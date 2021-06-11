هل جربني يوماً تحضير تشيز كيك البيبسي ؟إنها بالفعل من ألذ الحلويات على الإطلاق فيمكنك استغلال زجاجة من هذا المشروب الغازي في تحضير ألذ كيكة بالكريمة والبسكويت، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة التفاصيل لتحضير تلك الكيكة فسنوفر لك المقادير وخطوات التحضير من الألف إلى الياء.

تشيز كيك البيبسي

أسرار عمل ألذ كيكة ستعرفينها الآن لتتمكني من التجديد دائماً في وصفاتك وإبهار اسرتكم وضيوفك ببراعتك ويكون لديك كل جديد.

المقادير اللازمة لتحضير الكيك:

كل ما تحتاجينه هو:

علبتان من البسكوت السادة أو بسكوت الشاى الأبيض أو البني.

زجاجتان كبيرتان من البيبسي

كوب ونصف من اللبن السائل.

علبتان من القشطة البلدي.

كيسان من الكريم كراميل.

ثمانون جراماً من كريمة الخفق للحلويات.

كمية من جوز الهند للتزيين حسب رغبتك.

أحضري البسموت وقومي بتكسيره وتفتيته جيداً. يمكنك تفتيته في كبة الفرم أو يمكنك وضعه فيي كيس الخفظ النظيف وتفتيته بالنشابة الخشب. أحضري اللبن السائل وقومي بغليه لقتل البكتريا والجراثيم. اتركي اللبن يبرد تماماً قبل الاستخدام. اسكبي اللبن فوق البكسوت وقلبي جيداً حتى يصبح مثل جبيبات الرمل. أحضري صينية الخبز الخاصة بالتشيز كيك وضعي بها طبقتان من البسكويت باللبن واضغطي عليها جيداً للتماسك في القاع. أدخلي الصينية الثلاجة حتى تتماسك لمدة ساعة. في وعاء اخفقي الكريمة مع القشطة بالمضرب الكهربائي. يمكنك إضافة مكعبات من الجبنة الكيري إن أردت. أضيفي طبقة الكريمة فوق طبقة البسكوت ثم أدخليها الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعتين. في وعاء كبير ضعي البيبسي وقومي بوضعه على النار حتى يغلي. أضيفي الكريم كراميل وقلبي حتى يتكون خليط متجانس وثقبل القوام. أتركيه يبرد ثم أضيفي الخليط كطبقة ثالثة في الصينية وزينيها بجوز الهند ثم أدخليها المبرد لتتجمد وبعدها قدميها.

خطوات تحضير تشيز كيك البيبسي