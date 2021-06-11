طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن بطريقة سهلة وصحية وبمذاق لذيذ ومميز وشهي

كرات البطاطس بالجبن ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، وذلك لأن المكون الرئيسي لهذه الوجبة البطاطس وهو الأكلة المفضلة لدى الجميع بدون استثناء، كما أنها أيضاً محشية بالجبن، بالإضافة إلى احتوائها على البهارات التي تكسب الأكلة المذاق اللذيذ والمميز، كما أنها تحظي بإقبال الكثير، وحازت على شعبية كبيرة في الوطن العربي، وكذلك أيضاً تعد أكلة فاخرة ومبتكرة، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والرائع الذي لا مثيل له، وشكلها الخرافة والجذاب أيضاً، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً، ومكوناتها بسيطة جداً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بطاطس حلزوني بالجبن، وكروكيت البطاطس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كرات البطاطس بالجبن، وطريقة تحضيرها بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كرات البطاطس بالجبن

تتكون كرات البطاطس بالجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو بطاطس.

ماء.

ملعقة كبيرة شبت مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ببريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

مقادير الحشوة

جبنة مقطعة مكعبات.

زيت للقلي.

مقادير الوجه

2 بيضة.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ببريكا.

2 ملعقة كبيرة حليب.

كوب بقسماط.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كرات البطاطس بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: