طريقة عمل الروبيان المشوح مع الخضراوات

يحب الجميع الجمبري فهو وجبة شهيلة للغاية وفخمة كما أنه مغذي وليس هناك أفضل من طبق من الروبيان المشوح على النار مع الخضراوات الطازجة والفلفل الحار الذي يضيف نكهة لا تقاوم، جربي تحضير هذا الطبق بنفسك في مطبخك وأبهري الجميع بمدى براعتك في المطبخ فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الخطوات بالتفصيل.

الروبيان المشوح

أفضل أكلة يمكنك تحضيرها وتقديمها للضيوف في العزائم أو في الأفراح والمناسبات هي طبق من الجمبري مع الأرز والصوص الخاص

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:

لتحضير هذا الطبق ستحتاجين إلى

نصف كيلو من الجمبري متوسط أو كبير الحجم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

أربعة فصوص كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الشبت المجفف والمطحون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

مكعبات من الفلفل الأخضر البارد والحار حسب رغبتك.

يمكن إضافة مكعبات من البصل أو شرائح من البصل اختياري.

قومي بتنظيف الجمبري أولاً وتقشيره. تخلصي من كيس الرمل في ظهر الجمبري ثم اغسليه جيداً واتركيه يجف. حضري التتبيلة عن طريق خلط الملح والفلفل وعصير الليمون والشبت المجفف في طبق. أضيفي الشطة وزيت الزيتون وقلبي. يترك الجمبري في التتبيلة لمدة ثلاث ساعات على الأقل. أذيبي الزبدة في طاسة عميقة على النار ثم أضيفي الفلفل والبصل المكعبات. قلبي حتى تتشوح ثم أضيفي الجمبري المتبل. قلبي المكونات حتى يبدأ الجمبري في التلون. يمكنك إضافة مكعبات من الطماطم إذا أردت. أضيفي القليل من الماء إلى الروبيان واتركيه ينضج. يقدم مع الخضار والصوص الناتج عنه.

خطوات تحضير الروبيان المشوح بالخضراوات: