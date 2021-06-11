الخلطة الجبارة لتنعيم الشعر الجاف والخشن بمكونات أقوي من الكيراتين، الشعر الناعم المثالي هو ما تبحث عنه جميع النساء وهذا لأن العناية بالشعر يعد من الروتين اليومي لأي فتاة، كما أنها ترغب دائماً في الحصول علي شعر صحي وقوي.

ولكن هناك عوامل قاسية يتعرض لها الشعر تتسبب في جفافه وفقده النعومة والترطيب، مثل كثرة استخدام أدوات التصفيف بصورة مستمرة أو غسل الشعر بالماء الساخن أو تمشيط الشعر وهو ما زال مبلل.

ولهذا تلجأ العديد من النساء إلي شراء منتجات العناية بالشعر الجاف مثل الكريمات أو الشامبو، ولكنها لا تمنحك النتيجة المطلوبة ولكن تقتصر علي تنعيم الشعر لوقت قصير.

خلطة معجزة لتنعيم الشعر الجاف والخشن كالحرير بدون كيراتين

تنعيم الشعر سواء كان جاف أو خشن فهو من الأمور الهامة لدي المرأة، حيث أن الشعر هو رمز الجمال والأنوثة.

ولذلك فإننا ننصح باختيار الطرق الآمنة علي الشعر والتي تتكون من مواد طبيعية تجعلك تستعيدي نعومة وترطيب الشعر.

ويكون من خلال استخدام مكونات فعالة وبسيطة ولكن نتيجتها مذهلة في وقت قصير، كما أنها خالية من أي مواد كيميائية.كما أنه ليس لها أي آثار جانبية علي الشعر

ولهذا سوف أقدم لكم خلطة منزلية سريعة المفعول لتنعيم الشعر بمكونات جبارة بديلة للكيراتين.

خلطة الموز والحليب لتنعيم الشعر الجاف والخشن بدون كيراتين

الموز مكون قوي يساعد علي تنعيم الشعر لاحتوائه علي زيوت طبيعية تعمل على ترطيب الشعر من الداخل، كما يعالج جفاف وخشونة الشعر.

الحليب من المواد الطبيعية الفعالة والتي تحتوي علي نسبة عالية من المرطبات والتي تعالج جفاف وتقصف الشعر.

ثمرة من الموز الطازج.

2 ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مكونات خلطة تنعيم الشعر الجاف والخشن كالحرير

يتم وضع المكونات في الخلاط الكهربائي وتمزج جيداً حتي تحصلي علي خليط ناعم بدون تكتلات.

توزع الخلطة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف ثم يلف ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي وتستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لشعر ناعم ولامع.

طريقة تحضير خلطة تنعيم الشعر الجاف والخشن وكيفية الاستخدام