أسهل طريقة صبغ الحواجب بملعقة حنة في المنزل لحواجب أكثر جاذبية بديل التاتو

دائما تحلم كل فتاة أن تحصل علي حواجب جذابة ومميزة لأنها تؤثر تأثير كبير علي شكل أو مظهر الوجه، فدائما تفضل أن تكون غزيرة ولونها مميز لذلك تبحث عن كل الطرق التي تؤدي إلي هذا الشكل أو النتيجة المطلوبة، ومن أكثر الفتيات الذين يبحثون عن هذه الطرق هم الذين يتمتعون بحواحب خفيفة، ومن المعروف أن الحواجب الخفيفة من أكبر المشاكل التي تعاني منها، وتكون بهذا الشكل بسبب تساقط شعر الحواجب أحيانا مما يؤدي هذا إلي وجود فراغات بين الحواجب، ولهذا السبب تسعي النساء عن الوصفات الطبيعية التي تجعل شكل الحواجب جذاب فوجد أن الحناء هي التي تعمل علي هذا، لأنها من المكونات الطبيعية التي تعطينا نتيجة أفضل وشكل مميز. طريقة صبغ الحواجب في المنزل طريقة صبغ الحواجب في المنزل المكونات : كمية مناسبة من زبدة الشيا.

كمية مناسبة من الحناء واللون حسب الرغبة.

فرشاة ماسكرا جافة.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير يتم تحضير طبق ونضع في هذا الطبق كمية مناسبة من مسحوق الحناء، ثم نضيف إليها كمية مناسبة من الماء ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب، حتي يتم الحصول علي عجينة لينة ومتماسكة.

قبل استخدام الحناء يفضل غسل الحواجب جيدا باستعمال غسول مناسب ويتم تنظيف الحواجب، وبعد غسلها نقوم بوضع القليل من زبدة الشيا في المنطقة التي تكون حول الحواجب حتي لا يمكن للحناء أن تصل في هذه المنطقة.

وبعد ذلك يتم وضع عجينة الحناء علي الحواجب بطريقة جيدة ومنسقة والشكل المرغوب فيه، ويتم وضع الحناء بإستخدام فرشاة ماسكرا بشرط أن تكون جافة أو لا تكون مستعملة.

ثم يتم وضع قطعة صغيرة من كيس بلاستيك علي الحواجب ونتركها حتي تجف تماما، وبعد أن تجف بشكل جيد من الممكن أن تقومي بتقشيرها قبل غسلها بالماء، ومن الممكن أيضا أن تقومي بغسلها مباشرة باستخدام الماء الفاتر، ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الطريقة لعدة مرات لتحصلي علي نتيجة أفضل. طريقة التحضير الوسوم

دائما تحلم كل فتاة أن تحصل علي حواجب جذابة ومميزة لأنها تؤثر تأثير كبير علي شكل أو مظهر الوجه، فدائما تفضل أن تكون غزيرة ولونها مميز لذلك تبحث عن كل الطرق التي تؤدي إلي هذا الشكل أو النتيجة المطلوبة، ومن أكثر الفتيات الذين يبحثون عن هذه الطرق هم الذين يتمتعون بحواحب خفيفة، ومن المعروف أن الحواجب الخفيفة من أكبر المشاكل التي تعاني منها، وتكون بهذا الشكل بسبب تساقط شعر الحواجب أحيانا مما يؤدي هذا إلي وجود فراغات بين الحواجب، ولهذا السبب تسعي النساء عن الوصفات الطبيعية التي تجعل شكل الحواجب جذاب فوجد أن الحناء هي التي تعمل علي هذا، لأنها من المكونات الطبيعية التي تعطينا نتيجة أفضل وشكل مميز. طريقة صبغ الحواجب في المنزل طريقة صبغ الحواجب في المنزل المكونات : كمية مناسبة من زبدة الشيا.

كمية مناسبة من الحناء واللون حسب الرغبة.

فرشاة ماسكرا جافة.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير يتم تحضير طبق ونضع في هذا الطبق كمية مناسبة من مسحوق الحناء، ثم نضيف إليها كمية مناسبة من الماء ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب، حتي يتم الحصول علي عجينة لينة ومتماسكة.

قبل استخدام الحناء يفضل غسل الحواجب جيدا باستعمال غسول مناسب ويتم تنظيف الحواجب، وبعد غسلها نقوم بوضع القليل من زبدة الشيا في المنطقة التي تكون حول الحواجب حتي لا يمكن للحناء أن تصل في هذه المنطقة.

وبعد ذلك يتم وضع عجينة الحناء علي الحواجب بطريقة جيدة ومنسقة والشكل المرغوب فيه، ويتم وضع الحناء بإستخدام فرشاة ماسكرا بشرط أن تكون جافة أو لا تكون مستعملة.

ثم يتم وضع قطعة صغيرة من كيس بلاستيك علي الحواجب ونتركها حتي تجف تماما، وبعد أن تجف بشكل جيد من الممكن أن تقومي بتقشيرها قبل غسلها بالماء، ومن الممكن أيضا أن تقومي بغسلها مباشرة باستخدام الماء الفاتر، ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الطريقة لعدة مرات لتحصلي علي نتيجة أفضل. طريقة التحضير

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