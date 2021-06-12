هل الليمون والملح علاج نهائي للكلف؟ تعرفوا معنا

الليمون والملح لعلاج الكلف، يحدث الكلف للنساء أكثر من الرجال ويظهر بشكل بقع داكنة على البشرة في مناطق متفرقة منها ولكن هذا لا يعني أنها لا تظهر للرجال ولكن بنسبة 90% تظهر للنساء عن الرجال والكلف من الأشياء التي تجعل المرأة تعتقد أن شكل البشرة والوجه غير مقبول لهذا تريد أن تتعرف على طريقة فعالة للتخلص من الكلف نهائيًا ولكن هل الليمون والملح من علاجات الكلف؟

علاج الكلف بالليمون والملح

الكلف من المشكلات الجلدية التي لا تنتهي بالعلاجات المنزلية والوصفات الطبيعية على الرغم من أن هناك بعض تلك الوصفات الطبيعية تمكنت من تخفيف آثار الكلف بعض الشيء مثل الكركم وجل الصبار ولكن لم تتواجد توصيات صريحة بشأنها لهذا قد تتواجد بعض الطرق التي تخفف من آثار الكلف ولكن ليس علاجه بشكل تام.

ويجب أن نحرص من استخدام المكونات الطبيعية والمنزلية لأن البعض منها قد ينتج عنه نتائج سلبية من حيث جعل الكلف أكثر مثل الخل والبصل أو الثوم والليمون عند تطبيق أحدهم على البشرة لأنها مكونات حمضية تسبب تهيج للبشرة.

فوائد الليمون الجمالية

الليمون ذو محتوى مرتفع من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة للبشرة لهذا صار استخدامه شائعًا في الفترة الأخيرة ولكن يجب أن نحرص أنه قد يتسبب في حدوث بعض الالتهابات أو الاحمرار أو الجفاف للبشرة لهذا يجب استخدامه بحرص.

والسبب في جعل الليمون مفيد للبشرة هو فيتامين سي والحموضة الطبيعية به ومن فوائد الليمون للبشرة:

يضاد عمل الميكروبات والبكتيريا على البشرة.

يخلص البشرة من الحبوب وخاصةً حب الشباب.

يحفز خلايا البشرة لتنتج كولاجين أكثر.

يعالج قشرة الشعر وأيضًا مرض الصدفية.

يساعد في تفتيح البشرة وتبييضها.

فوائد الملح الجمالية

يتواجد من الملح أنواع مختلفة يُعتقد أن أفضلها هو ملح البحر وله فوائد متنوعة للبشرة والجلد:

يستخدم لمرضى الإكزيما فعند وضع كوب ملح لماء الاستحمام تهدأ أعراض الإكزيما وتهيجها مثل الحكة والاحمرار وفقًا لتوصية مؤسسة الإكزيما.

يعالج التهابات الجسم ويحميه من الجفاف بعد دراسة تمت على مجموعة من أصحاب البشرة الجافة.

غني بالأملاح المفيدة للجسم والبشرة.

جمعنا لكم فوائد الليمون والملح للبشرة لمعرفة أثره على الكلف ولكن قبل استخدامه يجب استشارة الطبيب المختص.