السر الخفي لطريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن مثل حاتي أبو شقرة

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن تسأل عنها الأمهات، حيث اننا جميعاً نحب كفتة الحاتى المشوية لما لها من مذاق شهي وممتع، ولكن في ظل الظروف الحالية وانتشار الامراض والأوبئة، تخاف الأمهات على أسرهن من العدوى، وتخاف من ارتياد المطاعم ومحلات الحاتي، وتخاف ايضاً من أن تجعل أحد يعد الطعام لاسرتها، فلا تضمنين نظافة الطعام أو جودة المكونات، هذا غير سعر الطعام فى محلات المشويات والكبابجي المبالغ فيه جداً، تسطيعي عمل كفتة الحاتي المشوية في المنزل بكل سهولة وبأقل من ثلث التكلفة. طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن مكونات الكفتة واحد كيلوا جرام من لحم الضأن ويمكن استخدام كيلوا من لحم بقر+ 100 جرام ليه خروف.

بصل عدد3 حبات متوسطة.

الثوم عدد 5 فصوص.

رغيف فينوا صغير او شرحين توست.

حليب مقدار ملعقة كبيرة.

أسياخ خشبية.

ملح، بهارات لحمة، فلفل اسود، قليل من بشر جوزة الطيب.

قطعة فحم للتدخين. طريقة اعداد الكفتة المشوية نقع الخبز في الحليب وقليل من الماء.

نطحن اللحم مرتين في مفرمة اللحم.

نقطع البصل إلى مكعبات صغيرة، ثم يقطع بسكين إلى فتات صغيرة، سر روعة الكفتة أنك تقطعي البصل لقطع صغيرة، ولا تطحنه مع لحم الكفتة، سيجعلها طرية.

يُمزج اللحم والبصل والخبز مع الحليب، أضف التوابل والملح، ودقى الثوم اوضيفية للخليط،اعجني كل المكونات جيدًا لمدة خمس دقائق، وهو السر الثاني من اسرار الحاتى وهو عجن خليط الكفتة جيداً جداً.

انقى الاسياخ الخشبية لمدة عشر دقائق، ثم ضعي الخليط في السيخ الخشبي وقومي بتصبيع الكفتة عليها، واضغطي على الكفتة وهي على السيخ الخشبي، ثم قومي برصها في صانيه.

قومي بتشغيل الفرن للتسخين المسبق عند 180 درجة مئوية، وضعيها في الفرن وهو ساخن لمدة نصف ساعة. تدخين الكفتة لتصبح مثل المشوية بالضبط طريقة اعداد الكفتة المشويةتدخين الكفتة لتصبح مثل المشوية بالضبط بعد نضوج الكفتة ضعي في منتصف الصانيه طبق معدني وأشعلي قطعة الفحم، وضعيها في الطبق وضعي عليها قطعة دهن او قليل من الزيت، ثم غطى الصانيه بغطاء محكم لمدة ثلاث دقائق، ثم قومي برص الكفتة في طبق التقديم معه بعض البقدونس وتقدم ساخنة مع سطلة طحينة. الوسوم

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن تسأل عنها الأمهات، حيث اننا جميعاً نحب كفتة الحاتى المشوية لما لها من مذاق شهي وممتع، ولكن في ظل الظروف الحالية وانتشار الامراض والأوبئة، تخاف الأمهات على أسرهن من العدوى، وتخاف من ارتياد المطاعم ومحلات الحاتي، وتخاف ايضاً من أن تجعل أحد يعد الطعام لاسرتها، فلا تضمنين نظافة الطعام أو جودة المكونات، هذا غير سعر الطعام فى محلات المشويات والكبابجي المبالغ فيه جداً، تسطيعي عمل كفتة الحاتي المشوية في المنزل بكل سهولة وبأقل من ثلث التكلفة. طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن مكونات الكفتة واحد كيلوا جرام من لحم الضأن ويمكن استخدام كيلوا من لحم بقر+ 100 جرام ليه خروف.

بصل عدد3 حبات متوسطة.

الثوم عدد 5 فصوص.

رغيف فينوا صغير او شرحين توست.

حليب مقدار ملعقة كبيرة.

أسياخ خشبية.

ملح، بهارات لحمة، فلفل اسود، قليل من بشر جوزة الطيب.

قطعة فحم للتدخين. طريقة اعداد الكفتة المشوية نقع الخبز في الحليب وقليل من الماء.

نطحن اللحم مرتين في مفرمة اللحم.

نقطع البصل إلى مكعبات صغيرة، ثم يقطع بسكين إلى فتات صغيرة، سر روعة الكفتة أنك تقطعي البصل لقطع صغيرة، ولا تطحنه مع لحم الكفتة، سيجعلها طرية.

يُمزج اللحم والبصل والخبز مع الحليب، أضف التوابل والملح، ودقى الثوم اوضيفية للخليط،اعجني كل المكونات جيدًا لمدة خمس دقائق، وهو السر الثاني من اسرار الحاتى وهو عجن خليط الكفتة جيداً جداً.

انقى الاسياخ الخشبية لمدة عشر دقائق، ثم ضعي الخليط في السيخ الخشبي وقومي بتصبيع الكفتة عليها، واضغطي على الكفتة وهي على السيخ الخشبي، ثم قومي برصها في صانيه.

قومي بتشغيل الفرن للتسخين المسبق عند 180 درجة مئوية، وضعيها في الفرن وهو ساخن لمدة نصف ساعة. تدخين الكفتة لتصبح مثل المشوية بالضبط طريقة اعداد الكفتة المشويةتدخين الكفتة لتصبح مثل المشوية بالضبط بعد نضوج الكفتة ضعي في منتصف الصانيه طبق معدني وأشعلي قطعة الفحم، وضعيها في الطبق وضعي عليها قطعة دهن او قليل من الزيت، ثم غطى الصانيه بغطاء محكم لمدة ثلاث دقائق، ثم قومي برص الكفتة في طبق التقديم معه بعض البقدونس وتقدم ساخنة مع سطلة طحينة.

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