طريقة تحضير الكب كيك بالشوكولاتة في منزلك مثل الجاهز تماما بالخطوات

يعد الكب كيك بالشكولاتة من الحلويات الشهية لدى العديد من الكبار والصغار، كما يمكنك إعداده في منزلك بأسهل الطرق، وسوف نتناول معكم فيما يلي إحدى هذه الطرق السهلة والبسيطة لإعداد الكب كيك، إليكم فيما مكونات ومقادير كب كيك الشوكولاتة وخطوات التحضير خطوة بخطوة في سطور، وطريقة التحضير مثل الجاهز تماما.

عدد واحد كوب وربع من الدقيق (الطحين).

عدد كوب إلا ربع من الكاكاو.

عدد ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

عدد واحد كوب من السكر الناعم البودر.

عدد اثنان من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد كوب ونصف من الحليب.

عدد نصف كوب من الزيت.

رشة ملح.

عدد اثنان كوب من السكر البودرة.

مقدار ربع كوب من الكاكاو.

مقدار ربع كوب من الحليب.

شوكولاتة مبشورة.

الخطوة الأولى: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

الخطوة الثانية: نقوم بتجهيز قوالب الكب كيك ونضع بها أوراق الكب كيك البلاستيكية.

الخطوة الثالثة: نقوم بخلط كافة المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والملح والكاكاو البودر والسكر البودر.

الخطوة الرابعة: نقوم بخلط المكونات السائلة المكونة من البيض والزيت والحليب والفانيليا وخفقهم جيدا.

الخطوة الخامسة: نقوم بسكب خليط كب كيك الشوكولاتة في القوالب المجهزة.

الخطوة السادسة: نقوم بوضع القوالب في الفرن لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة.

أولا: نقوم بتحضير وعاء به ماء ونضعه حتى يغلى على النار ونقوم بوضع إناء آخر فوقه يفوقه في الحجم حتى لا يسقط بداخله.

ثانيا: نقوم بتحضير صوص الشوكولاتة على حمام ماء ساخن.

ثالثا: نقوم بوضع الحليب والكاكاو والسكر حتى يمتزج جيدا، ويصبح الخليط سميك.

رابعا: نقوم بوضع الخليط على الكب كيك بعد أن يكون برد تماما.

خامسا: نقم برش الشوكولاتة المبشورة فوقه.

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تعد طريقة عمل الكب كيك بالفانيليا من أسهل الطرق لإعداد الكب كيك حيث تتشابه مكونات الكب كيك بالفانيليا كثيرا مع مكونات ومقادير الكيكة العادية مع فروق بسيطة في المعايير.