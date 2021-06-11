طرق تتبيل الفراخ في المنزل لتعطي طعم لذيذ وشهي بالخطوات

تتبيل الفراخ بالمنزل، دائما ما يميز كل طبق نحضرة بالمنزل هى التوابل التى تتضاف الى الطبق وقت تركها فى التتبيلة سنقدم انواع مختلفة من التتبيلات، واطباق مختلفة يمكن تحضيرها من الفراخ.

افضل انواع التتبيلات، يمكن تحضير اكثر من طبق من الفراخ( الدجاج) سنقطع الفراخ كل جزء الى حدا وتحضير كفته الفراخ من خلى الدجاج، الاوراك يمكن استخدام جزء منها الشيش طاووق، ويمكن حمام كداب والصدر صوابع مقرمشه، وتحضير شاورما والصدر بانيه ويمكن تقطع مكعبات من الصدر ونحضر شيش طاووق.

طرق تتبيل الفراخ فى المنزل

سنقدم لكم كل تتبيلات الفراخ التى يمكن ان نحتاجها فى تحضير افضل واشهى الوصفات من قطع الدجاج مثل كنتاكي، وبانيه، وشيش طاووق، وشاورما، وكفته الفراخ كما سنوضح تتبيله المشاوي يمكن استخدمها لكل انواع المشاوي.

المقاديرتتبيله البانيه.

نصف كوب ماء بصل.

نصف كوب ماء.

طماطم.

علبه زبادي.

ملح وفلفل اسود.

م ك عصير ليمون.

طبقه البانيه

2كوب بقسماط.

2كوب دقيق.

كوب لبن.

عدد 4بيضات.

معلقة كبيرة من نشا.٢

2 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

الدبابيس

عدد 2كوب دقيق.

كوب ماء.

معلقة كبيرة نشا.

معلقة كبيرة بقسماط مطحون.

نصف معلقة كبيرة بيكنج بودر.

معلقة ونصف كبيرة كركم.

زعتر وروزماري اختياري.

2معلقة صغيرة ملح.

م ص فلفل اسود.

نحضر طبق ونضع بة الدقيق والكركم والملح والفلفل الاسود والزعتر ونضيف ماء حتى يصبح غليط سائل، وطبق اخر بة نفس المقادير ونضيف الية معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة بقسماط، ونصف معلقة من بيكنج بودر، ونضع الدبابيس في طبق اللي فيها العجينه السائله وبعد كده وفي الطبق اللي فيها التتبيله البودر.

الاجنحه الدجاج

-بصله مفرومه.

-1 طماطم مبشوره.

– معلقة كبيرة عصير ليمون.

– ملح وفلفل اسود.

– شطه.

– معلقة كبيرة صلصه.

– 2 معلقة كبيرة زيت.

الشاورما

– يمكن تتبيلتها معلقة كبيرة من بهارات الشاور.

– معلقة كبيرة زبادي.

– فلفل الوان.

– بصل.

– زيت.

– عصير ليمون.

– خل.

شيش طاووق

– 2معلقة كبيرة زبادي.

-زيت+ فلفل الوان.

-معلقة كبيرة صلصه.

معلقة كبيرة عصير ليمون.

معلقة كبيرة خل.

-معلقة صغيرة ثوم مفروم.

– ملح وفلفل اسود وكزبره.

نصف كوب حليب. 2معلقة كبيرة من صلصه. 2معلقة كبيرة من كاتشب. ملح .عصير ليمون. خل. زيت.

الكبد والقوانص

بصل مفروم.

طماطم مفروم.

نصف معلقة صغيرة ملح.

فلفل اسود.

عصير ليمون.

ثوم بودر.

بصل بودره

انواع تتبيلات المشاوى

كفته فراخ

ربع كيلومن الفراخ المفرومة.

بقدونس.

معلقة كبيرة من زبده.

معلقة صغيرة ثوم مفروم.

ملح وفلفل اسود.

كاري وكركم.

بصل مفروم او ماء بصل.

زيت.

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