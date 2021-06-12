اصبغي شعرك بملعقة حنة في المنزل باللون اللي بتحبيه بمكونات طبيعية بدون أضرار

في بعض الأوقات تمل النساء من لون شعرها الطبيعي، فترغب في تغير لون شعرها بالصبغة، ولكن الصبغات تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل الأمونيا التي تسبب تلف الشعر، ويمكن أن تؤدي إلى حرق خصلات الشعر، ويوجد العديد من الطرق الطبيعية لصبغ الشعر في البيت بأمان دون الحاق أي ضرر بالشعر نهائيًا، فهي تحتوي على مواد طبيعية من البيت.

يوجد العديد من الألوان لصبغ الشعر في البيت، ولكن عليك أولًا اختيار اللون المناسب لكي والذي يلائم لون بشرتك.

وصفة القهوة

تستخدم القهوة لصبغ الشعر باللون البني الغامق.

المكونات

3 ملاعق كبيرة من تفل القهوة.

6 ملاعق كبيرة من بلسم الشعر.

3 ملاعق كبيرة ماء.

طريقة التحضير

في وعاء زجاجي يتم خلط المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

بعدها يتم فرد الصبغة على الشعر باستخدام فرشاة.

يتم تغطية الشعر بقبعة حمام، وتترك الصبغة على الشعر ساعة ونصف.

يتم غسل الشعر بالماء فقط.

يتم تكرار هذه الوصفة 4 مرات بالأسبوع للحصول على نتائج سريعة.

وصفة الجزر والبنجر

تستخدم هذه الوصفة للحصول علي شعر ذات لون نحاسي.

المكونات

ربع كوب من عصير الجزر الغير محلي.

ربع كوب من عصير البنجر الغير محلي.

طريقة الإعداد والاستخدام

يتم خلط المكونات جيدًا في وعاء خشبي.

ثم يفرد الخليط على الشعر كله.

يتم تغطية الشعر باستخدام قبعة حمام.

يترك على الشعر لمدة ساعتين، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء المضاف له خل التفاح.

يتم تطبيق هذه الوصفة 5 مرات أسبوعيًا للحصول على اللون المطلوب.

استعمال أوعية زجاجية أو بلاستيكية لضمان عدم تفاعل المكونات معها.

تغطية الشعر جيدًا بقبعة الاستحمام يضمن نجاح الصبغة والحصول على اللون المرغوب.

طريقة صبغ الشعر أحمر بالحنة

المكونات

كوب من بودرة الحناء

كوب من الشمندر المبشور

كوبان من الماء

القليل من زيت جوز الهند

الطريقة