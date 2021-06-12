السر الخفي وراء طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي زي الكبابجي لطعم خرافي أحلى من المحلات

طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات، حيث لا يعرف الكثيرون سر الصنعة لسلطه الطحينة أو الراشي مثل المطاعم، فهي من السلطات والمقبلات الأساسية في جميع محلات المشويات، حيث أنها تعطي للمشويات وخاصة الكفتة المشوية طعم رائع ومذاق أخاذ، ولكن ينقصنا السر في طريقه عملها مثل المطاعم بالضبط، فكثيرا منا يحاول عمل سلطه الطحينة، لكن يظل طعم سلطه الطحينة في المطعم مختلف، نقدم لكم في مقالنا اليوم سر الصنعة لعمل سلطه طحينه مثل المحلات بطعم رائع وممتع وبسهوله في 10 دقائق فقط.

طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات

حيث تعتبر سلطة الطحينة هي العضو الأساسي في أي مائدة مشويات.

المقادير

نصف كوب من الطحينة البيضاء.

معلقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

معلقه زيت طعام.

ثمرة ليمون.

ثلاث فصوص ثوم.

ملح وفلفل اسود.

بقدونس مفروم.

معلقه زبادي او لبن رائب.

في طبق عميق نضع الطحينة البيضاء، ثم نضيف لها القليل من الماء الفاتر ولا يكون ساخن، ولا استمر في التقليب بشوكه ابو مضرب بيض.

أستمري في اضافه الماء والتقليب حتى نحصل على القوام المطلوب

ثم نضيف الخل والليمون والملح والفلفل الاسود ونستمر في التقليب.

وتستطيعي اضافه قليل من الماء، حيث ان خل وليمون سيزيدون من كثافه سلطه الطحينة مره أخرى، حتى تحصلي على القوام الذي تحبينه، أو قوام تخين بعض الشيء كريمي.

ثم أضيفي الزبادي مع استمرار في التقليب، واعلمي سيدتي ان السر وراء الطعم الرائع لسلطة الطحينة هو كثرة التقليب.

ثم اضيفي الثوم المفروم والبقدونس وقلبي الطحينة جيدا.

ضعي سلطه الطحينة في الثلاجة لمده نصف ساعة قبل التقديم حتى تقدم بارده.

أفرغي محتويات الطحينة في طبق التقديم ثم وزعي معلقة الزيت على وجه الطحينة ثم انثري قليل من ورق البقدونس على وجه الطبق.

طريقه اعداد سلطة الطحينة زي المحلاتأخطاء يرتكبها البعض في عمل سلطة الطحينة

أولا إضافة الدقيق سيعطى طعم مختلف عن الطعم الأصلي للطحينة، وأتت معلومة إضافة الدقيق من استعمل الملات الشعبية للدقيق مع الطحينة لكي يضاعف الكمية بأقل تكاليف على حساب الجودة.

استخدمي طحينة من مصدر موثوق حيث ان الطحينة لو كانت قديمة تعطى طعم زنخ ومزعج لذلك اشترى الطحينة من مصدر موثوق به ولا تكون قديمة.