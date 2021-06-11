مكون سري رهيب ضعيه علي كفته الفراخ عمرها ما هتفك منك وهتكون زى الجاهزة

مكون سري رهيب ضعيه علي كفته الفراخ عمرها ما هتفك منك من الوجبات السهلة التي من الممكن لستات البيوت توفيرها لأسرهن وأطفالهن، لذلك لن يلجأوا إلى الوجبات السريعة في الشوارع، وهي طعام شهي يحب الأطفال والكبار، واليوم نضع لكم طريقة عمل كفتة الدجاج المشوي أو كفتة الدجاج المقلي، ويعتبر وصفة كفتة الدجاج سريعة وسهلة، سيحبها أطفالك، ولن تستغرق وقتًا، كما أنها مناسبة للسيدات المحترفات، كما أن لها فوائد صحية غنية لأن الدجاج يحتوي على قيم غذائية مرتفعة وبروتين. مكون سري رهيب ضعيه علي كفته الفراخ عمرها ما هتفك منك مكونات المستخدمة في الكفتة: قطع مقطعة جيداً من الدجاج الفيليه.

2 ملعقة ممتلئة من الدقيق.

ملعقة صغيرة: بهارات دجاج، ملح، مسحوق فلفل حار، فلفل حار مطحون.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ربع كوب مايونيز.

بيض كبير.

حبتان من البصل متوسطة الحجم، مفرومة ناعماً.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

1 كوب ممتلئ من الجبن الشيدر.

قطعي بصلتين متوسطتي الحجم إلى أجنحة.

نصف كوب ديك رومي أو.

2 حبة من الطماطم متوسطة الحجم مقطعتان إلى شرائح رفيعة.

قطع كوبين من الفطر إلى شرائح.

كوب واحد من الجبن الموزاريلا.

2 ملعقة ممتلئة من الريحان المجفف. تحضير خليط الكفتة: نقطع الدجاج إلى مكعبات رفيعة جدًا بسكين حاد، ثم نضعها في إناء كبير.

نضيف الطحين، ومسحوق الفلفل الحار، وبهارات الدجاج، والبصل، والمايونيز، والبيض، والفلفل الأسود، والملح، والفلفل الحار، والثوم.

واستخدمي ملعقة بلاستيكية كبيرة لتقليب المكونات جيدًا حتى تتكون كفتة متجانسة.

قم بإعداد صينية الخبز التي تناسب طاولة الطعام.

ضعي كمية صغيرة من زيت الذرة في مقلاة وسخني الزيت على نار متوسطة.

نأخذ جزءًا من العجين، ونضعه برفق في المقلاة على شكل قرص، ثم افصل الأقراص.

انتظر حتى يتصلب القرص ويصبح قاعه بنياً ذهبياً، ثم استخدم ملعقة كبيرة لقلب قرص الكفتة على الجانب الآخر.

على الجانب الآخر. اتركي كرات اللحم حتى تصبح طرية وبنية ذهبية.

ارفعي أقراص الكفتة المحمصة وضعيها في صينية الشوي. مكونات المستخدمة في الكفتة:تحضير خليط الكفتة: الوسوم

مكون سري رهيب ضعيه علي كفته الفراخ عمرها ما هتفك منك من الوجبات السهلة التي من الممكن لستات البيوت توفيرها لأسرهن وأطفالهن، لذلك لن يلجأوا إلى الوجبات السريعة في الشوارع، وهي طعام شهي يحب الأطفال والكبار، واليوم نضع لكم طريقة عمل كفتة الدجاج المشوي أو كفتة الدجاج المقلي، ويعتبر وصفة كفتة الدجاج سريعة وسهلة، سيحبها أطفالك، ولن تستغرق وقتًا، كما أنها مناسبة للسيدات المحترفات، كما أن لها فوائد صحية غنية لأن الدجاج يحتوي على قيم غذائية مرتفعة وبروتين. مكون سري رهيب ضعيه علي كفته الفراخ عمرها ما هتفك منك مكونات المستخدمة في الكفتة: قطع مقطعة جيداً من الدجاج الفيليه.

2 ملعقة ممتلئة من الدقيق.

ملعقة صغيرة: بهارات دجاج، ملح، مسحوق فلفل حار، فلفل حار مطحون.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ربع كوب مايونيز.

بيض كبير.

حبتان من البصل متوسطة الحجم، مفرومة ناعماً.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

1 كوب ممتلئ من الجبن الشيدر.

قطعي بصلتين متوسطتي الحجم إلى أجنحة.

نصف كوب ديك رومي أو.

2 حبة من الطماطم متوسطة الحجم مقطعتان إلى شرائح رفيعة.

قطع كوبين من الفطر إلى شرائح.

كوب واحد من الجبن الموزاريلا.

2 ملعقة ممتلئة من الريحان المجفف. تحضير خليط الكفتة: نقطع الدجاج إلى مكعبات رفيعة جدًا بسكين حاد، ثم نضعها في إناء كبير.

نضيف الطحين، ومسحوق الفلفل الحار، وبهارات الدجاج، والبصل، والمايونيز، والبيض، والفلفل الأسود، والملح، والفلفل الحار، والثوم.

واستخدمي ملعقة بلاستيكية كبيرة لتقليب المكونات جيدًا حتى تتكون كفتة متجانسة.

قم بإعداد صينية الخبز التي تناسب طاولة الطعام.

ضعي كمية صغيرة من زيت الذرة في مقلاة وسخني الزيت على نار متوسطة.

نأخذ جزءًا من العجين، ونضعه برفق في المقلاة على شكل قرص، ثم افصل الأقراص.

انتظر حتى يتصلب القرص ويصبح قاعه بنياً ذهبياً، ثم استخدم ملعقة كبيرة لقلب قرص الكفتة على الجانب الآخر.

على الجانب الآخر. اتركي كرات اللحم حتى تصبح طرية وبنية ذهبية.

ارفعي أقراص الكفتة المحمصة وضعيها في صينية الشوي. مكونات المستخدمة في الكفتة:تحضير خليط الكفتة:

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