة حافظة. نضيف ملعقة كبيرة من عسل النحل وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب وكبسولة من فيتامين E. نقلب المكونات جيداً مع إضافة ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة الاستخدام

يتم الإحتفاظ بالكريم في الثلاجة لمدة أسبوع، حيث يعمل عصير الليمون كمادة حافظة، ويتم استخدامه بطريقتين هما:-