تكات تحضير أحلى البسبوسة بالكراميل الشهية بالخطوات في البيت

البسبوسة بالكراميل تعتبر من الحلويات التي تفضل النساء عملها في المنزل. تقديمها لأسرهم، وتبحث دائماً عن الطرق المختلفة الذي يمكنه أن يقوموا من خلالها بعمل البسبوسة لأكثر من طريقة، سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالكراميل وهي طريقة مختلفة ويفضلها العديد من الناس.

دائماً ما تبحث جميع السيدات عن طريقة عمل البسبوسة التي تصرخ طرية، ويجب الإشارة أن جميع السيدات تقوم بعمل البسبوسة في صينية جافة تكون غير قابلة للشربات، لذلك من الأفضل عملها في صينية مناسبة حتى تحصلي على ما ترغبين، سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالكراميل في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف الممكنة، وطريقة التحضير أيضا وهي سهلة وسريعة ويمكن عملها في المنزل.

كوبين من السميد.

نصف كوب زبدة.

٣/٤ كوب سكر أبيض.

٣/٤ كوب جوز الهند.

نصف كوب زبادي.

ملعقة كبيرة باكينج باودر.

نصف كوب فستق محروس.

كيسان كريم كراميل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب شربات.