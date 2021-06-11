تاتو الحواجب او صبغ الحواجب فالمنزل بطريقة الكوافير الرائعة بشكل طبيعى وامن بدون تكلفة

تاتو الحواجب او صبغ الحواجب فالمنزل ، هناك الكثير من النساء اللاتي تعاني من أحد مشكلات الحواجب الذي لا تنتهي أبداً فمنهم من ترى أن الحاجبين لديها ذات شعيرات خفيفة جداً ولكنها تحبها ثقيلة وهذا يكلفها كثيراً وتكون مضطرة أن تستخدم أقلام الحواجب التي يمكن أنم تزول إذا لمستها الماء، ولكن أصبح تاتو أو صبغة الحواجب هي من أكثر الحلول السائدة بالوقت الحالي ويفضلها الكثير من الفتيات والسيدات ونحن سوف نعطيك طريقة صبغ الحواجب في البيت.تاتو الحواجب او صبغ الحواجب فالمنزل
نقدم لكل سيدة أفضل طريقة لصبغ الحواجب في البيت دون أن تحتاج إلى الذهاب هنا وهناك للقيام بهذا النوع من الأعمال التجميلية ومنها ما يلي:صبغ الحواجب بالقهوة:
تعتبر من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في صبغ الحواجب وجعلهم أكثر جمالاً وجاذبية والقهوة تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين التي يساهم في تكثيف ونمو الحواجب سريعاً ويتم استخدامه:المكونات:
- معلقة صغيرة من الكاكاو الخام.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقتين كبيرتين من القهوة.
- في وعاء صغير قومي بخلط الكاكاو مع القهوة ويضاف لهم زيت جوز الهند وقلبيهم جيداً مع بعضهم.
- يضاف للمكونات بعد ذلك العسل وقلبي المكونات مع بعضها حتى أن تصبح متجانسة.
- قومي باستخدام فرشاة الحواجب وطبقي الخليط وانتظري لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر والصابون.
- وانتظمي على استخدام الخليط كل يوم حتى تحصلين على النتائج المرجوة في أقل وقت ممكن.
- يفضل أن تقومين بالاحتفاظ بما تبقى من الخليط في عبوة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة لا تزيد عن أسبوع واحد فقط حتى لا تفسد وعندها لا يمكن أن يتم استخدامها أبداً.
- في هذا الوقت لابد من أن تقومين بتحضير الخليط مرة أخرى.
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تاتو الحواجب او صبغ الحواجب فالمنزل ، هناك الكثير من النساء اللاتي تعاني من أحد مشكلات الحواجب الذي لا تنتهي أبداً فمنهم من ترى أن الحاجبين لديها ذات شعيرات خفيفة جداً ولكنها تحبها ثقيلة وهذا يكلفها كثيراً وتكون مضطرة أن تستخدم أقلام الحواجب التي يمكن أنم تزول إذا لمستها الماء، ولكن أصبح تاتو أو صبغة الحواجب هي من أكثر الحلول السائدة بالوقت الحالي ويفضلها الكثير من الفتيات والسيدات ونحن سوف نعطيك طريقة صبغ الحواجب في البيت.تاتو الحواجب او صبغ الحواجب فالمنزل
نقدم لكل سيدة أفضل طريقة لصبغ الحواجب في البيت دون أن تحتاج إلى الذهاب هنا وهناك للقيام بهذا النوع من الأعمال التجميلية ومنها ما يلي:صبغ الحواجب بالقهوة:
تعتبر من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في صبغ الحواجب وجعلهم أكثر جمالاً وجاذبية والقهوة تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين التي يساهم في تكثيف ونمو الحواجب سريعاً ويتم استخدامه:المكونات:
- معلقة صغيرة من الكاكاو الخام.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقتين كبيرتين من القهوة.
- في وعاء صغير قومي بخلط الكاكاو مع القهوة ويضاف لهم زيت جوز الهند وقلبيهم جيداً مع بعضهم.
- يضاف للمكونات بعد ذلك العسل وقلبي المكونات مع بعضها حتى أن تصبح متجانسة.
- قومي باستخدام فرشاة الحواجب وطبقي الخليط وانتظري لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر والصابون.
- وانتظمي على استخدام الخليط كل يوم حتى تحصلين على النتائج المرجوة في أقل وقت ممكن.
- يفضل أن تقومين بالاحتفاظ بما تبقى من الخليط في عبوة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة لا تزيد عن أسبوع واحد فقط حتى لا تفسد وعندها لا يمكن أن يتم استخدامها أبداً.
- في هذا الوقت لابد من أن تقومين بتحضير الخليط مرة أخرى.
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