طريقة سهلة لتحضير الكب كيك الهش بالفانيليا للأطفال في المنزل

تحضير الكب كيك بالفانيليا: نقدم لكم أسهل الطرق لإعداد الكب كيك في المنزل للأطفال، وبعض النصائح التي بإمكانها مساعدتك في جعل أطفالك يحبون تناوله، وعرض لمجموعة من أفكار تزيين الكب كيك بالكريم شانتيه والشيكولاتة والكريم كراميل، وفيما يلي عرض لجميع المكونات المطلوبة لتحضير الكب كيك، وشرح الخطوات خطوة بخطوة. مقادير ومكونات تحضير الكب كيك بالفانيليا كوب ونصف من الطحين (الدقيق).

ملعقة متوسطة من البيكنج بودر.

ما يعادل 100 جرام من الزبدة.

كوب من السكر أو كوب إلا ربع حسب الرغبة.

ذرة ملح

عدد 2 من البيض.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد كوب إلا ربع من الحليب.

كما يمكنكم متابعة مقادير الكب كيك بالشكولاتة وطريقة التحضير بالخطوات. طريقة تحضير الكب كيك بالفانيليا بالخطوات أولا: نقوم بنخل الطحين (الدقيق) قبل البدء في استعماله.

ثانيا: نقوم بإضافة المواد الجافة (الملح والبيكنج بودر) مع الدقيق ونخلطهم جيدا في وعاء متوسط الحجم.

ثالثا: نقوم بخفق كلا من الزبدة والسكر بواسطة المضرب الكهربائي أو اليدوي أو الخلاط لمدة 4 دقائق.

رابعا: نقوم بإضافة البيض والفانيليا إلى خليط الزبدة والسكر ونستمر في الخفق لمدة 4 دقائق أخرى.

خامسا: نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط بشكل تدريجي، حتى نصل إلى نصف كمية الطحين، ونقوم بإضافة الحليب، مع الاستمرار في الخفق، ثم نقوم بإضافة النصف الباقي من كمية الدقيق بشكل تدريجي، مع الاستمرار في الخفق.

سادسا: نقوم بتسخين الفرن وتدفئته قبل البدء في وضع قوالب الكب كيك.

سابعا: نقوم بتحضير قوالب الكب كيك ووضع أوراق الكب كيك البلاستيكية.

ثامنا: نقوم بسكب خليط الكب كيك في القوالب المخصصة له، مع ملاحظة عدم ملء القوالب، نقوم بسكب الخليط حتى منتصف قالب الكب كيك، لكي يصبح هناك مساحة متبقية كافية للنضج.

تاسعا: نقوم بإدخاله الفرن لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة. مقادير ومكونات تحضير الكب كيك بالفانيلياطريقة تحضير الكب كيك بالفانيليا بالخطوات الوسوم

تحضير الكب كيك بالفانيليا: نقدم لكم أسهل الطرق لإعداد الكب كيك في المنزل للأطفال، وبعض النصائح التي بإمكانها مساعدتك في جعل أطفالك يحبون تناوله، وعرض لمجموعة من أفكار تزيين الكب كيك بالكريم شانتيه والشيكولاتة والكريم كراميل، وفيما يلي عرض لجميع المكونات المطلوبة لتحضير الكب كيك، وشرح الخطوات خطوة بخطوة. مقادير ومكونات تحضير الكب كيك بالفانيليا كوب ونصف من الطحين (الدقيق).

ملعقة متوسطة من البيكنج بودر.

ما يعادل 100 جرام من الزبدة.

كوب من السكر أو كوب إلا ربع حسب الرغبة.

ذرة ملح

عدد 2 من البيض.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد كوب إلا ربع من الحليب.

كما يمكنكم متابعة مقادير الكب كيك بالشكولاتة وطريقة التحضير بالخطوات. طريقة تحضير الكب كيك بالفانيليا بالخطوات أولا: نقوم بنخل الطحين (الدقيق) قبل البدء في استعماله.

ثانيا: نقوم بإضافة المواد الجافة (الملح والبيكنج بودر) مع الدقيق ونخلطهم جيدا في وعاء متوسط الحجم.

ثالثا: نقوم بخفق كلا من الزبدة والسكر بواسطة المضرب الكهربائي أو اليدوي أو الخلاط لمدة 4 دقائق.

رابعا: نقوم بإضافة البيض والفانيليا إلى خليط الزبدة والسكر ونستمر في الخفق لمدة 4 دقائق أخرى.

خامسا: نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط بشكل تدريجي، حتى نصل إلى نصف كمية الطحين، ونقوم بإضافة الحليب، مع الاستمرار في الخفق، ثم نقوم بإضافة النصف الباقي من كمية الدقيق بشكل تدريجي، مع الاستمرار في الخفق.

سادسا: نقوم بتسخين الفرن وتدفئته قبل البدء في وضع قوالب الكب كيك.

سابعا: نقوم بتحضير قوالب الكب كيك ووضع أوراق الكب كيك البلاستيكية.

ثامنا: نقوم بسكب خليط الكب كيك في القوالب المخصصة له، مع ملاحظة عدم ملء القوالب، نقوم بسكب الخليط حتى منتصف قالب الكب كيك، لكي يصبح هناك مساحة متبقية كافية للنضج.

تاسعا: نقوم بإدخاله الفرن لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة. مقادير ومكونات تحضير الكب كيك بالفانيلياطريقة تحضير الكب كيك بالفانيليا بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سهلة لتحضير الكب كيك الهش بالفانيليا للأطفال في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.