طريقة تجهيز مقرمشات الجبنة المالحة بطريقة لذيذة

طريقة تجهيز مقرمشات الجبنة المالحة، يحب الكثير من الأشخاص تناول المقرمشات التي يتم تجهيزها بالجبن البارميزان وخاصة تناولها على وجبة الإفطار أو وجبة العشاء وهي من الوجبات الخفيفة ويمكن أيضا تجهيزها بالجبنة الشيدر وذلك على حسب الرغبة، حيث يحب تناولها الكثير من الأطفال
وبالتالي تجهيز المقرمشات المالحة لا تحتاج الكثير من الوقت والمجهود عند تجهيزها في المنزل يمكن تجهيزها في وقت قليل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج وتجهيزها بأي نكهة وطعم بنوع الجبنة المفضلة لديك وسوف يصبح مذاقها شهي ولذيذ مثل التي يتم شراؤها من الخارج، سوف يتعلم فمن خلال القادمة على طريقه عمل مقرمشات الجبنة المالحة في المنزل المكونات والخطوات المطلوبة.طريقة عمل مقرمشات الجبنة المالحة
- المكونات: نصف كوب جبن بارميزان
- ملعقة كبيرة عسل
- نصف ملعقة ملح
- ربع ملعقة أعشاب أو زعتر
- كوب وربع من الدقيق
- أصبع زبدة.
- في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء مناسب ثم نضع فيه العسل والزبدة ونضيف الملح وتقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تصبح مثل الكريمة.
- ثم نبدأ بإضافة الدقيق مع الجبنة المبشورة ونقوم بالاستمرار في عملية التقليب حتى تصبح العجينة جافة متماسكة مع بعضها جيداً.
- في الخطوة التالية نبدأ لتجهيز العجينة ونقوم بتجهيز ورق الزبدة وفردها ونقوم بفرد العجين حتى يصبح سمكها قليل ثم نبدأ بتقطيعها إلى أصابع على حسب الشكل المطلوب.
- ثم نبدأ بتجهيز صينية ونقوم بوضع أصابع العجين فيها ونقوم بتسخين الفرن لمدة عشر دقائق قبل وضع الصينية فيها.
- بعد ذلك نضع الصينية في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي ثم نقوم بإخراجها من الفرن وبعد أن تبرد أو تهدئ قليلا.
- ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم تناولها بجانب الشاي أو الحليب ويمكن تناولها بجانب العصائر الطبيعية وذلك على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.
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طريقة تجهيز مقرمشات الجبنة المالحة، يحب الكثير من الأشخاص تناول المقرمشات التي يتم تجهيزها بالجبن البارميزان وخاصة تناولها على وجبة الإفطار أو وجبة العشاء وهي من الوجبات الخفيفة ويمكن أيضا تجهيزها بالجبنة الشيدر وذلك على حسب الرغبة، حيث يحب تناولها الكثير من الأطفال
وبالتالي تجهيز المقرمشات المالحة لا تحتاج الكثير من الوقت والمجهود عند تجهيزها في المنزل يمكن تجهيزها في وقت قليل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج وتجهيزها بأي نكهة وطعم بنوع الجبنة المفضلة لديك وسوف يصبح مذاقها شهي ولذيذ مثل التي يتم شراؤها من الخارج، سوف يتعلم فمن خلال القادمة على طريقه عمل مقرمشات الجبنة المالحة في المنزل المكونات والخطوات المطلوبة.طريقة عمل مقرمشات الجبنة المالحة
- المكونات: نصف كوب جبن بارميزان
- ملعقة كبيرة عسل
- نصف ملعقة ملح
- ربع ملعقة أعشاب أو زعتر
- كوب وربع من الدقيق
- أصبع زبدة.
- في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء مناسب ثم نضع فيه العسل والزبدة ونضيف الملح وتقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تصبح مثل الكريمة.
- ثم نبدأ بإضافة الدقيق مع الجبنة المبشورة ونقوم بالاستمرار في عملية التقليب حتى تصبح العجينة جافة متماسكة مع بعضها جيداً.
- في الخطوة التالية نبدأ لتجهيز العجينة ونقوم بتجهيز ورق الزبدة وفردها ونقوم بفرد العجين حتى يصبح سمكها قليل ثم نبدأ بتقطيعها إلى أصابع على حسب الشكل المطلوب.
- ثم نبدأ بتجهيز صينية ونقوم بوضع أصابع العجين فيها ونقوم بتسخين الفرن لمدة عشر دقائق قبل وضع الصينية فيها.
- بعد ذلك نضع الصينية في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي ثم نقوم بإخراجها من الفرن وبعد أن تبرد أو تهدئ قليلا.
- ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم تناولها بجانب الشاي أو الحليب ويمكن تناولها بجانب العصائر الطبيعية وذلك على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.
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