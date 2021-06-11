عجينة البيتزا الايطالية السريعة Italian Pizza بمكونات بسيطة من المطبخ

عجينة البيتزا Italian Pizza بمكونات بسيطة، تعتبر عجينة البيتزا في التحضير سهلة وبسيطة ولا تستغرق العديد من الوقت والمجهود، وتبحث معظم الأمهات على طريقة عملها في المنزل دون شرائها من الخارج، ومن خلال السطور التالية سنوضح طريقة تحضيرها بكل سهولة في مطبخك، ومكونات عملها بكل الحشوات المختلفة. مكونات عجينة البيتزا الإيطالية : كوب طحين.

نصف كوب ماء دفئ.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الحليب البودر.

رشة من الملح.

رشة من البصل البودر.

رشة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة تحضير عجينة البيتزا الايطالية: مكونات عجينة البيتزا الإيطالية :طريقة تحضير عجينة البيتزا الايطالية: نضع الطحين وملعقة صغيرة خميرة وملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة حليب بودر وملح، وبصل بودر وثوم بودر وملعقة صغيرة زعتر وملعقة كبيرة زيت زيتون. ثم نضع الماء بالتدريج حتى تكون نفس قوام العجين، ثم نضع العجين يرتاح. ثم نضع على الصلصة الثوم البودر والبصل البودر. ثم ندهن الصينية زيت ونضع العجين في الصينية، ثم نضع على العجين صلصة ونضع القليل من الجبنة. ثم نضع الدجاج وبعدها نضع الطماطم والفلفل، ثم نضع الزيتون ثم نضع الجبنة مره ثانية. ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة. مكونات حشو البيتزا الإيطالية: صدور فراخ متقطّعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم بودر.

ملعقة صغيرة من البصل بودر.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الصويا صوص.

ملعقتين كبار من الباربكيو صوص.

صلصة طماطم.

طماطم.

زيتون.

فلفل .

جبنة موتزاريلا. طريقة تحضير حشو الدجاج للبيتزا الإيطالية: نضع الملح والفلفل الأسود والكمون والسبع بهارات والببريكا والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل والكاري والكزبرة والخل والليمون والصويا صوص والبربكيو صوص على قطع الدجاج. ثم نقلب جيدا ثم نضع الفراخ في الثلاجة لمدّة نصف ساعة على الأقل. ثم نضع المقلاة على النار على درجة حرارة عالية حتى تكون سخانة جدا. ثم نضع معلقة زبدة ثم نضع الفراخ في المقلاة بالتدريج ثم نقلب الفراخ عندما تكون لونها أبيض. مكونات حشو البيتزا الإيطالية:طريقة تحضير حشو الدجاج للبيتزا الإيطالية: الوسوم

عجينة البيتزا Italian Pizza بمكونات بسيطة، تعتبر عجينة البيتزا في التحضير سهلة وبسيطة ولا تستغرق العديد من الوقت والمجهود، وتبحث معظم الأمهات على طريقة عملها في المنزل دون شرائها من الخارج، ومن خلال السطور التالية سنوضح طريقة تحضيرها بكل سهولة في مطبخك، ومكونات عملها بكل الحشوات المختلفة. مكونات عجينة البيتزا الإيطالية : كوب طحين.

نصف كوب ماء دفئ.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الحليب البودر.

رشة من الملح.

رشة من البصل البودر.

رشة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة تحضير عجينة البيتزا الايطالية: مكونات عجينة البيتزا الإيطالية :طريقة تحضير عجينة البيتزا الايطالية: نضع الطحين وملعقة صغيرة خميرة وملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة حليب بودر وملح، وبصل بودر وثوم بودر وملعقة صغيرة زعتر وملعقة كبيرة زيت زيتون. ثم نضع الماء بالتدريج حتى تكون نفس قوام العجين، ثم نضع العجين يرتاح. ثم نضع على الصلصة الثوم البودر والبصل البودر. ثم ندهن الصينية زيت ونضع العجين في الصينية، ثم نضع على العجين صلصة ونضع القليل من الجبنة. ثم نضع الدجاج وبعدها نضع الطماطم والفلفل، ثم نضع الزيتون ثم نضع الجبنة مره ثانية. ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة. مكونات حشو البيتزا الإيطالية: صدور فراخ متقطّعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم بودر.

ملعقة صغيرة من البصل بودر.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الصويا صوص.

ملعقتين كبار من الباربكيو صوص.

صلصة طماطم.

طماطم.

زيتون.

فلفل .

جبنة موتزاريلا. طريقة تحضير حشو الدجاج للبيتزا الإيطالية: نضع الملح والفلفل الأسود والكمون والسبع بهارات والببريكا والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل والكاري والكزبرة والخل والليمون والصويا صوص والبربكيو صوص على قطع الدجاج. ثم نقلب جيدا ثم نضع الفراخ في الثلاجة لمدّة نصف ساعة على الأقل. ثم نضع المقلاة على النار على درجة حرارة عالية حتى تكون سخانة جدا. ثم نضع معلقة زبدة ثم نضع الفراخ في المقلاة بالتدريج ثم نقلب الفراخ عندما تكون لونها أبيض. مكونات حشو البيتزا الإيطالية:طريقة تحضير حشو الدجاج للبيتزا الإيطالية:

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