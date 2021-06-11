طريقة عمل بيتزا الخضار والدجاج سهلة وبسيطة بعجينة البيتزا الهشة

طريقة عمل بيتزا الخضار والدجاج ، واحدة من أسهل طرق عمل البيتزا، خاصة وأنها تعتمد على عجينة البيتزا الهشة الطرية، ويمكنك تنفيذها باستخدام عجينة العشر دقائق لمنال العالم، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت للتحضير، وإنما يمكنك تصنيعها بأبسط المكونات والطرق والأدوات، فقط بعض مكونات عجينة البيتزا الطرية، وابدئي في التنفيذ فورًا.ومن أجل عمل عجينة البيتزا الهشة، هناك العديد من الطرق المختلفة، لعمل البيتزا في المنزل مثل الجاهزة، وأشهرها طريقة عمل البيتزا مثل بيتزا باباجونز، أو البيتزا المنزلية مثل بيتزا هات، ويمكنك عمل بيتزا الدجاج مثل المطاعم، أو بيتزا بالدجاج والجبن، وذلك إما بتنفيذ طريقة عمل بيتزا الدجاج منال العالم، أو طريقة عمل البيتزا بالخضار سهلة، فقط اتبعي التعليمات دائمًا، واستخدمي في الوصفة، طريقة العجينة القطنية منال العالم، للحصول على أفضل النتائج. طريقة عجينة بيتزا الدجاج والجبن 5 أكواب دقيق (طحين).

2 كوب إلا ربع مياه دافئة (ليست ساخنة جدًا).

ملعقة كبيرة زبادي.

خميرة فورية بمقدار ملعقة كبيرة.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة.

بيكربونات صودا بمقدار ملعقة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقتان حليب مجفف. طريقة عمل حشوة البيتزا بالدجاج صدر دجاجة مخلي، ومقطع إلى مكعبات صغيرة جدًا، وتبليه في البهارات الجاهزة.

حبتان بصل مقطعتان إلى شرائح.

2 حبة بنادورا مقطعة إلى شرائح.

فافا أخضر رومي مقطع إلى شرائح رفيعة (يمكنك استخدام فلفل أخضر وأحمر وأصفر).

مشروك مقطع إلى شرائح.

كوب زيتون مخلي من النوى.

بروكلي مقطع إلى قطع ضغيرة، وذلك بمقدار كوب واحد.

ملعقتان زعتر.

جبنة شيدر مبشورة بقدر كوب واحد.

جبنة موزاريلا بقدر كوب (ويفضل عمل جبنة موزاريللا في المنزل للشيف منال العالم ).

). 2 ملعقة سميد ناعم.

ربع كوب زيت نباتي لدهان صينية الخبز. طريقة عمل صوص بيتزا الدجاج 4 حبات بنادورا طرية.

كيس صوص بنادور جاهزة.

2 فص ثوم.

رشة من الزعتر.

ملعقة زبدة في درجة حرارة الغرفة.

كوب مياه.

مكعب مرق دجاج. طريقة عمل بيتزا الفراخ ابدئي بتحضير عجينة البيتزا، بوضع المياه والخميرة مع الطحين، مع تركهم 10 دقائق. أضيفي باقي الطحين إلى المكونات، ثم اخلطي معها الحليب المجفف، بالإضافة إلى البيكنج بودر والملح والسكر. بعد ذلك اعجني بيديك عجينة البيتزا الخفيفة، ثم ابدئي في عمل صوص البيتزا. من أجل تحضير صلصة البيتزا، امزجي معجون البنادورا مع الثوم والزبدة، في الخلاط الكهربائي، وأضيفيه إليهم المرق والمياه والزعتر، بعد ذلك انقليهم في إناء على نار متوسطة الحرارة، حتى درجة الغليان. وفي صينية الخبز، ادهني القليل من الزيت، وانثري القليل من السميد، ثم افردي العجينة في الصينية. وزعي صلصة البيتزا على كامل العجينة في الصينية، ورشي الجبنة الشيدر وقطع الدجاج، مع الخضار حتى يكون لديك بيتزا الخضار والدجاج. ثم أدخلي البيتزا إلى الفرن الساخن مسبقًا، عند 200 درجة مئوية، حتى تنضج. وأخيرًا أخرجي صينية البيتزا ورشي الجبنة الموزاريلا، ثم أدخلي الصينية مرة أخرى إلى الفرن، دقيقتان حتى تذوب الموزاريلا، ثم قديمها ساخنة. الوسوم

