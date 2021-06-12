زيت البردقوش للشعر وأهم الفوائد من هذا الزيت وطريقة استخدامه

فوائد زيت البردقوش للشعر، البردقوش واحد من الأعشاب الطبيعية المشهورة في دول منطقة البحر المتوسط فهو متعدد الاستخدامات سواء كإضافة على الطعام أو للحفاظ على صحة الجسم وخاصةً الجهاز الهضمي أو للعناية بالشعر وهي من الفوائد التي لم يعلم عنها العديد من الأشخاص ولكن لفترة طويلة كان البردقوش من الوصفات العلاجية لعلاج الجسم والشعر ونحن نقدم لكم مجموعة الفوائد من البردقوش للشعر.

زيت البردقوش وتأثيره على الشعر

يمتلك البردقوش خصائص علاجية للقضاء على البكتيريا والفطريات التي قد تنمو على فروة الشعر كما ويساعد في:

منع تساقط الشعر من الجذور بشكل تدريجي.

يرطب الشعر مثل المرطبات الجاهزة.

يعطي للشعر لمعان قوي وبريق واضح.

يحفز خلايا فروة الشعر على النمو بشكل أفضل.

يعمل كوقاية للشعر من أي عوامل قد تضره.

يقضي على مشاركات الشعر ليصير أكثر نعومًا وأسهل تصفيفًا.

يقضي على البشرة والحكة المؤلمة التي تلازمها.

وكل ذلك بسبب المحتوى الغذائي الكبير الموجود بعشبة البردقوش من عناصر غذائية متنوعة وفيتامينات ضرورية وهذا المحتوى قادر على علاج تلك الالتهابات والتخلص من البكتيريا والفطريات.

فوائد زيت البردقوش للجسم عامةً

بعد أن قمنا بتوضيح فوائد زيت البردقوش للشعر هذه هي مجموعة الفوائد للجسم والحفاظ على الصحة:

يخلصك من الغازات.

يستخدم كمطهر للجروح.

يحسن من حالة المعدة ويقضي على الانتفاخات.

يعالج الالتهابات الجلدية بسهولة.

يسهل من ادرار البول طبيعيًا.

يستخدم كمسكن للآلام.

يقي من اضطرابات الجهاز الهضمي وخاصةً الإمساك.

استخدام زيت البردقوش للشعر

في معظم مستحضرات العناية بالشعر نجد زيت البردقوش بين مكونات تلك المستحضرات فهو يهدئ من حكة فروة الشعر ويعطي للشعر رائحة عطرية جميلة ويعالج العديد من مشاكل الشعر ويستخدم زيت البردقوش كغسول للشعر من خلال تحضير المكونات التالية:

كمية من أوراق عشبة البردقوش.

عدد من القطرات من زيت البردقوش.

مقدار حسب الحاجة من الماء.

يوضع الماء مع أوراق البردقوش في وعاء عميق على النار.

ننتظر حتى يغلي الماء ونطفئ النار وبعدها نصفي الخليط.

نستخدم الماء بعدما يبرد لإضافة قطرات زيت البردقوش ويوضع على الشعر بعد الاستحمام.

خطوات عمل غسول زيت البردقوش للشعر