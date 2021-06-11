طريقة عمل صابونة الجزر لتفتيح البشرة والتخلص من حب الشباب نهائياً

صابونة الجزر ، تعد من أفضل أنواع الصابون الذي يتم استخدامه للوجه، فهو صابون طبيعي جداً ويحتوي على مكونات مفيدة جداً للبشرة ولا تؤثر عليها أو تسبب لها أي نوع من الضرر، وتعتبر مكونات الصابونة متوفرة في كل منزل وغير مكلفة تماماً، ومن أهم فوائدها أنها تمنح البشرة بياض ناصع وتخلصها من حب الشباب الذي يشتكي منه كثيراً من الأشخاص سواء النساء أو الرجال أو الفتيات، وتعمل أيضاً على ترطيب البشرة لما تحتوي عليه من زيوت طبيعية كما أنه يمكن استخدامها للبشرة أو للجسم بشكل عام، ويمكن صنع الصابونة في المنزل بأكثر من طريقة مختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل صابونة الجزر بمكونات طبيعية داخل المنزل وبطرق بسيطة جداً.

مكونات عمل صابونة الجزر

تحتوي الصابونة على مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

1 حبة جزر كبيرة.

صابونة طبيعية مبشورة.

ملعقة من الجليسرين.

مقدار ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

يتم تحضير صابونة الجزر بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

يتم بشر الجزرة باستخدام مبشرة ثم خلطها في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء، حتي تنعم تماماً. يصفي الجزر باستخدام مصفي، حتي نحصل على عصير الجزر فقط. بعدها يتم إذابة الصابونة المبشورة في حمام مائي على النار مع التقليب حتي تذوب تماماً. يرفع الصابون من على النار ويترك لكي يبرد قليلاً، ثم نضيف إليه ملعقة من الجليسرين وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من زيت اللوز. تقلب المكونات تماماً حتي تتجانس تماماً، ثم يصب الخليط في القالب المخصص لعمل الصابون أو أي شكل صغير فارغ ونظيف وجاف تماماً. تترك الصابونة لكي تبرد تماماً وتتماسك حتي تصبح صلبة، ويتم استخدامها يومياً لغسل الوجه .

طريقة صنع صابون الجزر بالحليب البودر

يمكننا صنع صابون الجزر بالحليب البودرة باتباع الخطوات الأتية:ـ