طريقة عمل كيكه إسفنجية سهلة وناجحة من أول مرة

طريقة عمل وصفة الكيكه الإسفنجية سهلة وناجحة من أول مرة بمقادير مضبوطة وخطوات سهلة اليوم سوف نقدمها في هذا المقال بطريقة جديدة تختلف نهائيا عن باقي الطرق السابقة من الكيك الإسفنجي الجاهز أو التقليدي فاذا كان لديكي سيدتي خطوات سابقة في عمل الكيك الإسفنجي وفشلت فاليكي اليوم أهم الخطوات المضبوطة والسهلة والمضمونة في عمل كيكه إسفنجية هشه من الداخل ذات قوام عالي ستنبهرين من نجاحها من أول مرة سريعة ولا بذل مجهود ولا وقت اكثر فتابعي معنا أهم الملاحظات التي تجعل تحضير الكيكه الإسفنجية ناجحة ومختلفة عن أي كيك قمت بعمله من قبل. طريقة عمل الكيكه الإسفنجية ومكوناتها 4 حبات بياض بيض حجم متوسط بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر ناعم.

عدد 5 صفار البيض حجم متوسط درجة حرارة الغرفة.

8 ملاعق كبيرة دقيق ابيض ومنخول عدة مرات حتى يتخلله الهواء.

مقدار 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشه ملح. الصواني اللازمة لخبز الكيك الإسفنجي صنية مقاس 16 وارتفاع 7 سم.

وممكن بديل لها صينية مقاس 20 ارتفاع 7 سم. طريقة عمل الكيكه الإسفنجية ومكوناتهاالصواني اللازمة لخبز الكيك الإسفنجي طريقة التحضير الخطوة الأولي قومي بتحضير قالب الخبز بدهنه بقليل من الزبدة في الأرضية والجوانب وتغليفه بورق الزبدة من القاع والجوانب ويترك جانبا للاستخدام. احضري وعاء وضعي فيه المكونات الأتية من الفانيليا والملح والزيت والحليب قلبي المكونات جيدا مع بعضها و اتركيها جانبا في وعاء اخر ضعي فيه بياض البيض ثم قومي بخفقة بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة إلي أن يصبح بياض البيض شفاف ومن هنا توقفي عن الخفق. قومي بإضافة السكر بالتدريج مع الاستمرار في عمليه الخفق على سرعة منخفضة إلى أن يمتزج الخليط ببعضه. في النهاية قومي بخفق على سرعة عالية جدا إلى أن يصير القوام هشه و كريمي متماسك ناعم. الخطوة التالية ضيفي صفار البيض و بالمضرب اليدوي قلبي المكونات برفق حتى تتأكدي أن كل المكونات اختلطت بعضها. ثم قومي بإضافة الدقيق بالتدريج عن طريق الملعقة الخشبية قلبي من أسفل إلى اعلي برفق حتى لا يخرج الهواء إلي أن ينتهي كل الدقيق وتأكد أن كل المكونات اختلطت تماما. صبي الخليط داخل القالب الذي تم تحضيره ثم ادخليها في فرن سابق الحرارة على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة 35 إلي 40 دقيقة. ثم أخرجيها من الفرن فورا انزعي ورق الزبدة من على الكيكه الإسفنجية واتركيها حتى تبرد تماما. قدميها بجانب المشروبات الباردة أو الشاي باللبن على الإفطار والف هنا انتهت وصفتنا اليوم قومي بتجربتها وسوف تجدى نتيجة جيدة تفرحين بها أسرتك. اهم الملاحظات لنجاح الكيكه الإسفنجية طريقة التحضيراهم الملاحظات لنجاح الكيكه الإسفنجية لكي تحصلي على كيكه إسفنجية ناجحة كاملة المواصفات من طعم و رائحة ولون فيجب اتباع الملاحظات الأتية:- يجب وضع ورق الزبدة في قاع القالب وفي الجوانب حتى لا يجعل الكيكه تهبط. من الضروري إزالة ورق الزبدة من القالب فور خروج الكيكه حتى لا تهبط. يجب أن تكون مكونات الكيكه الإسفنجية بدرجة حرارة المطبخ. يجب اختيار نوع الدقيق الفاخر الخاص بالحلويات أو الكيك و له عدة استخدامات اخرى. من الضروري تسخين الفرن قبل دخول الكيك الإسفنجي. من الضروري عدم فتح باب الفرن ألا بعد نصف ساعة حتى لا يدخل الهواء وتهبط الكيكه. الوسوم

