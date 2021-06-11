طريقة عمل الكشري الخليجي بحركات و ترتكات جديدة

طريقة عمل الكشري الخليجي يعد من أجمل وأكثر الأطباق شعبية المرغوب فيها في جميع الدول العربية وخصوصا مصر لذا يعد الكشري الخليجي من اشهر الأطباق تحضيرا في المطاعم يقدم بشكل واسع كما أنه من أهم الأطعمة التي لها قيمة غذائية اللازمة لصحة الجسم لأنه يحتوي على العديد من المكونات الصحية منها العدس سلطة الحمص كما يتم تحضير الكشري الخليجي بعده نكهات مختلفة وأكثر من طريقة تختلف حسب كل بلد من حيث المكونات والنكهات التي تحضر بها الكشري الخليجي من هنا سوف نقدم لكى سيدتي طريقة تحضير الكشري الخليجي كالمحترفين. طريقة عمل الكشري الخليجي ومكوناته 1 كوب مكرونة مسلوقة صغيرة الحجم.

مقدار نصف كوب من العدس المسلوق.

1 كوب أرز مصري .

2 كوب ماء.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب زيت نباتي صحي. مكونات الصلصة 1 حبة بصل مفرومة فرم ناعم

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

3 حبة طماطم مقطعة دوائر.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون. مكونات تزيين الكشري 2 حبة بصل مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة عمل الكشري الخليجي ومكوناتهمكونات الصلصةمكونات تزيين الكشري طريقة عمل الكشري المصري من الشيف هالة فهمي. طريقة التحضير ضعي وعاء عميق على نار متوسطة الحرارة ثم ضيفي فيه ربع كوب من الزيت. ضعي الأرز بعد غسله في الزيت الساخن مع التقليب لمدة نصف دقيقة.

ثم ضيفي العدس المسلوق واستمري في عملية التقليب. ضعي عليهم الملح والماء مع الاستمرار في عملية التقليب لمدة لا تقل عن دقيقة. اتركي الخليط على نار متوسطة الحرارة لمده من الزمن لا تقل عن عشرة دقائق إلي أن يغلي تماما. الخطوة التالية هدىً من درجة حرارة النار على خليط الأرز والعدس حتى يتم النضج. احضري وعاء اخر وضعي فيه الزبدة إلي أن تذوب على درجة حرارة متوسطة. ثم ضيفي فيه الثوم والبصل مع التقليب المستمر من حين الى اخر الى أن يذبل البصل. ثم ضيفي البندورة أو الطماطم الى خليط البصل والثوم. ذوبي معجون الطماطم بقليل من الماء ثم ضيفيه على الخليط السابق. ثم ضيفي البهارات من الكمون والفلفل الأسود والملح مع الاستمرار في عملية التقلييب مرة ثانية. ثم اتركي الخليط على النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق. ارفعي الوعاء من على النار ثم سكبي فيه عصير الليمون وضيفي البصل مع التقليب المستمر إلى أن يحدث تغيير في لون الخليط. ارفعي الوعاء من على النار ثم ضعي البصل على مناديل مطبخ ورقية للتخلص من الزيوت الزائدة. ابدئي في تجهيز الطبق عن طريق تحضير طبق التقديم ثم ضعي المعكرونة فيه ثم اسكبي الصلصة فوقها ومزيج من الأرز فوقها أيضا و رش القليل من البصل أو الكثير حسب الرغبة على الوجه ثم قدميه. انتهت وصفتنا من خلال موقع ثقفني الإخباري وهي طريقة عمل الكشري الخليجي. مكونات دقة الخل للكشري مقدار كوب من الماء الفاتر.

كميه من الخل بمعيار كوب.

ملعقه صغيره من الكمون.

ربع كوب عصير ليمون.

4 فصوص ثوم مفرومين.

نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود المطحون.

ملح حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة تحضير الدقة للكشري نأتي بمقلاة على نار متوسطة الحرارة ثم ضيفي فيها الزيت وعندما يسخن نضيف الثوم و قومي بعملية التقليب لبعض الوقت. ثم انزلي بالخل على مراحل واتركي الخليط حتى يغلي. ضعي كمية الطماطم والماء مضاف إليها الشطه وقليل من الملح والفلفل والكمون. الخليط لفترة من الزمن لكي يغلي على نار هادئة. طريقة التحضيرمكونات دقة الخل للكشريطريقة تحضير الدقة للكشري الوسوم

طريقة عمل الكشري الخليجي يعد من أجمل وأكثر الأطباق شعبية المرغوب فيها في جميع الدول العربية وخصوصا مصر لذا يعد الكشري الخليجي من اشهر الأطباق تحضيرا في المطاعم يقدم بشكل واسع كما أنه من أهم الأطعمة التي لها قيمة غذائية اللازمة لصحة الجسم لأنه يحتوي على العديد من المكونات الصحية منها العدس سلطة الحمص كما يتم تحضير الكشري الخليجي بعده نكهات مختلفة وأكثر من طريقة تختلف حسب كل بلد من حيث المكونات والنكهات التي تحضر بها الكشري الخليجي من هنا سوف نقدم لكى سيدتي طريقة تحضير الكشري الخليجي كالمحترفين. طريقة عمل الكشري الخليجي ومكوناته 1 كوب مكرونة مسلوقة صغيرة الحجم.

مقدار نصف كوب من العدس المسلوق.

1 كوب أرز مصري .

2 كوب ماء.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب زيت نباتي صحي. مكونات الصلصة 1 حبة بصل مفرومة فرم ناعم

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

3 حبة طماطم مقطعة دوائر.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون. مكونات تزيين الكشري 2 حبة بصل مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة عمل الكشري الخليجي ومكوناتهمكونات الصلصةمكونات تزيين الكشري طريقة عمل الكشري المصري من الشيف هالة فهمي. طريقة التحضير ضعي وعاء عميق على نار متوسطة الحرارة ثم ضيفي فيه ربع كوب من الزيت. ضعي الأرز بعد غسله في الزيت الساخن مع التقليب لمدة نصف دقيقة.

ثم ضيفي العدس المسلوق واستمري في عملية التقليب. ضعي عليهم الملح والماء مع الاستمرار في عملية التقليب لمدة لا تقل عن دقيقة. اتركي الخليط على نار متوسطة الحرارة لمده من الزمن لا تقل عن عشرة دقائق إلي أن يغلي تماما. الخطوة التالية هدىً من درجة حرارة النار على خليط الأرز والعدس حتى يتم النضج. احضري وعاء اخر وضعي فيه الزبدة إلي أن تذوب على درجة حرارة متوسطة. ثم ضيفي فيه الثوم والبصل مع التقليب المستمر من حين الى اخر الى أن يذبل البصل. ثم ضيفي البندورة أو الطماطم الى خليط البصل والثوم. ذوبي معجون الطماطم بقليل من الماء ثم ضيفيه على الخليط السابق. ثم ضيفي البهارات من الكمون والفلفل الأسود والملح مع الاستمرار في عملية التقلييب مرة ثانية. ثم اتركي الخليط على النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق. ارفعي الوعاء من على النار ثم سكبي فيه عصير الليمون وضيفي البصل مع التقليب المستمر إلى أن يحدث تغيير في لون الخليط. ارفعي الوعاء من على النار ثم ضعي البصل على مناديل مطبخ ورقية للتخلص من الزيوت الزائدة. ابدئي في تجهيز الطبق عن طريق تحضير طبق التقديم ثم ضعي المعكرونة فيه ثم اسكبي الصلصة فوقها ومزيج من الأرز فوقها أيضا و رش القليل من البصل أو الكثير حسب الرغبة على الوجه ثم قدميه. انتهت وصفتنا من خلال موقع ثقفني الإخباري وهي طريقة عمل الكشري الخليجي. مكونات دقة الخل للكشري مقدار كوب من الماء الفاتر.

كميه من الخل بمعيار كوب.

ملعقه صغيره من الكمون.

ربع كوب عصير ليمون.

4 فصوص ثوم مفرومين.

نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود المطحون.

ملح حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة تحضير الدقة للكشري نأتي بمقلاة على نار متوسطة الحرارة ثم ضيفي فيها الزيت وعندما يسخن نضيف الثوم و قومي بعملية التقليب لبعض الوقت. ثم انزلي بالخل على مراحل واتركي الخليط حتى يغلي. ضعي كمية الطماطم والماء مضاف إليها الشطه وقليل من الملح والفلفل والكمون. الخليط لفترة من الزمن لكي يغلي على نار هادئة. طريقة التحضيرمكونات دقة الخل للكشريطريقة تحضير الدقة للكشري

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