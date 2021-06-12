فوائد لم تعرفيها من قبل عن الفحم للشعر والعناية به

فوائد لم تعرفيها من قبل عن الفحم للشعر، استخدم الفحم على مر السنين في علاج الجسم وعلاج الجهاز الهضمي ولكن الآن أصبحنا نسمع عن دخول الفحم إلى عالم التجميل وأنه يستخدم كمكون أساسي ورئيسي في بعض مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة والشعر ويعود هذا إلى الفوائد الجمالية التي لا حصر لها من الفحم فما هي تلك الفوائد وكيف يمكن استخدام الفحم للشعر؟

أهمية الفحم للشعر

الفحم يصنع من أشياء طبيعية عدة سواء نشارة الخشب أو أنوية الزيتون أو الفحم الحيواني جميع تلك المكونات بداخلها محتوى غذائي مفيد للجسم ومن أهم فوائد الفحم للشعر التي تجعله يستخدم في مستحضرات العناية بالشعر هي:

الفحم سالب الشعر وبذلك يصبح قادرًا على جذب الأتربة وأي شوائب عالقة بالشعر ليجعله نظيفًا ذو مظهر حيوي.

لقدرته على تطهير الشعر فهو يزيل البقايا التي تسد مسام فروة الشعر التي تمنع نمو الشعر بصورة طبيعية وكذلك يجعل الشعر يتنفس وينمو أفضل.

كثرة استخدام الزيوت والشامبوهات يظهر الشعر وكأنه مطفيًا بدون لمعان أو حيوية ولكن الفحم يعمل على استعادة تلك اللمعة واستعادة لون الشعر.

يمتص زيوت الشعر الزائدة التي لها دور كبير في تراكم قشرة الشعر وبهذا يقضي على الحكة.

طرق استخدام الفحم للحفاظ على الشعر

يناسب الفحم جميع أنواع الشعر ولا سيما الشعر الدهني ويمكننا أن نستخدم مستحضرات العناية بالشعر التي يدخل بها الفحم كمون رئيسي أو استخدام هكذا:

إضافة مقدار ملعقة من بودرة الفحم للشامبو المخصص للشعر.

أو بماسك زيت جوز الهند والفحم

ويعمل قناع زيت جوز الهند والفحم على تطهير فروة الشعر من القشرة والتحفيز المستمر للدورة الدموية لتنشيط نمو الشعر وتتكون من:

زيت جوز هند: 2 ملعقة ذات حجم كبير.

بودرة فحم نشط: 2 ملعقة ذات حجم كبير.

طريقة استخدام وصفة الفحم وزيت جوز الهند للشعر

أما عن الطريقة فيجب تدفئة الزيت أولًا لكي تتفكك جزيئاته ويسهل استخدامه وبعد ذلك يوضع مقدار بودرة الفحم على الزيت ونقلبهم حتى يمتزجا تمامًا ومن ثم ندلك الشعر بالخليط 3 دقائق ويترك ساعة واحدة ويغسل.