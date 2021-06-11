صبغ الحواجب بالقهوة في المنزل بخطوات بسيطة مثل أشهر صالونات التجميل

صبغ الحواجب بالقهوة في المنزل بخطوات بسيطة، عادة ما تسعى الفتاة إلى إبراز جمال وجهها وذلك من خلال صبغ الشعر أو من خلال رسم الحاجبين وصبغهم باللون المفضل لديها، والذي يتماشى مع لون البشرة، فمن خلال هذا المقال سوف نذكر لحضراتكم طريقة صبغ الحواجب بالقهوة بخطوات سهلة وبسيطة دون الذهاب لصالون التجميل، وبعيداً عن الصبغات الكيميائية التي تضر شعر الحاجبين و تتسبب في تساقط شعر الحاجب، يمكنكم متابعتنا للتعرف على كيفية صبغ الحواجب من خلال الخطوات التالية.

صبغ الحواجب بالقهوة

بعيداً عن كونها من المشروبات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، إلا أنها تعد من المكونات الشهيرة التي تدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، حيث تساعد بشكل كبير في صبغ الحواجب و صبغ الشعر باللون البني، بالإضافة إلى إدخالها في مستحضرات العناية بالبشرة، حيث تساعد البشرة في تقشيرها وإزالة الرؤوس السوداء، وإزالة خلايا الجلد الميت.

2 ملعقة من تفل القهوة.

مقدار 2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

مقدار ملعقة صغيرة مسحوق الكاكاو.

نحضر إناء ويوضع فيه تفل القهوة والكاكاو ويتم مزجهم معاً، بعد ذلك يتم إضافة زيت جوز الهند مع الإستمرار بالتقليب.

ثم يتم إضافة العسل وتقلب المكونات معاً حتى الحصول على قوام متجانس.

تحضر فرشاة رفيعة يطبق بها الخليط على الحواجب، ويتم وضع الصبغة من بداية الحاجب وحتى نهاية الأطراف.

يتم تركه دقيقتين ثم يطبق مرة أخرى على الحاجب ويترك لمدة عشرون دقيقة حتى الحصول على اللون البني الفاتح المطلوب.

إذا كانت لديك رغبة في الحصول على اللون البني الداكن، يمكنك ترك الصبغة لفترة أطول حتى الحصول على اللون المطلوب.

بعد ذلك تحضر قطنة مبللة وتمسح بها الصبغة، ثم يتم غسل الحاجبين بالماء الفاتر.

عدم التعرض للشمس كثيراً حتى لا تفقد لون الصبغة ويصبح لونها فاتحاً.

يتم صبغ الحواجب بصبغة الشعر ولكن تترك حوالي نصف ساعة فقط.

عدم فرك الحواجب بعد وضع الصبغة عليها.

عدم رسم الحاجب بقلم الحواجب بعد الصبغة.

عدم وضع أي مواد بها مواد كيميائية حتى لا تضر الصبغة.

يحضر إناء عميق ويوضع فيه مقدار ملعقة كبيرة كركم مع 2 عبوة صغيرة أكسجين تخلط المكونات معاً.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار 2 ملعقة نسكافية مع كوب صغير زيت زيتون، تخلط المكونات معاً للحصول على مزيج متجانس.

يطبق المزيج على الحواجب ويترك لمدة ساعة كاملة.

يمسح بقطنة مبللة ثم يغسل بالماء الفاتر.

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