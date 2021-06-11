أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمة بدون مواد كيميائية

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر هو محل بحث جميع الفتيات الراغبات في الحصول على شعر ناعم وجميل، لأن سر جمال المرأة في شعرها، لذلك تبحث عن وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد للشعر، وتطويله بدون إحداث أي أضرار بالمقارنة بالمواد الكيميائية الأخرى.

أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية باهظة السعر وتوفر نتائج رائعة، بالإضافة إلى إمكانية الاختيار بين مكونات متنوعة ومفيدة وغير ضارة.

وصفة جوز الهند والليمون

تلك من الوصفات الطبيعية التي نالت على إعجاب العديد من النساء ومن مكوناتها هي على النحو التالي:

فنجان من حليب جوز الهند الغير محلى.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة

يتم مزج حليب جوز الهند مع الليمون والتقليب حتى الامتزاج التام بينهم، ثم يبلل الشعر بشكل جيد، ويوضع الخليط على الشعر ويترك حتى نصف ساعة، ثم بعد ذلك يتم غسله بشامبو طبي خالي من المواد الضارة، مع تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع سوف تلاحظين الفرق.

كذلك يمكن طحن كمية من جوز الهند الخشن لكي يصبح ناعماً ثم يتم إضافة فنجان من اللبن ويترك طوال الليل واستخدامه في الصباح للحصول على نتيجة أفضل

يتم إحضار كوب واحد من الزبادي. بيضة كاملة مخفوقة

خلطة الزبادي مع البيض

طريقة تحضير الوصفة

تخفق البيضة ويتم إضافة كوب الزبادي ويتم مزج الخليط بشكل جيد حتى يصبح ملمسه شبيه بالكريم، ثم يتم وضع هذا الخليط على الشعر والانتظار مدة ساعتين وذلك للسماح بامتصاص الشعر للخليط والاستفادة بتلك المكونات الطبيعية، والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات، ثم قومي بغسل الشعر بكل سهولة، كرري نفس الوصفة وستجدين نتيجة فعالة.