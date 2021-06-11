وصفة النشا والليمون لتفتيح البشرة والجسم منذ الاستخدام الأول

تهتم بعض النساء بالإعتماد اليومي على الوصفات الطبيعية الخاصه بالشعر والجسم والبشرة وتعتبرها عادات يومية روتينية كل ما تفعله فقط هو الإستمرارية وإدراك أن تلك الوصفات مفعولها سحري ولكن مع الوقت ففي النهاية هي مكونات طبيعية تتفاعل مع البشرة، فمثلاً عند البحث عن وصفة لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية نجد إلي مالا نهاية من الوصفات ولكن الشرط الأساسي للحصول على نتيجة هو الإستمرارية فقط ومن أهم تلك الوصفات هي وصفة النشا والليمون لتفتيح البشرة حيث يُعرف النشا منذ زمن بعيد بتعدد فوائده التي يقدمها للبشرة وكذلك الليمون وتستخدم هذه الوصفة لجميع أنواع البشرة ما عدا البشرة الحساسة حيث يتم إستبدال الليمون بماء الورد أو تونر الشاي الأخضر حتى لا يحدث تهيج للبشرة ونقدم لكم طريقة التحضير الخاصه بوصفة النشا والليمون من خلال هذا المقال. طريقة تحضير وصفة التفتيح بالنشا والليمون طريقة تحضير وصفة التفتيح بالنشا والليمون المكونات: عبوة لبن زبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق النشا. طريقة التحضير: تنظيف البشرة جيداً وغسلها بالغسول الخاص بك قبل وضع الوصفة على الوجه والتخلص من جميع وسائل التجميل على البشرة للحصول على أفضل نتيجة. نضع مسحوق النشا في طبق صغير ثم سكب ماء الورد وعصير الليمون ونقلبهم معاً قبل إضافة المكونات الأخري ونقلبهم معاً. إضافة باقي المكونات من لبن الزبادي المكون الذي لا يمكن الإستغناء عنه في تحضير الوصفة ونقلب المكونات معاً للحصول على خليط متماسك إلي حد ما حتى يستطيع الثبات على البشرة دون السيلان. توزيع الخليط على البشرة والرقبة ونتركه حتى يصبح جاف تماماً بعد الإنتهاء يتم غسله جيداً بإستخدام الغسول والماء الفاتر ونلاحظ آثار الوصفة على البشرة. يجب الإستمرار على الوصفة مرتين أسبوعياً للتخلص من تصبغات البشرة والحصول على بشرة ناعمة وخالية من التصبغات مما يساعد على تفتيح البشرة. طريقة التحضير: الوسوم

تهتم بعض النساء بالإعتماد اليومي على الوصفات الطبيعية الخاصه بالشعر والجسم والبشرة وتعتبرها عادات يومية روتينية كل ما تفعله فقط هو الإستمرارية وإدراك أن تلك الوصفات مفعولها سحري ولكن مع الوقت ففي النهاية هي مكونات طبيعية تتفاعل مع البشرة، فمثلاً عند البحث عن وصفة لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية نجد إلي مالا نهاية من الوصفات ولكن الشرط الأساسي للحصول على نتيجة هو الإستمرارية فقط ومن أهم تلك الوصفات هي وصفة النشا والليمون لتفتيح البشرة حيث يُعرف النشا منذ زمن بعيد بتعدد فوائده التي يقدمها للبشرة وكذلك الليمون وتستخدم هذه الوصفة لجميع أنواع البشرة ما عدا البشرة الحساسة حيث يتم إستبدال الليمون بماء الورد أو تونر الشاي الأخضر حتى لا يحدث تهيج للبشرة ونقدم لكم طريقة التحضير الخاصه بوصفة النشا والليمون من خلال هذا المقال. طريقة تحضير وصفة التفتيح بالنشا والليمون طريقة تحضير وصفة التفتيح بالنشا والليمون المكونات: عبوة لبن زبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق النشا. طريقة التحضير: تنظيف البشرة جيداً وغسلها بالغسول الخاص بك قبل وضع الوصفة على الوجه والتخلص من جميع وسائل التجميل على البشرة للحصول على أفضل نتيجة. نضع مسحوق النشا في طبق صغير ثم سكب ماء الورد وعصير الليمون ونقلبهم معاً قبل إضافة المكونات الأخري ونقلبهم معاً. إضافة باقي المكونات من لبن الزبادي المكون الذي لا يمكن الإستغناء عنه في تحضير الوصفة ونقلب المكونات معاً للحصول على خليط متماسك إلي حد ما حتى يستطيع الثبات على البشرة دون السيلان. توزيع الخليط على البشرة والرقبة ونتركه حتى يصبح جاف تماماً بعد الإنتهاء يتم غسله جيداً بإستخدام الغسول والماء الفاتر ونلاحظ آثار الوصفة على البشرة. يجب الإستمرار على الوصفة مرتين أسبوعياً للتخلص من تصبغات البشرة والحصول على بشرة ناعمة وخالية من التصبغات مما يساعد على تفتيح البشرة. طريقة التحضير:

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