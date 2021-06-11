تختلف طرق عمل شاورما الفراخ مابين طريقة استعمال الرول وهي الاشهر وطرق اخري مميزة جدا ومختلفة مثل طواجن بالبشاميل، أو الجبن، أو بالصلصه الحمراء والاعشاب، وسوف أعرفكم الأن طريقة عمل طاجن شاورما الفراخ بالصلصه الحمراء والريحان أرجو أن تنال إعجابكم.

طريقة عمل شاورما الفراخ بالريحان في الطاجن

هذه الطريقة سوف ترضي ازواق اجيال مختلفه لمزجها بين التقليدي والحديث، وفي التالي نعرض عليكم المقادير وطريقة التحضير:

فرخه كامله مقطعه 8 قطع (ويمكن استبدالها بالأجنحه)

3/4 كيلو طماطم أو كيلو (مزيج بين المبشور والقطع)

بصلتين كبيرتين (قطع)

فلفل الوان أو أخضر (من 2 إلى 5 حبات حسب الرغبه)

فلفل أسمر، ملح، القليل من السكر

ملعقتين زيت

ريحان

حزمة كسبره خضراء

في حله عالنار نضع ملعقتين الزيت، ثم نضع البصل والفلفل المقطعين حلقات، أو أنصاف حلقات حتي الذبلان. علي نار متوسطه اضف اليهم قطع الفراخ بالعظم بعد تنظيفها جيدا، مع وضع كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود، حتي تصل لنصف التسوية. بعد ذلك أضف خليط الطماطم (المبشوره مع القطع الصغيره)، مع اضافة نصف ملعقة صغيره من السكر ثم غطي الإناء حتي تمام التسوية. قبل إطفاء النار على الوعاء ضع الكسبره (قطع صغيره)، وقليل من قطع الريحان الأخضر. بعد خمس دقائق اطفئ النار. يجب ألا تزيد مدة التسوية عن 30 دقيقة، ويمكن مضاعفة الكميات أو تقليلها علي حسب عدد أفراد الأسرة.

مقادير طاجن شاورما الفراخ بالصوص الأحمر والريحانطريقة التحضير

يمكن تنفيذ الطريقة في طاجن فخار حراري، أو بايركس، أو أي نوع آخر من الصواني الملائمة للطهي، ويفضل الأنواع الصحية التي لا تتفاعل مع العناصر الغذائية، كي يكون الأكل لذيذ وصحي في نفس الوقت، وإذا أردتم تقليل سعرات هذه الوجبة يمكنكم نزع الجلد عن الفراخ قبل تسويتها وتقليل ملعقتي الزيت لملعقة واحدة فقط.

نضع شرائح اللحم أو الدجاج المخصصة للشاورما في وعاء.

نحضر خلطة البهارات في الخلاط، والمكونة من: خل، وليمون، وتوابل شاورما، وملح، وفلفل أسود، والطحينة، والزبادي، ثم نخلطها حتى تتمازج جيداً.

نقطع الثوم، والصل قطع مناسبة للتتبيل.

نضع شرائح الدجاج أو اللحم في التتبيلة السابقة لمدة يوم كامل.

نرصهم على السيخ مع البصل، ثم نسويهم جيدا على نار متوسطة.

طريقة سيخ الشاورما

ملحوظة: هذه الوجبه يمكن أن تقدم مع أرز أبيض أو مع خبز بلدي حسب الرغبة.