طريقة عمل بيتزا الخضار والدجاج ، واحدة من أسهل طرق عمل البيتزا، خاصة وأنها تعتمد على عجينة البيتزا الهشة الطرية، ويمكنك تنفيذها باستخدام عجينة العشر دقائق لمنال العالم، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت للتحضير، وإنما يمكنك تصنيعها بأبسط المكونات والطرق والأدوات، فقط بعض مكونات عجينة البيتزا الطرية، وابدئي في التنفيذ فورًا.ومن أجل عمل عجينة البيتزا الهشة، هناك العديد من الطرق المختلفة، لعمل البيتزا في المنزل مثل الجاهزة، وأشهرها طريقة عمل البيتزا مثل بيتزا باباجونز، أو البيتزا المنزلية مثل بيتزا هات، ويمكنك عمل بيتزا الدجاج مثل المطاعم، أو بيتزا بالدجاج والجبن، وذلك إما بتنفيذ طريقة عمل بيتزا الدجاج منال العالم، أو طريقة عمل البيتزا بالخضار سهلة، فقط اتبعي التعليمات دائمًا، واستخدمي في الوصفة، طريقة العجينة القطنية منال العالم، للحصول على أفضل النتائج. طريقة عجينة بيتزا الدجاج والجبن 5 أكواب دقيق (طحين).

2 كوب إلا ربع مياه دافئة (ليست ساخنة جدًا).

ملعقة كبيرة زبادي.

خميرة فورية بمقدار ملعقة كبيرة.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة.

بيكربونات صودا بمقدار ملعقة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقتان حليب مجفف. طريقة عمل حشوة البيتزا بالدجاج صدر دجاجة مخلي، ومقطع إلى مكعبات صغيرة جدًا، وتبليه في البهارات الجاهزة.

حبتان بصل مقطعتان إلى شرائح.

2 حبة بنادورا مقطعة إلى شرائح.

فافا أخضر رومي مقطع إلى شرائح رفيعة (يمكنك استخدام فلفل أخضر وأحمر وأصفر).

مشروك مقطع إلى شرائح.

كوب زيتون مخلي من النوى.

بروكلي مقطع إلى قطع ضغيرة، وذلك بمقدار كوب واحد.

ملعقتان زعتر.

جبنة شيدر مبشورة بقدر كوب واحد.

جبنة موزاريلا بقدر كوب (ويفضل عمل جبنة موزاريللا في المنزل للشيف منال العالم ).

). 2 ملعقة سميد ناعم.

ربع كوب زيت نباتي لدهان صينية الخبز. طريقة عمل صوص بيتزا الدجاج 4 حبات بنادورا طرية.

كيس صوص بنادور جاهزة.

2 فص ثوم.

رشة من الزعتر.

ملعقة زبدة في درجة حرارة الغرفة.

كوب مياه.

مكعب مرق دجاج. طريقة عمل بيتزا الفراخ ابدئي بتحضير عجينة البيتزا، بوضع المياه والخميرة مع الطحين، مع تركهم 10 دقائق. أضيفي باقي الطحين إلى المكونات، ثم اخلطي معها الحليب المجفف، بالإضافة إلى البيكنج بودر والملح والسكر. بعد ذلك اعجني بيديك عجينة البيتزا الخفيفة، ثم ابدئي في عمل صوص البيتزا. من أجل تحضير صلصة البيتزا، امزجي معجون البنادورا مع الثوم والزبدة، في الخلاط الكهربائي، وأضيفيه إليهم المرق والمياه والزعتر، بعد ذلك انقليهم في إناء على نار متوسطة الحرارة، حتى درجة الغليان. وفي صينية الخبز، ادهني القليل من الزيت، وانثري القليل من السميد، ثم افردي العجينة في الصينية. وزعي صلصة البيتزا على كامل العجينة في الصينية، ورشي الجبنة الشيدر وقطع الدجاج، مع الخضار حتى يكون لديك بيتزا الخضار والدجاج. ثم أدخلي البيتزا إلى الفرن الساخن مسبقًا، عند 200 درجة مئوية، حتى تنضج. وأخيرًا أخرجي صينية البيتزا ورشي الجبنة الموزاريلا، ثم أدخلي الصينية مرة أخرى إلى الفرن، دقيقتان حتى تذوب الموزاريلا، ثم قديمها ساخنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بيتزا الخضار والدجاج سهلة وبسيطة بعجينة البيتزا الهشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.