سر كريم الكركم والحليب أقوي كريم لتبييض وشد البشرة من اول استعمال نتيجة رهيبه

سر كريم الكركم والحليب أقوي كريم لتبييض وشد البشرة الكركم مكون طبيعي يمكنه تفتيح البشرة والقضاء على بعض مشاكل جمال البشرة المتعلقة بحب الشباب أو حب الشباب، وخاصة الجلد المدبوغ بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة والغبار والشوائب، فيما يلي فوائد الكركم وأفضل خلطاته الطبيعية لتفتيح البشرة والقضاء على اسمرارها. سر كريم الكركم والحليب أقوي كريم لتبييض وشد البشرة المكونات المستخدمة: 2 ملاعق كبيرة من الكركم

ملعقة واحدة ممتلئة من الحليب

نصف ملعقة واحد قليلة من عصير الليمون

عليهم 2 ملاعق ممتلئة من الطحينة طريقة التجهيز والاستعمال: قومي بتحضير الطحينة والكركم والليمون واخليطم حتي تحصلي عليى خليط كريمي.

ضعي القناع على وجهك ورقبتك، ثم ارتديه لمدة ثلث ساعة أخرى، ولا ترتديه مرة أخرى.

يتم فرك المزيج جيدًا، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ. كريم الكركم والبطاطس لتبييض البشرة قومي بهرس البطاطس لاستخراج العصير.

قومي بإضافة نصف ملعقة واحدة ممتلئة من الكركم إلى عصير البطاطس.

ضعي المزيج الذى حضرناه على البشرة واتركيه يجف تمامًا لمدة ربع ساعه، ثم اشطفي وجهك بالمياة الفاتره.

هذه التركيبة يتم تكرارها 2 مرة أسبوعياً على الأقل للحصول على النتيجة المرغوبة.

مزيج من الكركم ودقيق الشوفان لجسم أكثر إشراقًا.

اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من الكركم.

أضف القليل من الماء إلى المكونات واعجنها.

ضعي المعجون على وجهك لمدة ريع ساعة على الأقل ثم اشطفيه.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تبهر كل من حولك ببشرتك البيضاء. كريم الكركم والليمون لتبييض وشد البشرة اخلطي ملعقتين من اللبن ونصف ملعقة واحدة ممتلئة من عصير الليمون ونصف ملعقة واحدة ممتلئة من الكركم.

قلبي جميع العناصر المستخدمة جيدًا، ثم أضيفي 2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

اخلطي جميع المكونات كبيرتين حتى يتم تجانسها، ثم ضعيها على بشرتك لمدة ربع ساعة، وسوف يذهلك التأثير. الوسوم

سر كريم الكركم والحليب أقوي كريم لتبييض وشد البشرة الكركم مكون طبيعي يمكنه تفتيح البشرة والقضاء على بعض مشاكل جمال البشرة المتعلقة بحب الشباب أو حب الشباب، وخاصة الجلد المدبوغ بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة والغبار والشوائب، فيما يلي فوائد الكركم وأفضل خلطاته الطبيعية لتفتيح البشرة والقضاء على اسمرارها. سر كريم الكركم والحليب أقوي كريم لتبييض وشد البشرة المكونات المستخدمة: 2 ملاعق كبيرة من الكركم

ملعقة واحدة ممتلئة من الحليب

نصف ملعقة واحد قليلة من عصير الليمون

عليهم 2 ملاعق ممتلئة من الطحينة طريقة التجهيز والاستعمال: قومي بتحضير الطحينة والكركم والليمون واخليطم حتي تحصلي عليى خليط كريمي.

ضعي القناع على وجهك ورقبتك، ثم ارتديه لمدة ثلث ساعة أخرى، ولا ترتديه مرة أخرى.

يتم فرك المزيج جيدًا، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ. كريم الكركم والبطاطس لتبييض البشرة قومي بهرس البطاطس لاستخراج العصير.

قومي بإضافة نصف ملعقة واحدة ممتلئة من الكركم إلى عصير البطاطس.

ضعي المزيج الذى حضرناه على البشرة واتركيه يجف تمامًا لمدة ربع ساعه، ثم اشطفي وجهك بالمياة الفاتره.

هذه التركيبة يتم تكرارها 2 مرة أسبوعياً على الأقل للحصول على النتيجة المرغوبة.

مزيج من الكركم ودقيق الشوفان لجسم أكثر إشراقًا.

اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من الكركم.

أضف القليل من الماء إلى المكونات واعجنها.

ضعي المعجون على وجهك لمدة ريع ساعة على الأقل ثم اشطفيه.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تبهر كل من حولك ببشرتك البيضاء. كريم الكركم والليمون لتبييض وشد البشرة اخلطي ملعقتين من اللبن ونصف ملعقة واحدة ممتلئة من عصير الليمون ونصف ملعقة واحدة ممتلئة من الكركم.

قلبي جميع العناصر المستخدمة جيدًا، ثم أضيفي 2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

اخلطي جميع المكونات كبيرتين حتى يتم تجانسها، ثم ضعيها على بشرتك لمدة ربع ساعة، وسوف يذهلك التأثير.

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