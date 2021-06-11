أسرار تحضير بصل الكشري المقرمش مثل محلا الكشري في البيت

بصل الكشري، فالكشري من الأكلات التي تشتهر بها جمهورية مصر العربية، ويعتبر مصدر رزق للكثير من الأسر المصرية، ولكن تبحث ربات البيوت دائماً عن طرق عمل بصل الكشري المقرمش مثل المحلات، فالكشري عبارة عن أرز، عدس، مكرونة، وصلصلة، ولكن الصلصة والبصل المقرمش والدقة والشطة هم ما يصنعوا الاختلاف بين كل طبق والآخر، كما أنه من الوجبات الغذائية المليئة بالقيم الغذائية المختلفة، فهو يحتوي على البروتين لاحتوائه على البروتينات في العدس، والكربوهيدرات والأملاح والنشويات في المكرونة والأرز والصلصلة.

فوائد البصل المعروفة، حيث يعمل كمضاد حيوي، وقد وجدنا أن معظم السيدات لا تعرف طريقة عمل البصل المقرمش مثل المحلات، لذا جئنا لكم اليوم بكيفية عمل بصل الكشري.

مقادير بصل الكشري

٢ بصل مقطع إلى حلقات أو شرائح

معلقة من الملح.

معلقة من النشا.

زيت.

تقليب البصل مع الملح والنشا جيداً.

تسخين الزيت، ووضع البصل فيه.

عند أخذ البصل اللون الذهبي المحمر، قومي بتصفيته من الزيت ووضعه في طبق خارجي.

طريقة تحضير

المقادير

نصف كيلو مكرونة

ربع كيلو عدس أصفر وعدس بني.

٢ كوب من الأرز.

زبدة.

فلفل أسود وكمون.

ضعي العدس في ماء وارفعيه على النار، مع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون.

قومي بوضع المكرونة في ماء مع الملح والزيت وارفعيهم علي النار، بعد نضجها قومي بتصفيتها ووضعها في حلة بها زيت قليل وملح وقلبيهم واتركيها.

بعد أن ينضج العدس، قومي بوضع معلقة من الزبدة على النار، وقومي بوضع الأرز، إذا احتاج ملح قومي بوضع الملح على الأرز، وتقليبه جيدا مع الزبدة، ثم قومي بوضع العدس وماء العدس على الأرز، إذا أردتم وضع كمية أخري من الماء، يفضل أن يكون مغلي، حتى ينضج.

اغسلي الطماطم وقطعيها، وضعيها في الخلاط، ثم قومي بتصفيتها ورفعها على النار، في إناء به زيت على النار، وضعي القليل من الملح والكمون، وعندما يطفو الزيت فوق الصلصة، هذا يعني أنها نضجت ونقوم بتقديم طبق الكشري بالبصل المقرمش اللذيذ.