تاتو الحواجب او صبغ الحواجب فالمنزل بطريقة الكوافير الرائعة بشكل طبيعى وامن بدون تكلفة

تاتو الحواجب او صبغ الحواجب فالمنزل ، هناك الكثير من النساء اللاتي تعاني من أحد مشكلات الحواجب الذي لا تنتهي أبداً فمنهم من ترى أن الحاجبين لديها ذات شعيرات خفيفة جداً ولكنها تحبها ثقيلة وهذا يكلفها كثيراً وتكون مضطرة أن تستخدم أقلام الحواجب التي يمكن أنم تزول إذا لمستها الماء، ولكن أصبح تاتو أو صبغة الحواجب هي من أكثر الحلول السائدة بالوقت الحالي ويفضلها الكثير من الفتيات والسيدات ونحن سوف نعطيك طريقة صبغ الحواجب في البيت.

تاتو الحواجب او صبغ الحواجب فالمنزل

نقدم لكل سيدة أفضل طريقة لصبغ الحواجب في البيت دون أن تحتاج إلى الذهاب هنا وهناك للقيام بهذا النوع من الأعمال التجميلية ومنها ما يلي:

تعتبر من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في صبغ الحواجب وجعلهم أكثر جمالاً وجاذبية والقهوة تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين التي يساهم في تكثيف ونمو الحواجب سريعاً ويتم استخدامه:

معلقة صغيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقتين كبيرتين من القهوة.