أسهل وأسرع طريقة لإزالة تشققات القدمين وتبييضها ستعود كقدم الأطفال مهما كانت حالتها

إزالة تشققات القدمين من أهم ما تبحث عنه العديد من الفتيات، حيث تمثل العناية بالقدمين أهمية قصوى بالنسبة للفتيات ، فهي صورة من صور جمال الفتاة، والعناية بها أمر ضروري، لجعلها تظهر بأفضل إطلالة ممكنة، الامر أيضاً ليس حكراً على الفتيات فقط وأنما للفتية نصيب منه أيضاً، حيث تمثل العناية بالقدمين جزء من النظافة الشخصية للرجال، للظهور في أبهى حلة، في هذا المقال نقدم لكم أفضل 5 طرق للعناية بالقدمينإزالة تشققات القدمين
يمكن لخليط الزيوت السحري أن يعيد لقدميكِ النعومة، هو خليط مكون من زيت السمسم وزيت اللوز الحلو، لهما تأثير السحر على تشققات القدم الكبيرة، حيث يضاف مقدارين متساويين من زيت السمسم وزيت اللوز الحلو في زجاجة وترج جيداً لتجانس الوصفة، بعدها قومي بدهن قدميك وارتداء الجوارب كرري العملية بشكل يومي مع عدم الانقطاع ، ستلاحظين تحسناً تدريجياً و اختفاء الشقوق والحصول على قدمين ناعمتين .خلطة الفازلين مع عصير الليمون
- هي وصفة للتخلص من تشققات القدمين فقط مع ملعقة من الفازلين قومي بإضافة القليل من عصير الليمون وتقليب الخليط جيداً.
- بعدها قومي بوضع الخليط على القدمين وتوزيعهم برفق والتدليك بشكل دائري.
- ارتدي الجوارب لمدة ساعتين على الأقل للحصول على أفضل النتائج.
- قومي بتكرار العملية مرتين في الأسبوع على الأقل، ستلاحظين تحسناً واضحاً، واختفاء تشققات القدمين.
وهي لتقشير القدمين والحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة، فقط أضيفي ملعقة من الفازلين على القليل من الملح الخشن، قومي بتدليك القدمين بالخليط برفق وبشكلٍ دائري، ثم اتركيه حتى يجف، وبعد الجفاف قومي بفرك القدمين بلطف للتخلص من الفازلين والملح الخشن ومعهم الجلد الميت .خليط اللبن مع الليمون
وهو خليط يتم إعداده للحصول على قدمين صافيين من الهالات السوداء والقشو ، فقط كاس من اللبن
مع ربع كأس من عصير الليمون، مع التقليب الجيد لمزج الخليط، بعدها يتم مسح القدمين بالخليط
وتركه لمدة 20 دقيقة على الاقل، وبعدها يتم غسل القدمين بالماء الفاتر ، للحصول على قدمين
فاتحتين اللون وناعمتين، وتلك كانت أفضل طرق إزالة تشققات القدمين بالتفصيل.
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إزالة تشققات القدمين من أهم ما تبحث عنه العديد من الفتيات، حيث تمثل العناية بالقدمين أهمية قصوى بالنسبة للفتيات ، فهي صورة من صور جمال الفتاة، والعناية بها أمر ضروري، لجعلها تظهر بأفضل إطلالة ممكنة، الامر أيضاً ليس حكراً على الفتيات فقط وأنما للفتية نصيب منه أيضاً، حيث تمثل العناية بالقدمين جزء من النظافة الشخصية للرجال، للظهور في أبهى حلة، في هذا المقال نقدم لكم أفضل 5 طرق للعناية بالقدمينإزالة تشققات القدمين
يمكن لخليط الزيوت السحري أن يعيد لقدميكِ النعومة، هو خليط مكون من زيت السمسم وزيت اللوز الحلو، لهما تأثير السحر على تشققات القدم الكبيرة، حيث يضاف مقدارين متساويين من زيت السمسم وزيت اللوز الحلو في زجاجة وترج جيداً لتجانس الوصفة، بعدها قومي بدهن قدميك وارتداء الجوارب كرري العملية بشكل يومي مع عدم الانقطاع ، ستلاحظين تحسناً تدريجياً و اختفاء الشقوق والحصول على قدمين ناعمتين .خلطة الفازلين مع عصير الليمون
- هي وصفة للتخلص من تشققات القدمين فقط مع ملعقة من الفازلين قومي بإضافة القليل من عصير الليمون وتقليب الخليط جيداً.
- بعدها قومي بوضع الخليط على القدمين وتوزيعهم برفق والتدليك بشكل دائري.
- ارتدي الجوارب لمدة ساعتين على الأقل للحصول على أفضل النتائج.
- قومي بتكرار العملية مرتين في الأسبوع على الأقل، ستلاحظين تحسناً واضحاً، واختفاء تشققات القدمين.
وهي لتقشير القدمين والحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة، فقط أضيفي ملعقة من الفازلين على القليل من الملح الخشن، قومي بتدليك القدمين بالخليط برفق وبشكلٍ دائري، ثم اتركيه حتى يجف، وبعد الجفاف قومي بفرك القدمين بلطف للتخلص من الفازلين والملح الخشن ومعهم الجلد الميت .خليط اللبن مع الليمون
وهو خليط يتم إعداده للحصول على قدمين صافيين من الهالات السوداء والقشو ، فقط كاس من اللبن
مع ربع كأس من عصير الليمون، مع التقليب الجيد لمزج الخليط، بعدها يتم مسح القدمين بالخليط
وتركه لمدة 20 دقيقة على الاقل، وبعدها يتم غسل القدمين بالماء الفاتر ، للحصول على قدمين
فاتحتين اللون وناعمتين، وتلك كانت أفضل طرق إزالة تشققات القدمين بالتفصيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع طريقة لإزالة تشققات القدمين وتبييضها ستعود كقدم الأطفال مهما كانت حالتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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