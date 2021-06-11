طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل لسندويشتات آمنة وشهية لأطفالك

طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل، يعد اللانشون من السندويتشات المفضلة لدى الكبار والصغار، والتي يمكن تقديمها لأطفالك على وجبة الفطار، أو وجبة العشاء، لذلك سوف نوضح لكي من خلال موقعنا طريقة عمل اللانشون في المنزل من أجل حصول الأطفال على وجبة شهية وآمنة من المنزل. المقادير والمكونات اللازمة لعمل لانشون الفراخ في المنزل بكل سهولة مقدار نصف كيلو جرام من الفراخ البانيه (أو صدور مخليه من العظم).

عدد ربع كوب من الزيت.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

عدد ملعقة كبيرة من البابريكا.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة أو 3 مثلثات من الجبن.

عدد 1 ملعقة كبيرة من العسل. طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بالخطوات أولا: نقوم بتقطيع الفراخ إلى مكعبات صغيرة لسهولة فرمها.

ثانيا: نضع كلا من الفراخ في الكبة ونقوم بفرمها نصف فرمة، ثم نضيف لها باقي المكونات.

ثالثا: نضيف كلا من الزيت والدقيق والجبنة والعسل والبصل والثوم البودر والبابريكا والدقيق، ونضيف لهم التوابل والبهارات حسب الرغبة.

رابعا: نقوم بخلط كافة المكونات في الكبة جيدا حتى يصبح الخليط أشبه بالعجين.

خامسا: ثم نقوم بتحضير رول من الورق الفويل وفرده.

سادسا: قومي بسكب الخليط في الورق الفويل، وقومي بلف الرول الفويل على شكل أسطواني، وقومي بتغطية الجوانب جيدا.

سابعا: احضري إناء مناسب لحجم الرول، وبه ماء، ثم ضعي الإناء على النار حتى الغليان.

ثامنا: قومي بإضافة اللورا والحبهان للماء، ثم ضعي الرول في الإناء بعد الغليان، واتركيها لمدة 4 دقائق.

تاسعا: اخرجي رول الفراخ الاسطواني من الماء وفكي الورق الفويل من عليه، واتركيه حتى يبرد تماما.

عاشرا: قومي بحفظ الأسطوانة بالثلاجة، حتى تكون جاهزة للتقديم والتقطيع إلى شرائح رفيعة للتقديم. المقادير والمكونات اللازمة لعمل لانشون الفراخ في المنزل بكل سهولةطريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بالخطوات الوسوم

طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل، يعد اللانشون من السندويتشات المفضلة لدى الكبار والصغار، والتي يمكن تقديمها لأطفالك على وجبة الفطار، أو وجبة العشاء، لذلك سوف نوضح لكي من خلال موقعنا طريقة عمل اللانشون في المنزل من أجل حصول الأطفال على وجبة شهية وآمنة من المنزل. المقادير والمكونات اللازمة لعمل لانشون الفراخ في المنزل بكل سهولة مقدار نصف كيلو جرام من الفراخ البانيه (أو صدور مخليه من العظم).

عدد ربع كوب من الزيت.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

عدد ملعقة كبيرة من البابريكا.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة أو 3 مثلثات من الجبن.

عدد 1 ملعقة كبيرة من العسل. طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بالخطوات أولا: نقوم بتقطيع الفراخ إلى مكعبات صغيرة لسهولة فرمها.

ثانيا: نضع كلا من الفراخ في الكبة ونقوم بفرمها نصف فرمة، ثم نضيف لها باقي المكونات.

ثالثا: نضيف كلا من الزيت والدقيق والجبنة والعسل والبصل والثوم البودر والبابريكا والدقيق، ونضيف لهم التوابل والبهارات حسب الرغبة.

رابعا: نقوم بخلط كافة المكونات في الكبة جيدا حتى يصبح الخليط أشبه بالعجين.

خامسا: ثم نقوم بتحضير رول من الورق الفويل وفرده.

سادسا: قومي بسكب الخليط في الورق الفويل، وقومي بلف الرول الفويل على شكل أسطواني، وقومي بتغطية الجوانب جيدا.

سابعا: احضري إناء مناسب لحجم الرول، وبه ماء، ثم ضعي الإناء على النار حتى الغليان.

ثامنا: قومي بإضافة اللورا والحبهان للماء، ثم ضعي الرول في الإناء بعد الغليان، واتركيها لمدة 4 دقائق.

تاسعا: اخرجي رول الفراخ الاسطواني من الماء وفكي الورق الفويل من عليه، واتركيه حتى يبرد تماما.

عاشرا: قومي بحفظ الأسطوانة بالثلاجة، حتى تكون جاهزة للتقديم والتقطيع إلى شرائح رفيعة للتقديم. المقادير والمكونات اللازمة لعمل لانشون الفراخ في المنزل بكل سهولةطريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بالخطوات

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