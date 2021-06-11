طريقة تحضير سويت أند ساور في المنزل

سويت أند صاور، الأكلات الصينية أصبحت من الأكلات المشهورة في الوطن العربي وخاصة الطبق الشهير سويت أند ساور وهو عبارة عن الجميع بين الحلو والحادق فهو ذو طعم شهي ولذيذ ومن الأكثر الأكلات التي نتناولها عند الذهب لأي مطعم ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تقديمها. طريقة دجاج صيني سويت اند ساور المكونات نصف كيلو من صدور دجاج مخلي

عدد 2 بياض بيض

قطع من أناناس مقطعة إلى مكعبات.

كوب من بروكلي مسلوق.

4 فص ثوم المهروس

كوب من نشا.

3 ملاعق كبيرة ماء.

ملعقة كبيرة ونصف خل تفاح.

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

2 ملعقة كبيرة من كاتشب.

2 ملعقة صغيرة من سكر.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة سمسم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب زيت. طريقة التحضير: نقوم بغسل الدجاج جيدا وتقطيعه الى مكعبات صغير متساوية الحجم ثم نقوم بوضعها في وعاء عميق ثم نقوم بأضافة الصويا صوص وعصير البرتقال وخل التفاح.

ثم نقوم بأضافة السكر والكاتشب والملح والماء ونقلب بتقليب هذه المكونات حتى يمتزجوا معا وحتى نحصل على قوام سائل ثم نقوم بوضع الدجاج في بياض البيض ثم نقوم بأخراجها من البيض ونضعها في النشا.

وفي مقلاة نقوم بتشويح قطع الأناناس ونقوم بأضافة اليه الزنجبيل البودر والثوم المفروم ونقوم بتقليبها على النار جيدا ثم نقوم بأضافة إليها الصوص السابق تحضيره حتى نجد أن الصوص قد بدأ ان يتماسك نقوم بتهدئة النار.

ثم نقوم بأضافة قطع الدجاج الى هذا الصوص وأضافة البروكلي والسمسم.

ونقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا جيدا حتى نجد أنهم امتزجوا جيدا نقوم بأغلاق النار ونقوم بوضع قطع الدجاج والصوص في اطباق التقديم ويمكن تقديم معها الارز الابيض الصيني. طريقة دجاج صيني سويت اند ساور المكوناتطريقة التحضير: الوسوم

سويت أند صاور، الأكلات الصينية أصبحت من الأكلات المشهورة في الوطن العربي وخاصة الطبق الشهير سويت أند ساور وهو عبارة عن الجميع بين الحلو والحادق فهو ذو طعم شهي ولذيذ ومن الأكثر الأكلات التي نتناولها عند الذهب لأي مطعم ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تقديمها. طريقة دجاج صيني سويت اند ساور المكونات نصف كيلو من صدور دجاج مخلي

عدد 2 بياض بيض

قطع من أناناس مقطعة إلى مكعبات.

كوب من بروكلي مسلوق.

4 فص ثوم المهروس

كوب من نشا.

3 ملاعق كبيرة ماء.

ملعقة كبيرة ونصف خل تفاح.

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

2 ملعقة كبيرة من كاتشب.

2 ملعقة صغيرة من سكر.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة سمسم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب زيت. طريقة التحضير: نقوم بغسل الدجاج جيدا وتقطيعه الى مكعبات صغير متساوية الحجم ثم نقوم بوضعها في وعاء عميق ثم نقوم بأضافة الصويا صوص وعصير البرتقال وخل التفاح.

ثم نقوم بأضافة السكر والكاتشب والملح والماء ونقلب بتقليب هذه المكونات حتى يمتزجوا معا وحتى نحصل على قوام سائل ثم نقوم بوضع الدجاج في بياض البيض ثم نقوم بأخراجها من البيض ونضعها في النشا.

وفي مقلاة نقوم بتشويح قطع الأناناس ونقوم بأضافة اليه الزنجبيل البودر والثوم المفروم ونقوم بتقليبها على النار جيدا ثم نقوم بأضافة إليها الصوص السابق تحضيره حتى نجد أن الصوص قد بدأ ان يتماسك نقوم بتهدئة النار.

ثم نقوم بأضافة قطع الدجاج الى هذا الصوص وأضافة البروكلي والسمسم.

ونقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا جيدا حتى نجد أنهم امتزجوا جيدا نقوم بأغلاق النار ونقوم بوضع قطع الدجاج والصوص في اطباق التقديم ويمكن تقديم معها الارز الابيض الصيني. طريقة دجاج صيني سويت اند ساور المكوناتطريقة التحضير:

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