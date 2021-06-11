طريقة عمل الكرشة بصلصة الطماطم على الطريقة المصرية وجبة شهية بطريقة بسيطة

طريقة عمل الكرشة بصلصة الطماطم: يعد طبق الكرشة من أشهى الأطباق المعروفة في دول الشرق الأوسط، والتي تقدم في الكثير من المطاعم الشعبية المعروفة، ويحبها الكثيرون في البلدان العربية، ومن أجل الحصول على وجبة متكاملة من الكرشة، ينبغي تنظيف الكرشة جيدا قبل مراحل الطهي، وخاصة تنظيف الطبقات الداخلية للكرشة لضمان تنظيفها بشكل جيد من الخارج والداخل قبل استخدامها. مقادير ومكونات طريقة عمل الكرشة بصلصة الطماطم نصف كيلو من الكرشة.

كوب كبير من عصير الطماطم الطازجة.

ثمرة من الفلفل الرومي متوسطة الحجم.

عدد اثنان من البصل متوسط الحجم.

مكعب من مرقة الخضار.

ورق لورا وفصوص حبهان.

عدد 2 من أعواد القرنفل.

ملعقة صغيرة من الكمون.

عدد ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

توابل (ملح وفلفل أسود) حسب الرغبة، ولكن ينصح بتقليل الملح من أجل تسوية أفضل ومذاق مضبوط. طريقة تحضير الكرشة بالصلصة أولا: نقوم بتنظيف الكرشة جيد باستخدام سكين باردة بعد وضعها في ماء مغلى مع البيكنج بودر، وغسلها بالماء والخل والليمون، وشطفها بالماء أكثر من مرة، حتى تصبح ناصعة البياض.

ثانيا: نقوم بتقطيع الكرشة إلى قطع مربعة صغيرة.

ثالثا: نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به ماء ونضعه على النار حتى مرحلة الغليان، ثم نضع قطع الكرشة الصغيرة ونتركها حتى تغلى جيدا.

رابعا: نقوم بتصفية الكرشة من الماء، ثم نضعها في ماء مغلي ونضع به البصل والفلفل والأسود وورق اللورا والحبهان والقرنفل.

خامسا: نترك الكرشة في الماء المغلي على النار حتى تمام النضج.

سادسا: نقوم بوضع الزبدة على النار ونقوم بتشويح شرائح البصل والثوم والفلفل الأخضر ونضيف لهم عصير الطماطم، ونتركها تغلى على النار حتى يتم تسبيك صلصة الطماطم.

سابعا: نقوم بإضافة قطع الكرشة المسلوقة إلى تسبيكة الصلصة مع شرائح البصل والفلفل مع إضافة التوابل حسب الرغبة، من ملح وفلفل أسود والحبهان والشطة، مع فصين من الثوم. مقادير ومكونات طريقة عمل الكرشة بصلصة الطماطمطريقة تحضير الكرشة بالصلصة الوسوم

طريقة عمل الكرشة بصلصة الطماطم: يعد طبق الكرشة من أشهى الأطباق المعروفة في دول الشرق الأوسط، والتي تقدم في الكثير من المطاعم الشعبية المعروفة، ويحبها الكثيرون في البلدان العربية، ومن أجل الحصول على وجبة متكاملة من الكرشة، ينبغي تنظيف الكرشة جيدا قبل مراحل الطهي، وخاصة تنظيف الطبقات الداخلية للكرشة لضمان تنظيفها بشكل جيد من الخارج والداخل قبل استخدامها. مقادير ومكونات طريقة عمل الكرشة بصلصة الطماطم نصف كيلو من الكرشة.

كوب كبير من عصير الطماطم الطازجة.

ثمرة من الفلفل الرومي متوسطة الحجم.

عدد اثنان من البصل متوسط الحجم.

مكعب من مرقة الخضار.

ورق لورا وفصوص حبهان.

عدد 2 من أعواد القرنفل.

ملعقة صغيرة من الكمون.

عدد ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

توابل (ملح وفلفل أسود) حسب الرغبة، ولكن ينصح بتقليل الملح من أجل تسوية أفضل ومذاق مضبوط. طريقة تحضير الكرشة بالصلصة أولا: نقوم بتنظيف الكرشة جيد باستخدام سكين باردة بعد وضعها في ماء مغلى مع البيكنج بودر، وغسلها بالماء والخل والليمون، وشطفها بالماء أكثر من مرة، حتى تصبح ناصعة البياض.

ثانيا: نقوم بتقطيع الكرشة إلى قطع مربعة صغيرة.

ثالثا: نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به ماء ونضعه على النار حتى مرحلة الغليان، ثم نضع قطع الكرشة الصغيرة ونتركها حتى تغلى جيدا.

رابعا: نقوم بتصفية الكرشة من الماء، ثم نضعها في ماء مغلي ونضع به البصل والفلفل والأسود وورق اللورا والحبهان والقرنفل.

خامسا: نترك الكرشة في الماء المغلي على النار حتى تمام النضج.

سادسا: نقوم بوضع الزبدة على النار ونقوم بتشويح شرائح البصل والثوم والفلفل الأخضر ونضيف لهم عصير الطماطم، ونتركها تغلى على النار حتى يتم تسبيك صلصة الطماطم.

سابعا: نقوم بإضافة قطع الكرشة المسلوقة إلى تسبيكة الصلصة مع شرائح البصل والفلفل مع إضافة التوابل حسب الرغبة، من ملح وفلفل أسود والحبهان والشطة، مع فصين من الثوم. مقادير ومكونات طريقة عمل الكرشة بصلصة الطماطمطريقة تحضير الكرشة بالصلصة

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