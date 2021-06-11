طريقة عمل كريم أساس منزلي (الفاونديشن) بمكونات طبيعية

طريقة عمل كريم أساس منزلي، كل امرأة تتمتع بجمال داخلي خاص بها، ولكن ذلك لا يمنع إضافة بعض اللمسات التي تبرز جمالها وتجعلها أكثر جاذبية، ولكن في نفس الوقت تخشى الكثير من السيدات أن تستخدم مساحيق التجميل خوفًا من تضرر بشرتها، وخاصة كريم الأساس الذي يعد المكون الأساسي الذي يستخدم بشكل يومي، حيث يساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء عيوبها، وفي نفس الوقت يظهر بشرتك بشكل صحي وتتلاشى ظهور وجهك بمنظر متعب وشاحب، ولكن تبقى المشكلة هي الأضرار التي تسببها مستحضرات التجميل، فقد كثرت الأقاويل عن ذلك وحذر الأطباء وخبراء تجميل العناية بالبشرة، من أنه يسبب سرطان الجلد على المدى البعيد، لذا فإن الحل الأمثل هو تطبيق طريقة عمل كريم أساس منزلي بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

طريقة عمل كريم أساس منزلي

إذا كنت تفضلين استبدال المواد الكيميائية الضارة باستخدام مكونات طبيعية لعمل كريم الأساس الخاص بك، فأنصحك بتجربة هذه الطريقة فهي تحتوي على مواد طبيعية مفيدة على عكس المواد الكيميائية التي تضر البشرة حتى وإن كانت بمبالغ باهظة، فكل ما عليكي إتباع الخطوات التالية:

2 ملعقة صغيرة من جل الصبار( الألوفيرا).

4 نقط من الفاونديشن الخاص بكِ ويكون خالي من الزيوت.

نصف ملعقة صغيرة من البودرة المضغوطة.

4 قطرات من زيت شجرة الشاي.

ملعقة صغيرة من أي نوع كريم مرطب.

ربع ملعقة من كريم واقي الشمس.

يحضر إناء ويوضع فيه كافة المكونات المذكورة، جل الصبار والكريم المرطب وواقي الشمس جيدًا.

يتم وضع 4 قطرات من كريم الأساس والبودرة المضغوطة وزيت شجرة الشاي على المزيج، ويتم المزج ببعض جيدًا.

يتم وضعي المزيج في زجاجة محكمة لحين الإستخدام، ثم يطبق على البشرة، ووداعاً لإستخدامات كريم أساس تجارية وتمتعي بكريم أساس طبيعي بمكونات طبيعية.

المكونات:طريقة التحضير: