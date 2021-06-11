حولي شعرك للون البني بملعقة حنة طبيعية في المنزل في ثواني بدون اى تكاليف

تلجأ النساء دائما إلي صبغ الشعر عند ظهور شعر ابيض بالرأس وعند ظهوره تنزعج أي إمرأة، لأنه يدل علي كبر سنها والتقدم في العمر بشكل ملحوظ، وفي نوع آخر من النساء قد يلجأون إلي صبغ الشعر كنوع من أنواع التجديد والتغيير فقد يوجد عدد منهم يغيرون لون شعرهم كل فترة من الوقت، لأنه هذا يؤثر علي مظهرها ويعطيها جمال مميز مما يؤدي إلي شعورها بالسعادة. خلطة صبغ الشعر باللون البني بالحناء خلطة صبغ الشعر باللون البني بالحناء المكونات : كوب كبير من مسحوق الحناء ذات اللون البني.

كوب صغير من الشمندر الطازج.

كوب كبير من مسحوق الشاي ويكون لونه أحمر.

كوب صغير من القهوة المطحونة.

كوب صغير من عصير الليمون. طريقة التحضير في البداية لابد من أن تقومي بغسل شعرك وتنظيفه جيدا، حتي يتم التخلص بشكل نهائي من كل الزيوت والكريمات التي توجد بالشعر، ونتركه في الهواء حتي يكون جاف من الماء.

يتم تحضير طبق ويفضل أن يكون طبق بلاستيك وقومي بوضع القهوة المطحونة، ثم يتم إضافة الشاي ولكن بشكل سائل مع التقليب المستمر للحصول علي عجينة ناعمة.

وبعد ذلك يتم وضع عصير الشمندر الطازج ثم نضيف إليهم عصير الليمون، وفي النهاية نقوم بوضع مسحوق الحناء ذات اللون البني وقومي بتقليب كل هذه المكونات جيدا مع بعض، ثم يتم ترك هذه العجينة حوالي عشر ساعات أو أكثر قبل إستخدامها علي الشعر.

وبعد هذه المدة نقوم بوضع عجينة الحناء علي الشعر بإستخدام فرشاة، حتي يتم توزيع الحناء بشكل جيد علي الشعر بأكمله بما فيها أطراف الشعر.

قومي بتغطية الشعر من خلال وضع كيس بلاستيك أو قبعة ونترك الشعر بالحناء لمدة ثلاث ساعات تقريبا، ثم يتم غسل الشعر باستخدام الماء الفاتر الشامبو الذي يناسب نوع الشعر. طريقة التحضير الوسوم

تلجأ النساء دائما إلي صبغ الشعر عند ظهور شعر ابيض بالرأس وعند ظهوره تنزعج أي إمرأة، لأنه يدل علي كبر سنها والتقدم في العمر بشكل ملحوظ، وفي نوع آخر من النساء قد يلجأون إلي صبغ الشعر كنوع من أنواع التجديد والتغيير فقد يوجد عدد منهم يغيرون لون شعرهم كل فترة من الوقت، لأنه هذا يؤثر علي مظهرها ويعطيها جمال مميز مما يؤدي إلي شعورها بالسعادة. خلطة صبغ الشعر باللون البني بالحناء خلطة صبغ الشعر باللون البني بالحناء المكونات : كوب كبير من مسحوق الحناء ذات اللون البني.

كوب صغير من الشمندر الطازج.

كوب كبير من مسحوق الشاي ويكون لونه أحمر.

كوب صغير من القهوة المطحونة.

كوب صغير من عصير الليمون. طريقة التحضير في البداية لابد من أن تقومي بغسل شعرك وتنظيفه جيدا، حتي يتم التخلص بشكل نهائي من كل الزيوت والكريمات التي توجد بالشعر، ونتركه في الهواء حتي يكون جاف من الماء.

يتم تحضير طبق ويفضل أن يكون طبق بلاستيك وقومي بوضع القهوة المطحونة، ثم يتم إضافة الشاي ولكن بشكل سائل مع التقليب المستمر للحصول علي عجينة ناعمة.

وبعد ذلك يتم وضع عصير الشمندر الطازج ثم نضيف إليهم عصير الليمون، وفي النهاية نقوم بوضع مسحوق الحناء ذات اللون البني وقومي بتقليب كل هذه المكونات جيدا مع بعض، ثم يتم ترك هذه العجينة حوالي عشر ساعات أو أكثر قبل إستخدامها علي الشعر.

وبعد هذه المدة نقوم بوضع عجينة الحناء علي الشعر بإستخدام فرشاة، حتي يتم توزيع الحناء بشكل جيد علي الشعر بأكمله بما فيها أطراف الشعر.

قومي بتغطية الشعر من خلال وضع كيس بلاستيك أو قبعة ونترك الشعر بالحناء لمدة ثلاث ساعات تقريبا، ثم يتم غسل الشعر باستخدام الماء الفاتر الشامبو الذي يناسب نوع الشعر. طريقة التحضير

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