طريقة عمل وصفة الكيكه الإسفنجية سهلة وناجحة من أول مرة بمقادير مضبوطة وخطوات سهلة اليوم سوف نقدمها في هذا المقال بطريقة جديدة تختلف نهائيا عن باقي الطرق السابقة من الكيك الإسفنجي الجاهز أو التقليدي فاذا كان لديكي سيدتي خطوات سابقة في عمل الكيك الإسفنجي وفشلت فاليكي اليوم أهم الخطوات المضبوطة والسهلة والمضمونة في عمل كيكه إسفنجية هشه من الداخل ذات قوام عالي ستنبهرين من نجاحها من أول مرة سريعة ولا بذل مجهود ولا وقت اكثر فتابعي معنا أهم الملاحظات التي تجعل تحضير الكيكه الإسفنجية ناجحة ومختلفة عن أي كيك قمت بعمله من قبل. طريقة عمل الكيكه الإسفنجية ومكوناتها 4 حبات بياض بيض حجم متوسط بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر ناعم.

عدد 5 صفار البيض حجم متوسط درجة حرارة الغرفة.

8 ملاعق كبيرة دقيق ابيض ومنخول عدة مرات حتى يتخلله الهواء.

مقدار 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشه ملح. الصواني اللازمة لخبز الكيك الإسفنجي صنية مقاس 16 وارتفاع 7 سم.

وممكن بديل لها صينية مقاس 20 ارتفاع 7 سم. طريقة عمل الكيكه الإسفنجية ومكوناتهاالصواني اللازمة لخبز الكيك الإسفنجي طريقة التحضير الخطوة الأولي قومي بتحضير قالب الخبز بدهنه بقليل من الزبدة في الأرضية والجوانب وتغليفه بورق الزبدة من القاع والجوانب ويترك جانبا للاستخدام. احضري وعاء وضعي فيه المكونات الأتية من الفانيليا والملح والزيت والحليب قلبي المكونات جيدا مع بعضها و اتركيها جانبا في وعاء اخر ضعي فيه بياض البيض ثم قومي بخفقة بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة إلي أن يصبح بياض البيض شفاف ومن هنا توقفي عن الخفق. قومي بإضافة السكر بالتدريج مع الاستمرار في عمليه الخفق على سرعة منخفضة إلى أن يمتزج الخليط ببعضه. في النهاية قومي بخفق على سرعة عالية جدا إلى أن يصير القوام هشه و كريمي متماسك ناعم. الخطوة التالية ضيفي صفار البيض و بالمضرب اليدوي قلبي المكونات برفق حتى تتأكدي أن كل المكونات اختلطت بعضها. ثم قومي بإضافة الدقيق بالتدريج عن طريق الملعقة الخشبية قلبي من أسفل إلى اعلي برفق حتى لا يخرج الهواء إلي أن ينتهي كل الدقيق وتأكد أن كل المكونات اختلطت تماما. صبي الخليط داخل القالب الذي تم تحضيره ثم ادخليها في فرن سابق الحرارة على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة 35 إلي 40 دقيقة. ثم أخرجيها من الفرن فورا انزعي ورق الزبدة من على الكيكه الإسفنجية واتركيها حتى تبرد تماما. قدميها بجانب المشروبات الباردة أو الشاي باللبن على الإفطار والف هنا انتهت وصفتنا اليوم قومي بتجربتها وسوف تجدى نتيجة جيدة تفرحين بها أسرتك. اهم الملاحظات لنجاح الكيكه الإسفنجية طريقة التحضيراهم الملاحظات لنجاح الكيكه الإسفنجية لكي تحصلي على كيكه إسفنجية ناجحة كاملة المواصفات من طعم و رائحة ولون فيجب اتباع الملاحظات الأتية:- يجب وضع ورق الزبدة في قاع القالب وفي الجوانب حتى لا يجعل الكيكه تهبط. من الضروري إزالة ورق الزبدة من القالب فور خروج الكيكه حتى لا تهبط. يجب أن تكون مكونات الكيكه الإسفنجية بدرجة حرارة المطبخ. يجب اختيار نوع الدقيق الفاخر الخاص بالحلويات أو الكيك و له عدة استخدامات اخرى. من الضروري تسخين الفرن قبل دخول الكيك الإسفنجي. من الضروري عدم فتح باب الفرن ألا بعد نصف ساعة حتى لا يدخل الهواء وتهبط الكيكه.

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