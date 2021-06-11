طريقة عمل كرشة بالحمص وصلصة الطماطم وتنظيفها

عمل كرشة بالحمص: تعد الكرشة من الأصناف المدمجة في قوائم المطاعم العربية المشهورة في البلدان العربية في جميع دول الخليج العربي، فهي تندرج ضمن قائمة المأكولات المفضلة لدى الكثيرون، وسوف نتناول معكم أشهر وأسهل طرق تحضير الكرشة في المنزل وأفضل من الجاهزة أيضا، حيث سنتناول معكم طريقة تحضير الكرشة بالحمص، كما تناولنا معكم طريقة تحضير الكرشة بصلصة الطماطم، وطريقة تنظيفها التي تجعلها بيضاء اللون تماما، كما نوضح لكم المقادير المستخدمة في تحضير الكرشة وتنظيفها. مقادير عمل كرشة بالحمص مقدار كيلو جرام من الكرشة نظيفة.

كوب كبير من عصير الطماطم.

نصف كوب من الحمص.

بصلة متوسطة الحجم لتسبيك الصلصة.

ملعقة كبيرة من الصلصة الجاهزة.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من الخل.

توابل وبهارات حسب الرغبة (فلفل أسود، شطة، بابريكا، حبهان، ورق لورا، ملح) طريقة عمل الكرشة بالحمص أولا: نقوم بتنظيف الحمص جيدا من الشوائب العالقة به، ووضعه في إناء على النار حتى ينضج.

ثانيا: نقوم بتنظيف الكرشة حتى تصبح بيضاء اللون تماما، ونقعها في الدقيق والملح لفترة كافي، ثم نقوم بغسلها جيدا وتنظيفها من هذا الخليط جيدا، ثم نقوم بنقعها في الماء والخل والليمون، كما سنوضح لكم طريقة فعالة لتنظيف الكرشة.

ثالثا: نقوم بتقطيع الكرشة بعد تنظيفها إلى قطع صغيرة.

رابعا: نقوم بوضع الكرشة المقطعة في ماء مغلي على النار ونتركها حتى الغليان.

خامسا: بعد أن تغلى الكرشة في الماء نقوم بتغيير الماء لها وتصفيتها جيدا، ثم نضعها في إناء آخر به ماء ساخن ونضيف لها البصل وورق اللورا والفلفل الأسود والحبهان، ونتركها تغلى حتى تسلق جيدا.

سادسا: نضع شرائح البصل في ملعقة من السمن على النار، ونقلبها حتى يصبح البصل ذهبي اللون.

سابعا: نضيف عصير الطماطم وملعقة الصلصة والحمص المسلوق، والفلفل المقطع شرائح إلى البصل، ولا نضيف التوابل والبهارات (الملح والفلفل الأسد، والشطة والبابريكا) إلى الصلصة إلا بعد أن يتم تسبيك الصلصة.

ثامنا نقوم بإضافة الكرشة بعد تصفيتها إلى الصلصة والحمص وتترك على النار لمدة دقائق، ثم نقوم برفع الكرشة من على النار، وتقديمها. مقادير عمل كرشة بالحمصطريقة عمل الكرشة بالحمص الوسوم

عمل كرشة بالحمص: تعد الكرشة من الأصناف المدمجة في قوائم المطاعم العربية المشهورة في البلدان العربية في جميع دول الخليج العربي، فهي تندرج ضمن قائمة المأكولات المفضلة لدى الكثيرون، وسوف نتناول معكم أشهر وأسهل طرق تحضير الكرشة في المنزل وأفضل من الجاهزة أيضا، حيث سنتناول معكم طريقة تحضير الكرشة بالحمص، كما تناولنا معكم طريقة تحضير الكرشة بصلصة الطماطم، وطريقة تنظيفها التي تجعلها بيضاء اللون تماما، كما نوضح لكم المقادير المستخدمة في تحضير الكرشة وتنظيفها. مقادير عمل كرشة بالحمص مقدار كيلو جرام من الكرشة نظيفة.

كوب كبير من عصير الطماطم.

نصف كوب من الحمص.

بصلة متوسطة الحجم لتسبيك الصلصة.

ملعقة كبيرة من الصلصة الجاهزة.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من الخل.

توابل وبهارات حسب الرغبة (فلفل أسود، شطة، بابريكا، حبهان، ورق لورا، ملح) طريقة عمل الكرشة بالحمص أولا: نقوم بتنظيف الحمص جيدا من الشوائب العالقة به، ووضعه في إناء على النار حتى ينضج.

ثانيا: نقوم بتنظيف الكرشة حتى تصبح بيضاء اللون تماما، ونقعها في الدقيق والملح لفترة كافي، ثم نقوم بغسلها جيدا وتنظيفها من هذا الخليط جيدا، ثم نقوم بنقعها في الماء والخل والليمون، كما سنوضح لكم طريقة فعالة لتنظيف الكرشة.

ثالثا: نقوم بتقطيع الكرشة بعد تنظيفها إلى قطع صغيرة.

رابعا: نقوم بوضع الكرشة المقطعة في ماء مغلي على النار ونتركها حتى الغليان.

خامسا: بعد أن تغلى الكرشة في الماء نقوم بتغيير الماء لها وتصفيتها جيدا، ثم نضعها في إناء آخر به ماء ساخن ونضيف لها البصل وورق اللورا والفلفل الأسود والحبهان، ونتركها تغلى حتى تسلق جيدا.

سادسا: نضع شرائح البصل في ملعقة من السمن على النار، ونقلبها حتى يصبح البصل ذهبي اللون.

سابعا: نضيف عصير الطماطم وملعقة الصلصة والحمص المسلوق، والفلفل المقطع شرائح إلى البصل، ولا نضيف التوابل والبهارات (الملح والفلفل الأسد، والشطة والبابريكا) إلى الصلصة إلا بعد أن يتم تسبيك الصلصة.

ثامنا نقوم بإضافة الكرشة بعد تصفيتها إلى الصلصة والحمص وتترك على النار لمدة دقائق، ثم نقوم برفع الكرشة من على النار، وتقديمها. مقادير عمل كرشة بالحمصطريقة عمل الكرشة بالحمص

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