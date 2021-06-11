طريقة تحضير عجينة الزبادي القطنية السريعة لصنع المعجنات بمختلف أنواعها

عجينة الزبادي القطنية، يعتبر تحضير العجين في المنزل من أهم أسس نجاح وصنع المخبوزات، وذلك في حالة الحصول على عجين ناجح ومتخمر بطريقة صحيحة ففي هذا الوقت يمكنك إعداد جميع أنواع الفطائر والمعجنات. بذلك يمكنكِ تحضير العديد من الوجبات السريعة المحببة لدي أسرتك، ويتم ذلك من خلال تحضير المكونات المناسبة لعمل عجينة الزبادي القطنية. ويوجد أكثر من طريقة لصنعها وإعدادها، وتختلف تلك العجينة الهشة عن عجينة العشر دقائق وعجينة الخميرة، ولكل منها مذاق رائع ولكن مختلف عن الاخري. وكذلك تختلف طريقة التخمير فتابعونا عبر موقع ثقفني للحصول على تلك الوصفة الرائعة.

عجينة الزبادي القطنية

يتم تحضير وإعداد هذه العجينة في البيت بمكونات موجودة في مطبخك والمكون الأساسي بها هو لبن الزبادي الذى يعطى العجينة الطراوة ويجعلها مرنة وناعمة الملمس. حيث يمكنك إعداد الكثير من الوجبات من هذه العجينة القطنية مثل “الفطائر، والبيتزا السريعة، وخلية النحل الهشة، والمقبلات الخفيفة” وهذه أفضل المقادير المستخدمة لصنع العجينة الهشة.

3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 ملعقة صغيرة من اللبن البودر.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

½ كوب زيت نباتي.

كوب زبادي.

1 كوب ماء بحجم علبة الزبادي.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح صغيرة.

ضعي الدقيق والحليب البودر والبيكنج بودر في وعاء واخلطيهم جيدًا. ثم ضعي الزبادي والخميرة واخلطيهم مرة أخرى جيدًا. وبعد ذلك قومي بإضافة السكر والملح والزيت واخلطيهم جيدًا مرة أخرى. اسكبي المزيج على الدقيق واستخدمي مضرب يدوي لخلطه حتى تتكون لديكِ عجينة لزجة. أضيفي الماء تدريجيًا إلى العجين بيديك أو بالعجانة الكهربائية حتى تصبح العجينة ملساء وناعمة، ولن تلتصق بوعاء العجين. يتم وضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتغطي العجينة بكيس حراري نظيف وفوطة قطنية نظيفة للحفاظ على العجينة دافئة. وتركها لمدة ساعة حتي يتضاعف حجمها. الآن أصبحت العجينة القطنية جاهزة للاستخدام، ويمكنك صنع الفطائر اللذيذة أو تحضير البيتزا أو تغليفها ووضعها في الفريزر لحفظها لحين الاستخدام.

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