طريقة عمل الجاتوه الاقتصادي زي المحلات في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات له عدة مسميات معروف منها الجاتوه أو التورته أو الكيكه هو نوع من الحلويات والمادة الأساسية في صناعة الجاتوه الاقتصادي هي الدقيق والسكر والبيض وبعض المقادير الأخري منها الحليب والدهون والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا كما يتم تقديم الجاتوه الاقتصادي في العديد من المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والزفاف وغير ذلك لأنه يتميز بطعم ورائحة وشكلك مشهي مفضل عند الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال فضلا على ذلك له قيمة غذائية عاليه و الأفضل لا يكثر تناوله مرضى السكر اليوم سوف نقدم لكم في هذا المقال كل ما تريد البحث عنه السيدة في المطبخ من طريق سهلة وبسيطة لعمل الجاتوه الاقتصاد الناجح بالكريمة فتابعوا معنا المقادير بدقة وعناية. طريقة عمل الجاتوه الاقتصادي و مقاديره مقدار كوب وربع من الدقيق أو الطحين.

عدد خمس حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة ويفصل البياض عن الصفار.

كوب الأربع من السكر البودره الناعم.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

1 ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من الماء.

عبوة من الكريمة.

1 عبوة من الكريز.

كوب من الشوكولاته المبشورة.

مقدار 1 كوب جوز هند.

عبوة من الفورماسيل الألوان. طريقة عمل الجاتوه الاقتصادي و مقاديره خطوات التحضير ضعي صفار البيض المفصول عن البياض في طبق عميق مضاف اليهم السكر والفانيليا والخل أو بالمضرب الكهربائي اخفقيهم جيدا لمدة عشر دقائق. الخطوة الثانية في وعاء اخر قومي بخفق بياض البيض مع رشه خفيفة من الملح وبالمضرب الكهربائي اخفقي لمدة عشر دقائق الى أن يصبح القوام هش وعالي. الخطوة التالية ضيفي صفار البيض على البياض السابق خفقة. وعن طريق ملعقة خشبية وبهدوء قلبي صفار البيض مع البياض. اخلطي المواد الجافة ببعضها مثل الطحين والبيكنج باودر ثم ضيفيها بالتدريج على بياض البيض والصفار مع التقليب بحرص من أسفل الى أعلي إلى أن تنتهي من كمية الدقيق وتختفي في الخليط و لا يخرج الهواء الموجود في الخليط. ادهني صنية خبز مستطيلة الشكل مقاس 26 ثم انزلي فيها بالخليط برفق. ثم ندخل الصينية الفرن الساخن وعلى درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى أن يتم نضج الكيك. نخرجها من الفرن وتترك على شبكة حتى تبرد ثم قومي بتقسيم الكيكه الى جزئين وأفصلهم عن بعض. ثم قومي بتسقية الكيكه بالقطر مقدار ربع كوب ثم نقوم بتحضير الكريم شانتيه. في وعاء عميق تضع الكريم شانتيه مضاف إليه السكر البودره والحليب المثلج. نقوم بخفق المكونات بالمضرب الكهربائي إلي أن يصبح الخليط قوامه متماسك وتزداد الكمية إلي الضعف. قومى بحشو الطبقة الأولي من الكيك بالكريمة ويضاف إليها القليل المكسرات. ضيفي الطبقة الثانية مع قطع الجوانب الأربعة وتسويتها. ثم قومي بوضع الكريمة من أعلي مع تسويتها من جميع الأطراف. زينيها بالشيكولاته المبشورة والكريز وبعض المكسرات. ثم ادخليها الثلاجة حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتقدم بالهناء والعافية. اهم العوامل التي تساعد على نجاح الجاتوه من خلال متابعتك لهذا المقال يجب الحرص في اتباع المقادير والخطوات لكي تحصلي على جاتوه هش وطري.

احرصي على أن تستخدمي دقيق خاص بالحلويات ويستخدم في عدة أغراض اخرى خاصة بالكيك.

يجب أن يكون الدقيق منخول اكثر من مره حتى يتخلله الهواء ويساعد على رفع العجينة.

من الضروري استخدام الحليب الساخن حتى يساعد في أذابة حبيبات السكر بسهولة.

عند تقطيع الجاتوه يجب مسح السكينة اكثر من مرة بعد تقطيع الجاتوه.

