تكات تحضير أحلى البسبوسة بالكراميل الشهية بالخطوات في البيت

البسبوسة بالكراميل تعتبر من الحلويات التي تفضل النساء عملها في المنزل. تقديمها لأسرهم، وتبحث دائماً عن الطرق المختلفة الذي يمكنه أن يقوموا من خلالها بعمل البسبوسة لأكثر من طريقة، سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالكراميل وهي طريقة مختلفة ويفضلها العديد من الناس.البسبوسة بالكراميل
دائماً ما تبحث جميع السيدات عن طريقة عمل البسبوسة التي تصرخ طرية، ويجب الإشارة أن جميع السيدات تقوم بعمل البسبوسة في صينية جافة تكون غير قابلة للشربات، لذلك من الأفضل عملها في صينية مناسبة حتى تحصلي على ما ترغبين، سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالكراميل في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف الممكنة، وطريقة التحضير أيضا وهي سهلة وسريعة ويمكن عملها في المنزل.مكونات البسبوسة بالكراميل
- كوبين من السميد.
- نصف كوب زبدة.
- ٣/٤ كوب سكر أبيض.
- ٣/٤ كوب جوز الهند.
- نصف كوب زبادي.
- ملعقة كبيرة باكينج باودر.
- نصف كوب فستق محروس.
- كيسان كريم كراميل.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب شربات.
- اولا سخني الفرن جيداً عند درجة حرارة ١٨٠ درجة .
- في وعاء كبير وعميق قومي بوضع جميع المكونات مع بعضه مع عاد الكريم الكراميل والفستق والشركات.
- ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضه البعض جيداً حتى يصبح خليط متجانس.
- في صينية مدهونة بالزبدة، ضعي الخليط وقومي بالضغط عليه بالتساوي.
- ضعي الصينية لي الفرن لمدة ثلاثين دقيقة أو خمسة وعشرون دقيقة.
- وبعد ذلك اخرجيها من الفرن وقومي بوضع الشربات فوقها.
- وبذلك قومي بتزين البسبوسة بالفستق وقومي بتركها جانباً.
- قومي بتحضير الكريم الكراميل كما هو مكتوب على العبوة .
- ثم قومي بوضعه فوق البسبوسة.
- ثم ضعي الصينة في الثلاجة لمدة أربع ساعات كاملة قبل التقديم.
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البسبوسة بالكراميل تعتبر من الحلويات التي تفضل النساء عملها في المنزل. تقديمها لأسرهم، وتبحث دائماً عن الطرق المختلفة الذي يمكنه أن يقوموا من خلالها بعمل البسبوسة لأكثر من طريقة، سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالكراميل وهي طريقة مختلفة ويفضلها العديد من الناس.البسبوسة بالكراميل
دائماً ما تبحث جميع السيدات عن طريقة عمل البسبوسة التي تصرخ طرية، ويجب الإشارة أن جميع السيدات تقوم بعمل البسبوسة في صينية جافة تكون غير قابلة للشربات، لذلك من الأفضل عملها في صينية مناسبة حتى تحصلي على ما ترغبين، سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالكراميل في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف الممكنة، وطريقة التحضير أيضا وهي سهلة وسريعة ويمكن عملها في المنزل.مكونات البسبوسة بالكراميل
- كوبين من السميد.
- نصف كوب زبدة.
- ٣/٤ كوب سكر أبيض.
- ٣/٤ كوب جوز الهند.
- نصف كوب زبادي.
- ملعقة كبيرة باكينج باودر.
- نصف كوب فستق محروس.
- كيسان كريم كراميل.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب شربات.
- اولا سخني الفرن جيداً عند درجة حرارة ١٨٠ درجة .
- في وعاء كبير وعميق قومي بوضع جميع المكونات مع بعضه مع عاد الكريم الكراميل والفستق والشركات.
- ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضه البعض جيداً حتى يصبح خليط متجانس.
- في صينية مدهونة بالزبدة، ضعي الخليط وقومي بالضغط عليه بالتساوي.
- ضعي الصينية لي الفرن لمدة ثلاثين دقيقة أو خمسة وعشرون دقيقة.
- وبعد ذلك اخرجيها من الفرن وقومي بوضع الشربات فوقها.
- وبذلك قومي بتزين البسبوسة بالفستق وقومي بتركها جانباً.
- قومي بتحضير الكريم الكراميل كما هو مكتوب على العبوة .
- ثم قومي بوضعه فوق البسبوسة.
- ثم ضعي الصينة في الثلاجة لمدة أربع ساعات كاملة قبل التقديم.
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