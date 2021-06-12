هل سمعتي عن فوائد الزبيب الأسود العديدة للشعر؟

فوائد الزبيب الأسود العديدة للشعر، من الفاكهة المجففة المفضلة للكثيرين هي الزبيب الأسود يتميز بأنه ذو محتوى غذائي مرتفع لوجود الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم والحفاظ على صحته وليس فقط فوائد للجسم ولكن له فوائد جمالية للشعر إذا لم تسمعي عن فوائد الزبيب الجمالية للشعر من قبل تعرفي عليها معنا.

الزبيب الأسود وأهميته للشعر

نظرًا للمحتوى الغذائي المرتفع للزبيب فهو يفيد الشعر بشكل كبير كالتالي:

يخفي الشعر الأبيض وكذلك تأخير ظهور الشعر الأبيض لوجود عنصر الحديد بين مكوناته مع فيتامين C الذي يسهل من امتصاص الحديد الذي يقوم بدوره في تحفيز الدورة الدموية بفروة الشعر.

الحد من تساقط الشعر لأنه كما ذكرنا يحتوي على الحديد وهو معروف بتأثيره الكبير في الحفاظ على الشعر من التساقط.

يقضي على قشرة الشعر لوجود فيتامين E المتميز بأنه به خواص مضادة للأكسدة وبذلك يقضي على الحكة والبكتيريا التي تسببها.

غني بعنصر البوتاسيوم والحديد وفيتامين B ولهذا يقوي جذور الشعر ويحفزه على النمو بشكل دائم.

طرق استخدام الزبيب للشعر

هناك عدة طرق يمكن استخدام الزبيب من خلالها للعناية بالشعر:

إضافته للنظام الغذائي اليومي والتمتع بالفوائد والعناصر الغذائية والفيتامينات الموجودة به للشعر. أو من خلال منقوع الزبيب للشعر

حيث نضع كمية مناسبة من حبات الزبيب الأسود في كوب من الماء ويكون دافئ يترك منقوعًا أقل مدة ساعة واحدة أو يترك ليلة كاملة وعندما تمر المدة يصفى الماء من الزبيب ويستخدم المنقوع لغسل الشعر به ويترك ساعة كاملة عليه ويفضل التدليك كل فترة ومن خلال تلك الوصفة يمكن الحصول على جميع فوائد الزبيب الأسود للشعر.

سلبيات الزبيب للشعر

الزبيب الأسود لا يحمل أي أعراض جانبية منه للشعر أو للجسم سواء كان من خلال تناوله أو استخدام المنقوع أو خلطات الزبيب للشعر المتنوعة ولكن قد يلاحظ بعض الاضطرابات بالجهاز الهضمي من انتفاخات أو الإسهال عند تناوله بصفة مستمرة وبكميات كبيرة مع العلم أنه قد يسبب زيادة في الوزن لأنه غني بالسعرات الحرارية.