لا ترمي القطع التي أزيلت من جوانب الجاتوه أو الأحرف ضعيها في أكواب و ضعي عليها بعض التزيين مثل الكريم شانتيه والفواكه والمكسرات. خطوات التحضيراهم العوامل التي تساعد على نجاح الجاتوه الوسوم

طريقة عمل الجاتوه الاقتصادي زي المحلات في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات له عدة مسميات معروف منها الجاتوه أو التورته أو الكيكه هو نوع من الحلويات والمادة الأساسية في صناعة الجاتوه الاقتصادي هي الدقيق والسكر والبيض وبعض المقادير الأخري منها الحليب والدهون والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا كما يتم تقديم الجاتوه الاقتصادي في العديد من المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والزفاف وغير ذلك لأنه يتميز بطعم ورائحة وشكلك مشهي مفضل عند الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال فضلا على ذلك له قيمة غذائية عاليه و الأفضل لا يكثر تناوله مرضى السكر اليوم سوف نقدم لكم في هذا المقال كل ما تريد البحث عنه السيدة في المطبخ من طريق سهلة وبسيطة لعمل الجاتوه الاقتصاد الناجح بالكريمة فتابعوا معنا المقادير بدقة وعناية. طريقة عمل الجاتوه الاقتصادي و مقاديره مقدار كوب وربع من الدقيق أو الطحين.

عدد خمس حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة ويفصل البياض عن الصفار.

كوب الأربع من السكر البودره الناعم.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

1 ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من الماء.

عبوة من الكريمة.

1 عبوة من الكريز.

كوب من الشوكولاته المبشورة.

مقدار 1 كوب جوز هند.

عبوة من الفورماسيل الألوان. طريقة عمل الجاتوه الاقتصادي و مقاديره خطوات التحضير ضعي صفار البيض المفصول عن البياض في طبق عميق مضاف اليهم السكر والفانيليا والخل أو بالمضرب الكهربائي اخفقيهم جيدا لمدة عشر دقائق. الخطوة الثانية في وعاء اخر قومي بخفق بياض البيض مع رشه خفيفة من الملح وبالمضرب الكهربائي اخفقي لمدة عشر دقائق الى أن يصبح القوام هش وعالي. الخطوة التالية ضيفي صفار البيض على البياض السابق خفقة. وعن طريق ملعقة خشبية وبهدوء قلبي صفار البيض مع البياض. اخلطي المواد الجافة ببعضها مثل الطحين والبيكنج باودر ثم ضيفيها بالتدريج على بياض البيض والصفار مع التقليب بحرص من أسفل الى أعلي إلى أن تنتهي من كمية الدقيق وتختفي في الخليط و لا يخرج الهواء الموجود في الخليط. ادهني صنية خبز مستطيلة الشكل مقاس 26 ثم انزلي فيها بالخليط برفق. ثم ندخل الصينية الفرن الساخن وعلى درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى أن يتم نضج الكيك. نخرجها من الفرن وتترك على شبكة حتى تبرد ثم قومي بتقسيم الكيكه الى جزئين وأفصلهم عن بعض. ثم قومي بتسقية الكيكه بالقطر مقدار ربع كوب ثم نقوم بتحضير الكريم شانتيه. في وعاء عميق تضع الكريم شانتيه مضاف إليه السكر البودره والحليب المثلج. نقوم بخفق المكونات بالمضرب الكهربائي إلي أن يصبح الخليط قوامه متماسك وتزداد الكمية إلي الضعف. قومى بحشو الطبقة الأولي من الكيك بالكريمة ويضاف إليها القليل المكسرات. ضيفي الطبقة الثانية مع قطع الجوانب الأربعة وتسويتها. ثم قومي بوضع الكريمة من أعلي مع تسويتها من جميع الأطراف. زينيها بالشيكولاته المبشورة والكريز وبعض المكسرات. ثم ادخليها الثلاجة حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتقدم بالهناء والعافية. اهم العوامل التي تساعد على نجاح الجاتوه من خلال متابعتك لهذا المقال يجب الحرص في اتباع المقادير والخطوات لكي تحصلي على جاتوه هش وطري.

احرصي على أن تستخدمي دقيق خاص بالحلويات ويستخدم في عدة أغراض اخرى خاصة بالكيك.

يجب أن يكون الدقيق منخول اكثر من مره حتى يتخلله الهواء ويساعد على رفع العجينة.

من الضروري استخدام الحليب الساخن حتى يساعد في أذابة حبيبات السكر بسهولة.

عند تقطيع الجاتوه يجب مسح السكينة اكثر من مرة بعد تقطيع الجاتوه.

لا ترمي القطع التي أزيلت من جوانب الجاتوه أو الأحرف ضعيها في أكواب و ضعي عليها بعض التزيين مثل الكريم شانتيه والفواكه والمكسرات. خطوات التحضيراهم العوامل التي تساعد على نجاح الجاتوه

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