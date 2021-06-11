طريقة عمل الكبدة المحمرة بالردة

تعد وصفة الكبدة المحمرة بالردة من ألذ الوصفات والأكلات الشعبية المطلوبة في كل مكان حيث يشتهر المطبخ المصري بتحصير الكبدة بمختلف الطرق منها الاسكندراني ومنها البانيه أو الكبدة بالصوص التقليدية مع الفلفل والخضار، تابعوا معنا في هذا المقال معرفة أفضل طريقة لتحضيرها وبخطوات سهلة للغاية. الكبدة المحمرة بالردة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: نصف كيلو من الكبدة البلدي المقطعة إلى فيليه أو شرائح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المفروم.

معلقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأاسود المطحون ناعم.

كوب من الردة للتغليف.

كوب من الدقيق الأابيض للتغليف.

أربع حبات كبيرة من الفلفل الأخضر المقطع شرائح.

ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

زيت نباتي للقلي.

ملعقتان كبيرتان أو ثلاثة من عصير الليمون الطازج.

رشة من الخل الأبيض.

كوب من البقدونس الطازج والمقطع. خطوات تحضير الكبدة المحمرة بالردة: أحضري كبة الفرم أو الخلاط وضعي به كلاً من البقدونس والفلفل الأخضر. اخلطي المكونات معاً حتى تكون خليط ناعم. يمكنك استخدام فلفل حار إذا أردت لإضافة نكهة حارة. تبلي الخليط بالليمون والخل والكزبرة والكمون . أخلطي ثم أضيفي الثوم واخلطي حتى يتكون لديك معجون للتتبيل. أحضري الكبدة وقومي بتقطيعها بانيه أو شرائط رفيعة. يجب تنظيف الكبدة بنقعها في الحليب لعدة ساعات قبل الطهي للتخلص من الدم والرائحة. بللي الكبدة بالقليل من الماء النظيف ثم أضيفي إليها المعجون. قلبي حتى تتغلف بالتتبيلة واتركيها لمدة ساعة أو ساعتين على الأاقل لتتشرب التتبيلة. اغمسي الكبدة في طبق الدقيق ثم طبق الردة ثم أدخليها الثلاجة ليتماسك الغلاف لنصف ساعة. سخني الزيت في طاسة على النار ثم اقلي الكبدة حتى تتحمر من كل الجهات وتصبح مقرمشة. الكبدة المحمرة بالردة المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير الكبدة المحمرة بالردة: الوسوم

تعد وصفة الكبدة المحمرة بالردة من ألذ الوصفات والأكلات الشعبية المطلوبة في كل مكان حيث يشتهر المطبخ المصري بتحصير الكبدة بمختلف الطرق منها الاسكندراني ومنها البانيه أو الكبدة بالصوص التقليدية مع الفلفل والخضار، تابعوا معنا في هذا المقال معرفة أفضل طريقة لتحضيرها وبخطوات سهلة للغاية. الكبدة المحمرة بالردة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: نصف كيلو من الكبدة البلدي المقطعة إلى فيليه أو شرائح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المفروم.

معلقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأاسود المطحون ناعم.

كوب من الردة للتغليف.

كوب من الدقيق الأابيض للتغليف.

أربع حبات كبيرة من الفلفل الأخضر المقطع شرائح.

ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

زيت نباتي للقلي.

ملعقتان كبيرتان أو ثلاثة من عصير الليمون الطازج.

رشة من الخل الأبيض.

كوب من البقدونس الطازج والمقطع. خطوات تحضير الكبدة المحمرة بالردة: أحضري كبة الفرم أو الخلاط وضعي به كلاً من البقدونس والفلفل الأخضر. اخلطي المكونات معاً حتى تكون خليط ناعم. يمكنك استخدام فلفل حار إذا أردت لإضافة نكهة حارة. تبلي الخليط بالليمون والخل والكزبرة والكمون . أخلطي ثم أضيفي الثوم واخلطي حتى يتكون لديك معجون للتتبيل. أحضري الكبدة وقومي بتقطيعها بانيه أو شرائط رفيعة. يجب تنظيف الكبدة بنقعها في الحليب لعدة ساعات قبل الطهي للتخلص من الدم والرائحة. بللي الكبدة بالقليل من الماء النظيف ثم أضيفي إليها المعجون. قلبي حتى تتغلف بالتتبيلة واتركيها لمدة ساعة أو ساعتين على الأاقل لتتشرب التتبيلة. اغمسي الكبدة في طبق الدقيق ثم طبق الردة ثم أدخليها الثلاجة ليتماسك الغلاف لنصف ساعة. سخني الزيت في طاسة على النار ثم اقلي الكبدة حتى تتحمر من كل الجهات وتصبح مقرمشة. الكبدة المحمرة بالردة المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير الكبدة المحمرة بالردة:

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