كريم الأرز اختراع ياباني كنز لتفتيح الجسم كلة بربع ساعة وازالة التجاعيد ادهش خبراء التجميل

كريم الأرز اختراع ياباني كنز لتفتيح الجسم ، إذا كنت فتاة في مقتبل العمر ومقبلة على الزواج وترغبين الاستمتاع ببشرة ناعمة وجذابة وبيضاء كالثلج، من اليوم اعتمدي على استخدام كريم الأرز الياباني الخطير الذي سوف يساعدك في تفتيح لون البشرة وجعلها ناعمة كالحرير بيضاء مثل الثلج، نساء اليابان يتمتعن ببشرة جميلة جداً مثل الأطفال الصغار تماماً ويأتي هذا من استخدمهم للمكونات والمواد الطبيعية التي تحتوي على كثير من العناصر المفيدة للبشرة.

كريم الأرز اختراع ياباني كنز لتفتيح الجسم

بشرتك تستحق منك الاهتمام والرعاية أكثر من أي شيء أخر خاصة إذا كنت عروس وتحبين أن تتألقين في يوم الزفاف لذلك ننصح الفتيات باستخدام كريم الأرز الياباني الذي يحتوي على ما تحتاج له البشرة ويتم تحضيره كما يلي:

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة.

1 كوب ماء.

10 قطرات ماء ورد.

2/1 كوب أرز مطحون.