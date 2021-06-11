طريقة عمل الغسول الكوري لتفتيح وتنظيف البشرة في أقل وقت

يعد الغسول الكوري من الأشياء الضرورية التي يجب أن نستخدمها لتفتيح البشرة ، ويتميز هذا الغسول بنتائجه المذهلة حيث يعمل على شد البشرة وتوحيد لونها لأنه يقضي على البقع الداكنة، كما أن يتميز بمفعوله العميق في تنظيف البشرة ولمعانها، ويتكون من مكونات طبيعية وموجودة في كل منزل لذلك يعد منظف آمن ليس له أي آثار سلبية، وتعد طريقة تحضيره في المنزل من أبسط الطرق وأسهلها ولا تستغرق وقتاً كثيراً لذلك لم تشعري بالملل عند القيام بعمله، وفي موضوعنا هذا سوف نتعرف على مكونات عمل الغسول الكوري بالتفصيل وطريقة تحضيره من خلال موقع ثقفني.

مكونات عمل الغسول الكوري للتفتيح

يتكون الغسول الكوري من مكونات كلها طبيعية ومتوفرة ومعنى ذلك أن هذه المكونات يسهل الحصول عليها وهي كما يلي:

٢ ملعقة كبيرة من زيت ثمار الورد.

٣ ملاعق كبيرة من الأرز.

صابونة.

٤ كبسولات من زيت فيتامين ه.

٦ ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

تعتبر طريقة تحضير هذا الغسول من أبسط الطرق وأسهلها لذلك سوف نعرض على حضراتكم الآن هذه الطريقة وهي كما يلي: