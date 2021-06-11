فوائد الكحل للعين والرموش وطرق استخدامه اعرفي ازاي تفرقي بين الأصلي والتقليد

فوائد الكحل للعين والرموش ، الكحل أحد مستحضرات التجميل الطبيعية فهو يستخدم لمظهر جذاب وأيضا فوائد أخرى، ويتم إستخراجه من معدن السولفيد ويتميز بأنه خفيف ولكن مظهره صخري لامع، وعلى ذلك يسأل البعض عن فوائد الكحل للعين ونوضحها في السطور القادمة.

فوائد الكحل للعين والرموش

لا يقتصر اكتشاف الكحل على السنوات القليلة الماضية بل عثر عليه في كثير من مقابر الفراعنة، ويستخدم في وصفات متعددة لعلاج وحماية العين هذا إلى جانب الكثير من الأحاديث النبوية التي توضح فوائد الكحل للعين، ومن أهم تلك الفوائد ما يلي:-

يساهم في القضاء على البكتيريا والجراثيم لأنه يحتوي على بعض مركبات الأنتموان وهي لازمة لتطهير العين.

يساعد الكحل في إنبات الرموش وكثافتها، لأنه ينشط عمل البصيلات فتنمو بشكل أسرع.

يدخل في العديد من التركيبات الخاصة بتجميل العين لأهميته وحمايته للعين من أضرار أشعة الشمس.

يعطي مظهر جذاب للعين فيستخدم بشكل تجميلي.

في بعض الحالات يعالج الصداع والأعصاب لأنه يعمل على تقوية أعصاب العين وهذا يمنع ظهور أي زوائد في الجفون مع تنقية العين.

يعالج من يعانون من الإفراط في الدموع بشكل غزير وخاصة كبار السن.

يساهم في تقوية النظر للتحكم في الجفن والغدد المقوية للعين.

يحد من وجود أي نزيف داخلي في العين.

النوع الأصلي من أحجار بلون أسود باهت قليلا أما التقليد يضاف له صبغات ليكون بلون أسود داكن.

الكحل المقلد يسبب إحمرار والتهابات في العين لأنه من مواد مختلطة، أما النوع الأصلي يعطي إحساس بالراحة والرؤية بشكل أوضح.

الكحل المغشوش يسبب لدى البعض سيلان في العين والأنف لكن الكحل الأصلي يحد من هذا السيلان.

لابد من معرفة المصدر لأن النوع الأصلي يتم إستيراده من المغرب والشام واليمن.

سعر النوع الأصلي مرتفع بكثير عن الأنواع المغشوشة التي يتم طرحها في الأسواق بسعر قليل.

في حالة التعرض للغش عدة مرات في نوع الكحل الأصلي يفضل شراء حجر الأثمد وطحنه في المنزل، ثم إضافة قطرات من زيت الزيتون له ويوضع في الثلاجة ساعة أو أكثر ليكون مناسب.

الفرق بين الكحل الأصلي والتقليد