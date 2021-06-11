كيكة البرتقال الهشة بالصوص الذهبي اللذيذ حضريها بمكونات من مطبخك

كيكة البرتقال الهشة بالصوص، كيكة البرتقال من أفضل أنواع الكيك التي يتم تقديمها يوميا في وجبة الإفطار أو تقدم في وجبة العشاء كوجبة خفيفة وتقدم مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب، وتعتبر طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من المجهود أو الوقت، كل ما تحتاجه هو كوب من عصير البرتقال كبديل من كوب الحليب، وسنوضح من خلال المقال التالي المكونات بالتفصيل، كما سنحضر بالخطوات طريقة عملها بالتفصيل. مكونات كيكة البرتقال الهشة: ثلاثة أكواب من الدقيق المخصص بالحلويات.

ملعقة من البيكينج بودر.

رشة من الملح.

أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

باكو من الفانيليا.

قشر برتقال مبشور لعدد 2 ثمرة من البرتقال.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كوب كبير من الزيت النباتي.

كوب كبير من عصير البرتقال الطازج. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة بالصوص: مكونات كيكة البرتقال الهشة:طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة بالصوص: في الأول حضري البيض واخفقيها من السكر وقشر البرتقال المبشور، يتم الخفق لمدة عشرة دقائق حتى يصبح مثل الكريمي الفاتح وقشر البرتقال يظهر في الخليط.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت بالتدريج على الخليط الكريمي السابق مع الخفق المستمر.

الخطوة التالية قومي بإضافة عصير البرتقال بالتدريج على الخليط السابق مع الخلط مرة أخرى.

حضري المنخول السلك وقومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر، ثم ضعيهم في إناء عميق وقومي بإضافة رشة الملح عليهم.

قومي بإضافة الخليط السابق الكريمي على الدقيق بالتدريج، ثم قومي بالخفق والتقليب بالمضرب اليدوي السلك لمدة عشرة دقائق.

الخطوة القادمة قومي بدهن قالب الكيك بالزيت أو بالزبدة، ثم بعد ذلك قومي بإضافة الخليط في قالب الكيك.

يتم إدخال قالب الكيك في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

بعد أن تنضج قومي باخرجها من الفرن، ثم اتركيها حتى تبرد وضعي عليها الصوص وقدميها لعائلتك مع كوب الحليب أو كوب من الشاي. طريقة عمل صوص البرتقال اللذيذ للكيكة: طريقة عمل صوص البرتقال اللذيذ للكيكة: يتم عملها بكل سهولة بدون مجهود ويتم وضعها على الكيك وهي باردة أو ساخنة، كل ما عليكم تحضير كوب من عصير البرتقال، والجيلاتين البودر، وسنوضح المكونات في السطور القادمة. الوسوم

كيكة البرتقال الهشة بالصوص، كيكة البرتقال من أفضل أنواع الكيك التي يتم تقديمها يوميا في وجبة الإفطار أو تقدم في وجبة العشاء كوجبة خفيفة وتقدم مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب، وتعتبر طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من المجهود أو الوقت، كل ما تحتاجه هو كوب من عصير البرتقال كبديل من كوب الحليب، وسنوضح من خلال المقال التالي المكونات بالتفصيل، كما سنحضر بالخطوات طريقة عملها بالتفصيل. مكونات كيكة البرتقال الهشة: ثلاثة أكواب من الدقيق المخصص بالحلويات.

ملعقة من البيكينج بودر.

رشة من الملح.

أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

باكو من الفانيليا.

قشر برتقال مبشور لعدد 2 ثمرة من البرتقال.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كوب كبير من الزيت النباتي.

كوب كبير من عصير البرتقال الطازج. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة بالصوص: مكونات كيكة البرتقال الهشة:طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة بالصوص: في الأول حضري البيض واخفقيها من السكر وقشر البرتقال المبشور، يتم الخفق لمدة عشرة دقائق حتى يصبح مثل الكريمي الفاتح وقشر البرتقال يظهر في الخليط.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت بالتدريج على الخليط الكريمي السابق مع الخفق المستمر.

الخطوة التالية قومي بإضافة عصير البرتقال بالتدريج على الخليط السابق مع الخلط مرة أخرى.

حضري المنخول السلك وقومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر، ثم ضعيهم في إناء عميق وقومي بإضافة رشة الملح عليهم.

قومي بإضافة الخليط السابق الكريمي على الدقيق بالتدريج، ثم قومي بالخفق والتقليب بالمضرب اليدوي السلك لمدة عشرة دقائق.

الخطوة القادمة قومي بدهن قالب الكيك بالزيت أو بالزبدة، ثم بعد ذلك قومي بإضافة الخليط في قالب الكيك.

يتم إدخال قالب الكيك في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

بعد أن تنضج قومي باخرجها من الفرن، ثم اتركيها حتى تبرد وضعي عليها الصوص وقدميها لعائلتك مع كوب الحليب أو كوب من الشاي. طريقة عمل صوص البرتقال اللذيذ للكيكة: طريقة عمل صوص البرتقال اللذيذ للكيكة: يتم عملها بكل سهولة بدون مجهود ويتم وضعها على الكيك وهي باردة أو ساخنة، كل ما عليكم تحضير كوب من عصير البرتقال، والجيلاتين البودر، وسنوضح المكونات في السطور القادمة.

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