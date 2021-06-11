كريم الأرز اختراع ياباني كنز لتفتيح الجسم كلة بربع ساعة وازالة التجاعيد ادهش خبراء التجميل

كريم الأرز اختراع ياباني كنز لتفتيح الجسم ، إذا كنت فتاة في مقتبل العمر ومقبلة على الزواج وترغبين الاستمتاع ببشرة ناعمة وجذابة وبيضاء كالثلج، من اليوم اعتمدي على استخدام كريم الأرز الياباني الخطير الذي سوف يساعدك في تفتيح لون البشرة وجعلها ناعمة كالحرير بيضاء مثل الثلج، نساء اليابان يتمتعن ببشرة جميلة جداً مثل الأطفال الصغار تماماً ويأتي هذا من استخدمهم للمكونات والمواد الطبيعية التي تحتوي على كثير من العناصر المفيدة للبشرة.كريم الأرز اختراع ياباني كنز لتفتيح الجسم
بشرتك تستحق منك الاهتمام والرعاية أكثر من أي شيء أخر خاصة إذا كنت عروس وتحبين أن تتألقين في يوم الزفاف لذلك ننصح الفتيات باستخدام كريم الأرز الياباني الذي يحتوي على ما تحتاج له البشرة ويتم تحضيره كما يلي:المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة نشا الذرة.
- 1 كوب ماء.
- 10 قطرات ماء ورد.
- 2/1 كوب أرز مطحون.
- في البداية يجب أن يتم وضع الأرز في قدر وتركيه على النار وقلبي جيداً حتى أن يمتص الأرز الماء جيداً.
- ثم يتم إحضار ماء الورد والنشا وأضيفيهم لقدر الأرز وقلبي جيداً.
- ثم تحضرين علبة محكمة الغلق يوضع بها الكريم وتركيه في الثلاجة لوقت الاستخدام.
- ثم يمكن أن تقومين باستعمال كريم الأرز الياباني على بشرتك ولكن أولاً قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر والصابون حتى يتم إزالة كل الشوائب العالقة بالبشرة.
- ثم يتم تجفيفه بمنشفة نظيفة وناعمة قومي بتوزيع الكريم على الوجه والرقبة واليدين ودلكي برفق باستخدام فرشاة الجسم.
- انتظري حتى أن يجف الكريم على البشرة لمدة ساعة كاملة ويحصل الجلد على فوائده.
- بعدها يتم غسيل الوجه جيداً بالماء البارد حتى يتم غلق مسام الوجه والجسم بشكل جيد.
- ولكي تحصلين على نتائج مضمونة وفعالة عليك بتكرار الاستخدام مرتين باليوم الواحد ولمدة لا تقل عن أسبوع كامل.
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كريم الأرز اختراع ياباني كنز لتفتيح الجسم ، إذا كنت فتاة في مقتبل العمر ومقبلة على الزواج وترغبين الاستمتاع ببشرة ناعمة وجذابة وبيضاء كالثلج، من اليوم اعتمدي على استخدام كريم الأرز الياباني الخطير الذي سوف يساعدك في تفتيح لون البشرة وجعلها ناعمة كالحرير بيضاء مثل الثلج، نساء اليابان يتمتعن ببشرة جميلة جداً مثل الأطفال الصغار تماماً ويأتي هذا من استخدمهم للمكونات والمواد الطبيعية التي تحتوي على كثير من العناصر المفيدة للبشرة.كريم الأرز اختراع ياباني كنز لتفتيح الجسم
بشرتك تستحق منك الاهتمام والرعاية أكثر من أي شيء أخر خاصة إذا كنت عروس وتحبين أن تتألقين في يوم الزفاف لذلك ننصح الفتيات باستخدام كريم الأرز الياباني الذي يحتوي على ما تحتاج له البشرة ويتم تحضيره كما يلي:المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة نشا الذرة.
- 1 كوب ماء.
- 10 قطرات ماء ورد.
- 2/1 كوب أرز مطحون.
- في البداية يجب أن يتم وضع الأرز في قدر وتركيه على النار وقلبي جيداً حتى أن يمتص الأرز الماء جيداً.
- ثم يتم إحضار ماء الورد والنشا وأضيفيهم لقدر الأرز وقلبي جيداً.
- ثم تحضرين علبة محكمة الغلق يوضع بها الكريم وتركيه في الثلاجة لوقت الاستخدام.
- ثم يمكن أن تقومين باستعمال كريم الأرز الياباني على بشرتك ولكن أولاً قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر والصابون حتى يتم إزالة كل الشوائب العالقة بالبشرة.
- ثم يتم تجفيفه بمنشفة نظيفة وناعمة قومي بتوزيع الكريم على الوجه والرقبة واليدين ودلكي برفق باستخدام فرشاة الجسم.
- انتظري حتى أن يجف الكريم على البشرة لمدة ساعة كاملة ويحصل الجلد على فوائده.
- بعدها يتم غسيل الوجه جيداً بالماء البارد حتى يتم غلق مسام الوجه والجسم بشكل جيد.
- ولكي تحصلين على نتائج مضمونة وفعالة عليك بتكرار الاستخدام مرتين باليوم الواحد ولمدة لا تقل عن أسبوع كامل.
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