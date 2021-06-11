طريقة تحضير صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر الكاجو في المنزل

تعد صبغة الشعر الطبيعية ، أفضل من صبغات الشعر الجاهزة لأنها تحتوي علي مواد كيماوية، تسبب أضرار كثيرة للشعر، لذلك ننصح دائما باستخدام المواد الطبيعية لأنها لا تؤذي الشعر، وتبحث دائما السيدات علي ألوان جديدة وجذابة لشعر، ويجب التأكد من مصدر الحنة الطبيعية لضمان نتيجتها، وإذا كنتي تبحثي عن لون شعر جميل وجديد ومميز فتجنبي الألوان الصناعية، فأن الحنة الطبيعية تساعد علي أنبات الشعر ومنع تساقط الشعر، وتغذي الشعر وتجعله رطب وكثيف جداً، وهناك أكثر من طريقة لتحضير الحنة في المنزل بكل سهولة، وتساعد علي التخلص من قشرة فروة الرأس، تساعد علي فتح مسام الشعر، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي أبسط الخطوات لعمل صبغة الشعر الطبيعية في المنزل بكل بساطة.مكونات عمل صبغة الشعر الطبيعية
إليكم بعض مكونات عمل صبغة طبيعية في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- 2 كوب من العناب المطحون.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- حنة بلدي مطحونة.
سوف نتعرف علي خطوات سهلة وبسيطة لعمل صبغة الشعر الطبيعة وهي كالاتي:-
- قومي بوضع الكركديه المطحون مع الخل ووضعهم علي نار متوسطة حتي الغليان.
- ثم قومي برفعهم من علي النار بعد الغليان واتركيه يبرد تماماً.
- بعد ذلك أضيفي معلقتين كبيرتين من الحناء المطحونة وامزجي الخليط بإضافة القليل من الماء تدريجياً.
- حتي تحصلي علي قوام الحنة المعتاد بين السميك والسائل تترك الوصفة جانباً وتغطي لمدة ساعتين ثم تستخدم.
- ضعيها بعد ذلك علي خصلات شعرك كلها واتركيها عدة ساعات ثم اشطفيها أولاً بالماء فقط.
- ثم اغسلي شعرك كالمعتاد واستخدمي حمام كريم لتجنب جفاف الشعر.
أهم فوائد الحنة الطبيعية للشعر
هناك فوائد عديدة للحنة الطبيعية إليكي بعضها وهي كما يلي:-
- تحفز نمو الشعر وتزيد من كثافته.
- تقلل من تساقط الشعر.
- تعالج قشرة الرأس وتمنع ظهور.
- تقلل من حكة فروة الرأس.
- تلون الشعر بشكل طبيعي وتساعد علي إخفاء الشيب.
- تحتوي علي مكونات تغذي فروة الرأس بشكل جيد.
- تعتبر مادة فعالة في تنعيم الشعر إلي درجة كبيرة.
- تزويد الشعر بالرطوبة اللازمة.
الوسوم
تعد صبغة الشعر الطبيعية ، أفضل من صبغات الشعر الجاهزة لأنها تحتوي علي مواد كيماوية، تسبب أضرار كثيرة للشعر، لذلك ننصح دائما باستخدام المواد الطبيعية لأنها لا تؤذي الشعر، وتبحث دائما السيدات علي ألوان جديدة وجذابة لشعر، ويجب التأكد من مصدر الحنة الطبيعية لضمان نتيجتها، وإذا كنتي تبحثي عن لون شعر جميل وجديد ومميز فتجنبي الألوان الصناعية، فأن الحنة الطبيعية تساعد علي أنبات الشعر ومنع تساقط الشعر، وتغذي الشعر وتجعله رطب وكثيف جداً، وهناك أكثر من طريقة لتحضير الحنة في المنزل بكل سهولة، وتساعد علي التخلص من قشرة فروة الرأس، تساعد علي فتح مسام الشعر، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي أبسط الخطوات لعمل صبغة الشعر الطبيعية في المنزل بكل بساطة.مكونات عمل صبغة الشعر الطبيعية
إليكم بعض مكونات عمل صبغة طبيعية في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- 2 كوب من العناب المطحون.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- حنة بلدي مطحونة.
سوف نتعرف علي خطوات سهلة وبسيطة لعمل صبغة الشعر الطبيعة وهي كالاتي:-
- قومي بوضع الكركديه المطحون مع الخل ووضعهم علي نار متوسطة حتي الغليان.
- ثم قومي برفعهم من علي النار بعد الغليان واتركيه يبرد تماماً.
- بعد ذلك أضيفي معلقتين كبيرتين من الحناء المطحونة وامزجي الخليط بإضافة القليل من الماء تدريجياً.
- حتي تحصلي علي قوام الحنة المعتاد بين السميك والسائل تترك الوصفة جانباً وتغطي لمدة ساعتين ثم تستخدم.
- ضعيها بعد ذلك علي خصلات شعرك كلها واتركيها عدة ساعات ثم اشطفيها أولاً بالماء فقط.
- ثم اغسلي شعرك كالمعتاد واستخدمي حمام كريم لتجنب جفاف الشعر.
أهم فوائد الحنة الطبيعية للشعر
هناك فوائد عديدة للحنة الطبيعية إليكي بعضها وهي كما يلي:-
- تحفز نمو الشعر وتزيد من كثافته.
- تقلل من تساقط الشعر.
- تعالج قشرة الرأس وتمنع ظهور.
- تقلل من حكة فروة الرأس.
- تلون الشعر بشكل طبيعي وتساعد علي إخفاء الشيب.
- تحتوي علي مكونات تغذي فروة الرأس بشكل جيد.
- تعتبر مادة فعالة في تنعيم الشعر إلي درجة كبيرة.
- تزويد الشعر بالرطوبة اللازمة.
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