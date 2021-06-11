معلقه سحرية لو ضفتيها على البطاطس المقلية عمرها ما هتشرب زيت وهتكون مقرمشة

معلقه سحرية لو ضفتيها على البطاطس المقلية عمرها ما هتشرب زيت البطاطس الكرسبي أو المقرمش كما ينطلق عليها هي من أفضل أنواع المأكولات التي يشتهيها عدد كبير من الاشخاص ويتناولها بصفة مستمرة، إذا كان الكبار قبل الصغار دائما يقومون بتناولها في كافة الوجبات السريعة الجاهزة مثل، وجبة كنتاكي البروست وجبة الكاساديا، وجبة الشاورما السوري، وجميع هذه الوجبات تتواجد بها بطاطس كرسبى مقرمشه، ودائما نقوم بتناولها في المحلات ولكننا اليوم سوف نقوم بتحضيرها داخل المنزل بنفس الطعم والنكهة التي تقدمها المطاعم والمحلات كل هذا بمكونات سهلة وبسيطة، وبعض طرق وخطوات سوف تجعلك تقوم بتحضير البطاطس دائما داخل منزلك. معلقه سحرية لو ضفتيها على البطاطس المقلية عمرها ما هتشرب زيت معلقه سحرية لو ضفتيها على البطاطس المقلية عمرها ما هتشرب زيت المكونات كمية البطاطس التي ترغبي فيها.

نصف ملعقة من الملح.

معلقتين من النشا.

ملعقة من البابريكا.

كوب الا ربع من الدقيق.

زيت للقلي.

نصف ملعقة من البيكنج باودر. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة أولا يجب أن نقوم بتقشير البطاطس.

و تقطيعها على شكل شرائح أو أصابع.

ثم نقوم بوضع إناء عميق به كمية من الماء والملح ضعي البطاطس بها لمدة ساعة.

ثم نقوم بخلطها الدقيق والنشا والبابريكا والبيكنج باودر.

وضعها في زيت غزير.

يتم تقليب البطاطس المقليه المقرمشة بعد ما يظهر لونها باللون الذهبي. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بصوص الجبن المكونات:- بطاطس الأصابع.

كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

نصف ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من البصل البودر.

بيضة واحدة.

وربع كوب من الحليب.

زيت للقلي.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

صوص الجبنة. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بتقشير البطاطس جيدا.

ونبدأ بتقطيعها.

ثم نقوم بغسلها جيدا باستخدام الماء والخل والملح نبدأ بتحضير باقي المكونات.

عندما نضع وعاء عميق نضع فيه الملح والفلفل الاسود والدقيق والنشا .

ثم نقوم باضافة البيض والحليب نخلط المكونات جيدا.

ونبدأ بوضع بودرة الثوم والبصل البودر.

نقوم باضافة البطاطس في هذا المزيج.

ونقوم بإشعال النار جيدا على مقلاة الزيت.

ثم نبدأ باضافة البطاطس في الزيت.

وعندما نحصل على اللون الوردي.

نقوم باخراجها على مناديل ورقية .

نبدأ بتناولها مع صوص الجبنة الوسوم

معلقه سحرية لو ضفتيها على البطاطس المقلية عمرها ما هتشرب زيت البطاطس الكرسبي أو المقرمش كما ينطلق عليها هي من أفضل أنواع المأكولات التي يشتهيها عدد كبير من الاشخاص ويتناولها بصفة مستمرة، إذا كان الكبار قبل الصغار دائما يقومون بتناولها في كافة الوجبات السريعة الجاهزة مثل، وجبة كنتاكي البروست وجبة الكاساديا، وجبة الشاورما السوري، وجميع هذه الوجبات تتواجد بها بطاطس كرسبى مقرمشه، ودائما نقوم بتناولها في المحلات ولكننا اليوم سوف نقوم بتحضيرها داخل المنزل بنفس الطعم والنكهة التي تقدمها المطاعم والمحلات كل هذا بمكونات سهلة وبسيطة، وبعض طرق وخطوات سوف تجعلك تقوم بتحضير البطاطس دائما داخل منزلك. معلقه سحرية لو ضفتيها على البطاطس المقلية عمرها ما هتشرب زيت معلقه سحرية لو ضفتيها على البطاطس المقلية عمرها ما هتشرب زيت المكونات كمية البطاطس التي ترغبي فيها.

نصف ملعقة من الملح.

معلقتين من النشا.

ملعقة من البابريكا.

كوب الا ربع من الدقيق.

زيت للقلي.

نصف ملعقة من البيكنج باودر. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة أولا يجب أن نقوم بتقشير البطاطس.

و تقطيعها على شكل شرائح أو أصابع.

ثم نقوم بوضع إناء عميق به كمية من الماء والملح ضعي البطاطس بها لمدة ساعة.

ثم نقوم بخلطها الدقيق والنشا والبابريكا والبيكنج باودر.

وضعها في زيت غزير.

يتم تقليب البطاطس المقليه المقرمشة بعد ما يظهر لونها باللون الذهبي. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بصوص الجبن المكونات:- بطاطس الأصابع.

كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

نصف ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من البصل البودر.

بيضة واحدة.

وربع كوب من الحليب.

زيت للقلي.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

صوص الجبنة. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بتقشير البطاطس جيدا.

ونبدأ بتقطيعها.

ثم نقوم بغسلها جيدا باستخدام الماء والخل والملح نبدأ بتحضير باقي المكونات.

عندما نضع وعاء عميق نضع فيه الملح والفلفل الاسود والدقيق والنشا .

ثم نقوم باضافة البيض والحليب نخلط المكونات جيدا.

ونبدأ بوضع بودرة الثوم والبصل البودر.

نقوم باضافة البطاطس في هذا المزيج.

ونقوم بإشعال النار جيدا على مقلاة الزيت.

ثم نبدأ باضافة البطاطس في الزيت.

وعندما نحصل على اللون الوردي.

نقوم باخراجها على مناديل ورقية .

نبدأ بتناولها مع صوص الجبنة

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