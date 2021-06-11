طريقة عمل الباذنجان المخلل اللذيذة بالخلطة السرية في المنزل

الباذنجان المخلل ، تعتبر من المقبلات التي يحبها الكثير من الأشخاص بجانب الوجبات التي تحتوي على نسبة دهون عالية، ويعتبر من المقبلات التي تحتوي على مكونات حشوة لذيذة وشهية، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، ويقدم مع طاجن الملوخية أو البامية، ويمكن عمله بدون حشوة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل الباذنجان المخلل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الباذنجان المخلل

يحتوي الباذنجان المخلل اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-

كيلو جرام من الباذنجان الاسود.

٢ فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من الملح.

حزمة خضراء من الكزبرة.

نصف كوب من الخل.

٢ ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاحمر المجروش.

نصف كوب من زيت الزيتون.

٤ ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.

٢ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

٣ حبات من الفلفل الأخضر الحار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-

نقوم بنزع ثم يغسل بالماء جيداً ثم يوضع في مصفاة حتي يجفف جيداً. توضع ثماني أكواب من الماء في إناء واسع ويضاف إليه الملح والخل ونضع الإناء على نار متوسطة. نترك الماء حتي يغلي ثم نسقط الباذنجان في الماء المغلي ثم نخفف النار ونتركه حتي ينضج ويصبح ليناً. نخرج الباذنجان من الماء الساخن ونغسله بالماء البارد حتي يبرد تماماً ويصفي جيداً.

طريقة إعداد الحشوة

هناك بعض المكونات التي تتكون منها الحشوة وهي كالآتي:-